Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi - Son Dakika

Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
08.12.2021 10:08
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketine göre CHP oylarını yüzde 30.4'e yükseltirken AK Parti 27.6'ya geriledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan karşısına hangi aday çıkarsa çıksın kaybediyor. Ankete göre "Yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa Tayyip Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56 oldu
Avrasya Araştırma 27 Kasım-3 Aralık arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya göre kararsız oylar azaldı, kararsız seçmenin oyları muhalefet partilerine kaydı. Tele1'in websitesinde yayınlanan araştırmada sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar şöyle:
*Sizce ekonomik kriz var mıdır?
Ciddi bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum: Yüzde 71
Geçici bir ekonomik kötüleşme olduğunu düşünüyorum: Yüzde 15.9
Ekonomik kriz olduğunu düşünmüyorum: 1.4
Bilmiyorum: 11.7
*Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?
Hayır bitiremez: 72.1
Evet bitireceğine inanıyorum: 14.3
Fikrim yok: 13.6
*Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı yüksektir? (Açık uçlu soru)
Recep Tayyip Erdoğan: 84.2
AKP: 73.2
Cumhur İttifakı: 70.1
Devlet Bahçeli: 70.4
MHP: 67.8
Kemal Kılıçdaroğlu: 15.4
CHP: 13.23
Millet İttifakı: 9.1
Meral Akşener: 8.1
Diğer: 13
*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin iyi yönettiğini mi, kötü yönettiğini mi düşünüyorsunuz?
Kötü yönetiyor: 80.3
İyi yönetiyor: 12.3
Ne iyi ne kötü yönetiyor: 8.5
*Hükümetin/TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçek olduğuna inanıyor musunuz?
Evet: 7.4
Hayır: 85.9
Bilmiyorum: 6.7
*Aşağıdaki isimler ekonomiyi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan daha mı iyi yönetir, daha mı kötü yönetir?
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Daha iyi yönetir: 65.8
Daha kötü yönetir: 34.2
MERAL AKŞENER
Daha iyi yönetir: 64
Daha kötü yönetir: 36
ALİ BABACAN
Daha iyi yönetir: 67.9
Daha kötü yönetir: 32.1
AHMET DAVUTOĞLU
Daha iyi yönetir: 60.1
Daha kötü yönetir: 38.9
*Sizce erken seçim yapılmalı mı?
Evet: 67.5
Hayır: 22.8
Kararsızım: 9.7
*Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? (Kararsızlar dağıtılmadan)
CHP: 26.4
AKP: 24
İYİ Parti: 11.3
HDP: 9.5
MHP: 5.7
DEVA: 2.3
Gelecek: 2.3
Saadet: 1.1
Diğer: 1.5
Kararsız/Oy yok: 13
KARARSIZ OYLAR DAĞITILDIKTAN SONRA
CHP: 30.4
AKP: 27.6
İYİ Parti: 12.9
HDP: 11
MHP: 6.5
DEVA: 6
Gelecek: 2.5
Saadet: 1.3
Diğer: 1.7
*Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Tayyip Erdoğan kazanır mı?
Kazanır: 28.5
Kazanamaz: 55.9
Bilmiyorum: 15.6
*Yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?
Evet: 30.2
Hayır: 56
Diğer adaylara bağlı: 13.8
*Erdoğan'ın karşısında aşağıdaki isimlerden birisi çatı aday olursa ya da ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz?
KEMAL KILIÇDAROĞLU:
Oy veririm: 48.2
Oy vermem: 33.5
Kararsızım: 18.3
ALİ BABACAN
Oy veririm: 44.1
Oy vermem: 35.5
Kararsızım: 20.4
EKREM İMAMOĞLU
Oy veririm: 50.6
Oy vermem: 33
Kararsızım: 16.4
MANSUR YAVAŞ
Oy veririm: 50.6
Oy vermem: 32
Kararsızım: 17.4
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