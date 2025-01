Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye\'nin şafağındayız

Politika

İZMİR'de, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, şehit olmalarının 8'inci yılında İzmir Adliyesi'nde törenle anıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, törendeki konuşmasında, " Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte, küresel güçlerin bölgemizde kullanışlı birer maşa olarak kullandıkları terör örgütleri bitme, tükenme noktasına gelmiştir. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizin, ülkemizin, milletimizin ve masumların yakasından düşecekler ve tamamen yok olacaklar. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız" dedi.

İzmir'de, PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı. İslam Kerimov Caddesi'ne 'Fethi Sekin' adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi. Olayın 8'inci yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, Musa Can'ın eşi Mecbure Can ve aileleri ile milletvekilleri, siyasi partilerin başkanları, ilçe belediye başkanları ile polis memurları ve adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehit Sekin ve Can'a ait barkovizyon gösterisinin ardından konuşmalara geçildi. Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Celal Sel, başta Sekin ile mübaşir Can olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

'TÜRKİYE'NİN GURURU OLMUŞTUR'

Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin teröre karşı tek yürek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bundan 8 yıl önce hain teröristler, bomba yüklü araçla İzmir Adliyemizin C Blok girişine gelerek alçakça bir saldırı girişiminde bulundular. Adliyemizi, teşkilatımızın mensuplarını ve o esnada adliyede bulunan vatandaşlarımızı hedef alarak büyük bir katliam gerçekleştirmek niyetindeydiler. Bu alçak niyeti gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerinde karşılarında kahraman polisimiz Fethi Sekin'i buldular. Fethi Sekin, Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı bir polisti ve adliye önünde görevliydi. Asli sorumluluğu terörle mücadele olmamasına rağmen teröristlerin niyetini anlar anlamaz, hemen silahına sarıldı, kurşunu bitene kadar hainlerle kahramanca çatıştı ve terörün adliyemizi teslim almasına canı pahasına geçit vermedi. Fethi Sekin gösterdiği bu büyük kahramanlıkla İzmir adliyemizde çok büyük bir facianın yaşanmasını önlemiş, belki şu an buradaki onlarca can da dahil yüzlerce masum canı kurtarmıştır. O, cesareti ve kararlılığıyla, vatanına ve mesleğine bağlılığıyla hepimizin sevgisini ve saygısını kazanmış, kalbimizde çok özel bir yer edinmiştir. Elazığ'ın yiğit bir evladı olarak ülkesine, milletine hizmet etmek için giydiği polislik üniformasının hakkını layıkıyla vermiş tüm Türkiye'nin gururu olmuştur. Bu gurur hem polis teşkilatımızın şanlı tarihine altın harflerle yazılmış hem de milletimizin teröre karşı gösterdiği destansı mücadelesine unutulmaz bir kahramanlık tablosu olarak eklenmiştir. Bu tablo, ülkemizin İstanbul'dan Hakkari'ye; Elazığ'dan İzmir'e 81 iliyle, bütün vatandaşlarıyla teröre karşı tek yürek, tek bilek olduğunun bütün dünyaya ilanıdır, bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır."

Konuşmasında Mübaşir Musa Can'ı da anan Bakan Tunç, "Bu ülkenin evlatlarının terör karşısında asla yılmayacağını, geri adım atmayacağını gösteren bu iftihar tablosunu, her zaman kalbimizde yaşatacağız ve gelecek nesillere aktaracağız. Aynı şekilde adliyede görevi başındayken hainlerin kurşunuyla şehit olan Musa Can'ı, mübaşirimizi de asla unutmayacağız. Bizler, bütün kahramanlarımıza, Mehmet Selim Kirazlara, Ömer Halisdemirlere, Fethi Sekinlere minnet ve şükran borçluyuz. Aziz şehitlerimizi her zaman terörsüz Türkiye'nin kahramanları olarak anacağız." diye konuştu.

'TERÖR BİR İNSALIK SUÇUDUR'

Türkiye'nin yarım asırdır terörle mücadele ettiğini kaydeden Bakan Tunç, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sebeple vuku bulursa bulsun terör bir insanlık suçudur. Yaşam hakkının alçakça gasbedilmesidir. Masum bir cana kıymanın hiçbir meşru sebebi olmaz, olamaz. Terör olayları asla haklı bir hareket eylem olarak görülemez. Ülkemiz neredeyse yarım asırdır terörün her türlüsüyle mücadele etmektedir. Bu uzun süre zarfında ülkemiz birçok zorluk ve engelle karşılaşmış, nice bedeller ödemiş, şehitler vermiştir. Mehmet Selim Kiraz gibi cesur savcılarımızı, tek başına onlarca darbeciyi bozguna uğratan Ömer Halisdemir gibi kahraman askerlerimizi, Fethi Sekin gibi kahraman polislerimizi, Musa Can gibi kıymetli memurlarımızı ve birçok sivil vatandaşımızı bu mücadelede kaybettik. Onları öldürdük, yok ettik sanan alçaklar, hainler çok iyi bilsin ki; şehitlerimiz diridir, onları asla öldü saymıyoruz. İnancımızda da bu böyledir. Bakara Suresi 154'üncü ayette, 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz; aksine onlar diridir' der. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu nedenle şiirinde, 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana aguşunu açmış bekliyor peygamber' demektedir. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesinde terör hiçbir zaman hedefine ulaşamadı, ulaşamayacaktır. Biz bu kahramanlarımızın mücadelelerini, kararlı ve cesur bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ BİTME, TÜKENME NOKTASINA GELMİŞTİR'

Tarihi bir süreçten geçildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini, milletimizin huzurunu, refahını ve kardeşliğini hedef alan, ülkemizi bölmek isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlerin, güney sınırlarımızın hemen ötesine bir terör devleti kurmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacak adımları her zaman kararlılıkla attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Bu anlamda tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin kararlı politikaları, cesur adımlarının yanında Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte, küresel güçlerin bölgemizde kullanışlı birer maşa olarak kullandıkları terör örgütleri bitme, tükenme noktasına gelmiştir. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizin, ülkemizin, milletimizin ve masumların yakasından düşecekler ve tamamen yok olacaklar. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde durmadan çalışacağız. Millet olarak 2025 yılında birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz" diye konuştu.

Terörün adliyeleri teslim alamadığını ve alamayacağını kaydeden Bakan Tunç, konuşmasını, "Yargı mensuplarımız, adalet teşkilatımızın her bir çalışanı fedakarca görevlerini yerine getirmekte, adalet hizmetlerini milletimize eksiksiz sunmak için azimle çalışmaktadır. Yaşadığımız kayıplar karşısında yüreğimiz yansa da adliyelerimizi teröre teslim etmedik. Terör adliyelerimizi teslim alamadı, alamayacak. Gerek terörle mücadele ederken, gerek ülkemizin huzur ve güvenliği için görev başındayken canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ni teröristlere dar eden, gösterdiği kahramanlıkla fedakarlığın sembolü haline gelen polis memurumuz Fethi Sekin'e ve mübaşirimiz Musa Can'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek tamamladı.

'SON NEFESİNİ VERDİ AMA YENİLMEDİ'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da konuşmasında, "Bu topraklarda büyüyen her çocuk ecdadından miras olan vatan sevgisi ve millet bilinciyle büyür. Fethi Sekin de bu kültürel mirasın bir çocuğudur. İzmir Adliyesi'nde mütemadiyen nöbet tutarken yalnızca bir polis memuru olarak değil, vatanın sessiz bir koruyucusu olarak duruyordu. Ocak 2017'de PKK'lı teröristler bomba yüklü bir araçla ilerliyor alçakların amacı adaletin ve güvenliğinin sembolü olan binayı patlatarak büyük bir terör saldırısı gerçekleştirmekti. Bu şekilde İzmir'in kalbine hançer saplayacaklardı. Her şey planladıkları gibi gidiyordu fakat bilmedikleri bir şey vardı. Karşılarında vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyacak biri vardı. Bir tarafta ellerinde bombalar, uzun menzilli silahlar ve roketatarlar olan teröristler, öte yanda elinde yalnızca beylik silahı olan Fethi Sekin vardı. Kurşunu ilk sıkan kahraman polis oldu. Teröristlerin silahları daha güçlü olsa da Sekin'in taşıdığı vatan sevgisi onlardan katbekat büyüktü. Birisini etkisiz hale getirmeyi başardı. Ancak bir aracın arkasından ateş açan teröristin silahıyla göğsünü vatana siper ettiği o yerde son nefesini verdi ama yenilmedi. Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlık ülkenin her yanında yankı buldu. İsmi okullara, parklara, caddelere verildi. Ancak bıraktığı asıl miras, Türk milletine bıraktığı vatan sevgisidir" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, İzmir Adliyesi önünde bulunan Fethi Sekin heykeline ve Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı.