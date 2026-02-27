Bakan Kurum, Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum, Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu Açıklaması

27.02.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,"500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni yuvamızın kura heyecanını yaşıyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,"500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni yuvamızın kura heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden yeni yuvalarımızın Edirne'nin anneleri, gençleri ve geleceği için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Kurum, Edirne'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

Kurum, yaptığı konuşmada, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Edirne'de 2 bin 530 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Mimar Sinan'ın eserlerine ev sahipliği yapan kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Edirne'nin tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu belirten Kurum, sosyal konut seferberliği kapsamında önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Kurum, "500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni yuvamızın kura heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden yeni yuvalarımızın Edirne'nin anneleri, gençleri ve geleceği için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Edirne'ye 25 yılda 43 milyar liralık yatırım yapıldı"

Edirne'ye son 25 yılda önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Kurum, "Çeyrek asırda 43 milyar liralık yatırım yaptık. Bununla birlikte 27 milyar liralık yatırımımız da devam ediyor. Edirne'de 7 bin 597 konutu eğitim, sağlık ve sosyal donatılarıyla şehrimize kazandırdık." dedi.

Kentte hayata geçirilen projelere değinen Kurum, 3 Nehir 1 Şehir Projesi ile Meriç Nehri çevresinde yeni yaşam alanları oluşturduklarını, Selimiye Camisi çevresinde yapılan düzenlemelerle bölgenin yeniden ihya edildiğini anlattı.

Saraçlar Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, tarihi yapıların aslına uygun şekilde restore edildiğini söyledi.

Millet bahçesi projelerine de değinen Kurum, Keşan'daki Büyükcami Mahallesi ve Söğütlük millet bahçelerinin hizmete sunulduğunu, diğer ilçelerdeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Sosyal konutların ilçelere dağılımına ilişkin de bilgi veren Kurum, konutların Edirne merkez başta olmak üzere Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Subaşı, Süloğlu ve Uzunköprü'de inşa edileceğini anlattı.

"Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik"

Türkiye genelinde sosyal konut çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kurum, bugüne kadar 72 ilde 314 bin 496 hak sahibinin belirlendiğini ifade etti.

Depremin nasıl asrın felaketine dönüşebileceğini 6 Şubat 2023'te 11 ilde gördüklerini ve 50 binden fazla canın kaybedildiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Ama bu acı tablo karşısında asla karamsarlığa kapılmadık, 'Asrın İnşa' sürecini başlattık. 200 bin mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle gece gündüz demeden afetzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalıştık. 11 ilimizde eş zamanlı çalışarak bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik, 455 bin yuvamızı depremzede kardeşlerimize armağan ettik." diye konuştu.

"Her iki dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, afetlere hazırlık kapsamında önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Bugüne kadar kentsel dönüşümle 2 milyondan fazla konutu dönüştürdüklerini belirten Kurum, dönüşüm çalışmalarının önemli bölümünün İstanbul'da yürütüldüğünü ifade etti.

Olası İstanbul depreminin milli güvenlik meselesi olduğuna dikkati çeken Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her iki dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz çünkü biliyoruz ki olası bir İstanbul depremi, milli güvenlik sorunudur ve yegane çözüm yolu kentsel dönüşümdür. Bu kapsamda İstanbul'da 924 bin konutu dönüştürdük, 300 bin bağımsız bölümün yapımı da hızla sürüyor. Bu anlayışla bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 924 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin bağımsız bölümün yapımına ise hızla devam ediyoruz."

Burada tabii belediyelerimizin elini taşın altına koyması, vatandaşımızın dönüşümü istemesi hayati önemde. Biz, dönüşümü teşvik edecek her adımı atıyoruz. İşte son olarak İstanbul'da yaptığımız Yarısı Bizden Kampanya'mızda uzun süredir beklenen bir düzenlemeyi hayata geçirdik. 31 Aralık 2026'da sona erecek Yarısı Bizden Kampanyası'ndan aynı tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Böylelikle ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan koşullar yüzünden karşılaşılabilecek mağduriyetlerinin önüne geçeceğiz."

Hak sahiplerine yeni yuvalarında huzurlu yaşam temennisinde bulunan Kurum, projelerin Türkiye genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

"Edirne'ye 18,5 milyar liralık yatırımla 7 bin 600 konut"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur da bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 757 bin konut ürettiklerini, 430 bin konut ve sosyal donatının inşasının ise sürdüğünü söyledi.

Edirne'de güncel rakamlarla yaklaşık 18,5 milyar liralık yatırımla 7 bin 600 konutun yanı sıra iş yeri, cami, eğitim ve sağlık tesisleri ile çeşitli sosyal donatıların hayata geçirildiğini belirten Sungur, bu projelerin 668'inin yapımının sürdüğünü ifade etti.

Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da ramazan ayının birlik ve dayanışma ikliminde Bakan Kurum'u kentte ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakan Kurum'a teşekkür eden Gencan, Selimiye Meydanı düzenlemesi, Saraçlar Caddesi sokak sağlıklaştırma çalışmaları başta olmak üzere kentte hayata geçirilen projelere verilen desteklerden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Edirne'nin serhat şehri kimliğiyle özel konuma sahip olduğunu belirten Gencan, "Bu şehre sahip çıkmak, aslında ecdat yadigarına sahip çıkmaktır." dedi.

"Selimiye'ye yakışır bir çevre kazandırdık"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'ye sağlanan yatırımlar dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Aksal, Bakan Kurum'un 4 yıl önceki ziyaretini hatırlatarak, o dönem Selimiye Camisi çevresinin istenilen durumda olmadığını söyledi.

Selimiye'de yürütülen restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle alanın Edirne'ye yakışır görünüme kavuştuğunu ifade eden Aksal, "Selimiye'ye yakışır bir çevre kazandırdık. Selimiye'mizin etrafı bugün çok daha düzenli, çok daha estetik bir hale geldi. Sayın Bakanımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

"Asrın afetinde millet olarak büyük bir dayanışma gösterdik"

Edirne Valisi Yunus Sezer, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin ortaya koyduğu irade ve yeniden inşa sürecinin milletin hafızasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Sezer, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yalnızca bölgeyi değil tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirtti.

Depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatan Sezer, yeniden inşa çalışmalarını yerinde takip ettiğini belirterek, "Her milletin zor günleri olur. Biz millet olarak asrın afetini yaşadık ama biz dualı bir milletiz ki bu işin ve bu sorumluluğun altına elini koyacak insanlar da aynı cesaretle ve aynı şekilde denk geliyor. Allah bir şekilde tevafuk ediyor." dedi.

Sezer, afet bölgesinin yeniden inşası iradesinin 81 ilde de sosyal konut olarak gerçekleştiğini dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Edirne'de 2 bin 530 konutun kura çekimi yapıldı.

Törene Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ayşe Sarı, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent protokolü, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Kurum, Millet Bahçesi'ni ziyaret etti

Bakan Kurum, daha sonra 515 dönümlük alanda kurulu, 410 dönümü yeşil alan olarak düzenlenen kentin önemli dinlenme alanlarından Söğütlük Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, alanda yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında adına dikilen mavi ladin fidanına öğrencilerle can suyu veren Kurum, yeşil alanların korunmasının ve artırılmasının şehirlerin yaşam kalitesini yükselttiğini belirtti.

Kurum, öğrencilerin "çevresel sürdürülebilirlik ve su verimliliği" temalı resim sergisini gezdi.

Kaynak: AA

Sosyal Konut, Murat Kurum, Politika, Türkiye, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Edirne'de 'Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
İstanbul’da çatıdan çatıya atlayan maymun ortalığı birbirine kattı İstanbul'da çatıdan çatıya atlayan maymun ortalığı birbirine kattı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin
Hillary Clinton’ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!
Karşıyaka’da metrekaresi 1000 liraya kiralık oda Karşıyaka'da metrekaresi 1000 liraya kiralık oda
Hatay’da yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi Hatay'da yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi
Açıklamalar peş peşe geldi Çok sayıda kentte eğitime kar arası Açıklamalar peş peşe geldi! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Panelvan ve hafif ticari kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Panelvan ve hafif ticari kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
ABD’nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran’a saldırıya hazır hale getirildi ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi
Pakistan ordusunun Afganistan’a yağdırdığı bombalar havadan görüntülendi Pakistan ordusunun Afganistan'a yağdırdığı bombalar havadan görüntülendi
Tur belki de burada kaçtı Fenerbahçe için maçın kader anı Tur belki de burada kaçtı! Fenerbahçe için maçın kader anı
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:09:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.