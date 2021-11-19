Avrasya Araştırma anketi: CHP birinci parti oldu, Erdoğan dört adayın da gerisinde kaldı - Son Dakika

Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu.

Yüzde 25.7 ise ekonomik krizin geçici olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ekonomik kriz olduğunu düşünmeyenlerin oranı 3.2, "Bilmiyorum' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 6.8 oldu.

AKP EKONOMİK KRİZİ BİTİREBİLİR Mİ?

"Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 17.9'u evet, yüzde 18.1'i 'Fikrim yok' yanıtını verdi. Yüzde 64 ise AK Parti iktidarının ekonomik krizi bitiremeyeceği yönünde görüş bildirdi.

EKONOMİK KRİZİN SEBEBİ

Çoklu yanıt hakkı tanınan "Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı daha yüksektir?"sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

Tayyip Erdoğan: 77.1

AK Parti: 70.2

Cumhur İttifakı: 67.2

Devlet Bahçeli: 65.8

MHP: 63.1

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.2

CHP: 20.1

Millet İttifakı: 15.1

Meral Akşener: 14

İYİ Parti: 11

Diğer sorular ve verilen yanıtlar şöyle:

Erdoğan'ın ekonomiyi iyi yönettiğini mi kötü yönettiğini mi düşünüyorsunuz?

Kötü yönetiyor: 74.6 (15 gün önce yapılan araştırmada bu oran yüzde 62 idi)

İyi yönetiyor: 16.9

Ne iyi ne kötü yönetiyor: 8.5

Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız olarak karar alabildiğine inanıyor musunuz?

Evet: 5.2

Hayır: 75.9

Fikrim yok: 18.9

Sayacağım isimleri Tayyip Erdoğan ile kıyaslayarak ekonomiyi Erdoğan'dan daha mı iyi daha mı kötü yöneteceklerini söyler misiniz?

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Daha iyi yönetir: 63.5

Daha kötü yönetir: 36.5

MERAL AKŞENER

Daha iyi yönetir: 62.7

Daha kötü yönetir: 37.3

ALI BABACAN

Daha iyi yönetir: 65.1

Daha kötü yönetir: 34.1

AHMET DAVUTOĞLU

Daha iyi yönetir: 58.9

Daha kötü yönetir: 41.1

Seçimlerde AK parti ve Erdoğan kaybeder ve yerlerine muhalefet partileri ve muhalif bir cumhurbaşkanı seçilirse ekonominin durumu sizce nasıl olur?

Ekonomi daha iyi olur: 54

Ekonomi daha kötü olur: 26.8

Ekonomik durum değişmez: 12.1

Bilmiyorum: 7.1

Sizce erken seçim yapılmalı mı?

Evet: 64.3

Hayır: 25.9

Kararsızım: 9.8

Erken seçim olması durumunda sayacağım partilerden hangisine oy verirdiniz?

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN

CHP: 25.6 (Avrasya anketlerinde CHP kararsızlar dağıtılmadan ilk kez AK Parti'yi geçti.)

AK Parti: 24.2

İYİ Parti: 10.1

HDP: 8.8

MHP: 6.2

Deva: 5

Gelecek: 2.2

Saadet: 1

Diğer: 2

Kararsız/Oy yok: 14.9

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

CHP 30.1

AK Parti: 28.4

İYİ Parti: 11.9

HDP: 10.3

MHP: 7.3

Deva: 5.9

Gelecek: 2.6

Saadet: 1.2

Diğer: 2.3

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Tayyip Erdoğan kazanabilir miydi?

Evet kazanırdı: 32.8

Hayır kazanamazdı: 51.3

Bilmiyorum: 13.3

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?

Evet veririm: 30.5

Hayır vermem: 52.1

Diğer adaylara bağlı: 17.4

Erdoğan'ın karşısında aşağıdaki isimlerden birisi çatı aday olursa ya da ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz?

(Kararsızlar dağıtılmadan)

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Oy veririm: 47.9

Oy vermem: 34.1

Kararsız: 18

ALİ BABACAN:

Oy eririm: 42.9

Oy vermem: 33.5

Kararsız: 23.6

EKREM İMAMOĞLU:

Oy veririm: 49.5

Oy vermem: 33.6

Kararsız: 16.9

MANSUR YAVAŞ:

Oy veririm: 49.2

Oy vermem: 32.8

Kararsız: 18