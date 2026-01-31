Bakan Kurum, Özgür Özel\'e yüklendi: Maketini bile yapamazsın

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da "500 Bin Sosyal Konut/ Ev Sahibi Türkiye Kura Çekimi Töreni"ne düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum törende yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

"15 BİNDEN FAZLA KONUTU SAMSUN'A KAZANDIRDIK"

Bakan Kurum, Samsun'daki yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Bugüne kadar Samsun'da TOKİ'miz eliyle yaklaşık 66 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 15 binden fazla konutu şehrimize kazandırdık. Devasa bir alanda 3 millet bahçesiyle şehrimize yeni yaşam alanları açtık. İnşallah Bafra Millet Bahçemizi de çok kısa süre sonra hizmete alacağız. Ama tabii durmuyoruz. 81 ilimizde olduğu gibi sizleri de heyecanlandıran Yüzyılın Konut Projesi ile şehrimize kazandıracağımız 6 bin 397 konutumuzun kuralarını bugün çekiyoruz. Bu konutlarımızın 3 bin 750'sini Samsun merkezde, 150'sini Alaçam'da, 100'ünü Asarcık'ta, 120'sini Ayvacık'ta, 500'ünü Bafra'da, 300'ünü Çarşamba'da, 140'ını Havza'da, 150'sini Kavak'ta, 142'sini Ladik'te, 125'ini 19 Mayıs'ta, 120'sini Salıpazarı'nda, 300'ünü Terme'de, 450'sini Vezirköprü'de ve 50'sini ise Yakakent'te inşa edeceğiz. Konutlarımızı şehrimizin tüm ilçelerini kapsayan adil ve dengeli bir planlamayla inşa edileceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Yani biz, Samsun'da sadece belli bir noktaya değil; merkezinden en uç ilçesine kadar herkes için konut üretiyoruz. Üstelik yalnızca konut da yetinmiyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla, komşuluğu yaşatan, dayanışmayı güçlendiren 500 mahalle konağıyla sosyal hayatı da yeniden inşa ediyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' hedefimiz doğrultusunda, Allah'ın izniyle hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz" dedi.

"6 ŞUBAT'TA DÜNYA VE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FELAKETİNİ YAŞADIK"

Bakan Kurum şöyle devam etti: "Bu salonu dolduran coşku, gözlerinizdeki umut, yüreklerinizdeki sevinç; bizlere şunu açıkça gösteriyor: Milletimiz inandığında, devletine güvendiğinde, hiçbir hedef ulaşılmaz değildir. Burada yaşadığımız bu an, yalnızca bir kura çekiminin heyecanı değil; yılların emeğine, sabrına ve kararlılığına hep birlikte şahitlik ettiğimiz tarihi bir buluşmadır. Çünkü Türkiye, yaşadığı her imtihan ve zorluktan daha da güçlenerek çıkan bir ülkedir.

Son yıllara ülkemiz sellerden, yangınlara, salgınlardan, depremlere kadar birçok afetle sınandı. Ama hamdolsun hiçbir afette milletimizi çaresiz ve kimsesiz bırakmadık. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçen deprem afeti ile 11 ilimiz ne yazık ki derin bir acı ile sarsıldı. 14 milyon insanımız doğrudan 86 insanımız dolaylı olarak bu afetten etkilendi. Açıkçası dünya ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Milletçe derin yaralar aldık ama asla karamsarlığa kapılmadık, asla ümitsizliğe düşmedik, milletimizle omuz vererek 'Asrın Dayanışması' ile yaralarımızı birlikte sardık. Ve dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bir hız ve yöntemle 'Asrın İnşa' sürecini başlattık. Bu büyük seferberlikle sadece yaralarımızı sarmadık; aynı zamanda millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. 200 bin mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle; gece gündüz demeden afetzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalıştık.

"REKOR HIZLA SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETTİK"

Rekor bir hızla saatte 23, günde 550 konut ürettik. Ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'ımızda büyük bir gurur ve onurla tamı tamına 455 bin 357 yeni yuvamızı destansı bir kararlılıkla depremzede kardeşlerimize armağan ettik. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin altından kalkacağı bir iş değildir. Hamdolsun, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Bugün deprem bölgesinde milyonlarca vatandaşımız, yuvasının ve iş yerinin kapısının anahtarını 'Bismillah' diyerek açıyor. Bakın biz bu çalışmaları yaparken sadece konut ve iş yeri yapmadık. Parklarıyla, kent meydanlarıyla, millet bahçeleriyle, okullarıyla, camileriyle, alt ve üstyapısıyla bir şehir, bir hayat, bir umut, bir gelecek inşa ettik. İşte bu yüzden diyoruz ki: Asrın İnşası, Türkiye'nin Başarısıdır."

"ÖZGÜR ÖZEL MAKETİNİ BİLE YAPAMAZ"

Konuşmasında CHP Lideri Özel'in eleştirilerine cevap veren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"AK Parti, 24 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; söz verip unutanların değil, söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdır. Biz deprem bölgesinde 455 bin konutu teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef muhalefet yine aynı yerde durdu: Laf üretti, algı üretti, engel olmaya çalıştı. Taş üstüne taş koymadı, sadece yapılanı karaladı. Ve o muhalefet deprem bölgesine bir çivi çakmadığı yetmiyormuş gibi, şimdi 200 bin işçimizin emeğini görmezden geliyor, deprem konutları ve kentsel dönüşüm üzerinden şahsımı ve hükümetimizi eleştiriyor.

Özgür Özel'e buradan açıkça soruyorum; kentsel dönüşüme kim karşı çıkıyor? Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek siyaset uğruna milletimizin can güvenliğini kim hiçe sayıyor? Hatay'da, İstanbul'da, Esenler'de, Beykoz'da kentsel dönüşümü engellemeye çalışan sizler değil misiniz? Belediye başkanlarına bir sor bakalım, hangisi kentsel dönüşüm yapacağız demiş de engel olmuşuz? Bir tane söyle ya! Soru soruyoruz yanlış anlıyor, cevap veriyoruz işine gelmiyor. Sadece çarpıtıyor. Deprem bölgesine gelince 455 bin konut Özgür Bey'in hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje. Maketini bile yapamaz.

"ÇEK SENET İŞLERİNİ SİZ İYİ BİLİRSİNİZ ÖZGÜR BEY!"

Sanıyordu ki; 11 ilimizdeki konutlar hiç bitmeyecek. Vatandaşlarımıza anahtarları teslim edince panikledi. Ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de akılalmaz laflarla milletimizin aklını karıştırmaya çalışıyor, boş senet imzalatıyorlar diyerek vatandaşımızı huzursuz ediyor. Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey! Siz baklava kutularını da iyi bilirsiniz! Milletimiz de bizi İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Manavgat'taki hizmetlerimizden iyi bilir. Biz milletimizin hayrına olmayan hiç bir işi yapmayız. Biz insanımızı mağdur etmeyiz. Bu 11 ilimizde de böyle olacak. Evlerimiz vatandaşımızı zorlamadan uygun koşullarla, faizsiz, sabit fiyatla sunulacak. Sana tavsiyem. Bu konulara girme! Bu sular senin suların değil, bu saha senin sahan değil, proje işleri senin işin değil. Anlayana bir cümle yeter, anlamayana bin kelime yetmez, derler. Onlar ne anlarsa anlasın ne derse desin biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimizin gönlüne girmeye, ülkemiz için eser üretmeye, çalışmaya, refahı artırmaya devam edeceğiz."

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.