Bakan Uraloğlu: 2 trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yatırım portföyümüzdeki 2 bin 667 projeye 2 trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Uraloğlu, Bakanlık olarak temel faaliyet alanlarının insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak olduğunu belirterek, " 'Türkiye Yüzyılı'nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaşım sistemleriyle dünyada öncü olmak için çalışıyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz kapsamında, kara yolu taşımacılığındaki yıllık yük payını azaltarak demir yolu taşımacılığını artırıyor, yatırımlarımızla çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

'KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZÜ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ'

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birleştiren stratejik bir konumu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Sadece 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz. Avrasya lojistiğinin merkezinde yer alan ülkemiz, 'Yeni İpek Yolu' olarak adlandırılan Orta Koridor ile Çin'i Avrupa'ya bağlarken, planladığımız Uluslararası Kalkınma Yolu Koridoruyla da küresel rekabet gücümüzü sağlamlaştırıyoruz" diye konuştu.

'331 KİLOMETRE YENİ OTOYOL YATIRIMI PLANLADIK'

Uraloğlu, Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis- Kars demir yolu ile Çin'den Türkiye'ye ulaşan yükleri Marmaray ile Avrupa'ya ulaştırdıklarını kaydederek, "Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu, Bakü Limanı'nı doğrudan ülkemize bağlayacaktır. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde uluslararası iş birliği çalışmalarımız devam ediyor. Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 94 kilometre demir yolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, 923 kilometre kara yolu koridoru için de 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık" dedi.

'2025 İÇİN 482 MİLYAR LİRA YATIRIM TEKLİF ETTİK'

AK Parti iktidarında gerçekleştirdikleri yatırımlarımızın günümüzdeki değerinin 280,6 milyar dolara ulaştığını söyleyen Uraloğlu, "Demir yolu yatırımlarının proje büyüklüğünü 2013'te yüzde 33'ten, 2023'te yüzde 53'e ve bu yıl da yüzde 55'e çıkardık. Yatırım portföyümüzdeki 2 bin 667 projeye 2 trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz. 2024'te bakanlığımızın tüm sektörleri için 351 milyar 379 milyon lira yatırım ödeneği tahsis edildi. 2024'te 28 ilimizde toplam yatırım tutarı, 112 milyar lira olan 50 projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı yatırım teklifimizi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 26,9 artışla 482 milyar lira olarak teklif ettik" diye konuştu.

'BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 31 BİN 250 KİLOMETREYE ÇIKACAK'

Bölünmüş yolların, ülke yol ağının yüzde 43'ünü oluşturduğunu ve 2028'de bölünmüş yol ağını 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, devam eden projelerine ilişkin de "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olan 45 kilometrelik Nakkaş- Başakşehir projemizin 2026 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Sarıyer- Kilyos Tüneli ile Sarıyer'e ulaşım süresi 35 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Mersin- Antalya arasındaki 440 kilometrelik Akdeniz Sahil Yolu'nun 404 kilometresi tamamlandı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu ve Antalya- Alanya Otoyolu projelerimizin yapım çalışmalarına başladık. Hava yolunda Antalya Havalimanı kapasitesini 82 milyon yolcuya, Esenboğa Havalimanı kapasitesini 3'üncü pisti yaparak 30 milyon yolcuya yükseltiyoruz. 2025 yılında, yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı tamamlamayı hedefliyoruz. Hatay Havalimanı'nın PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Kapadokya Havalimanı terminal binasını yenileyerek, 10 bin 650 metrekarelik yeni bir terminal binası, Siirt Havalimanı için ise yaklaşık 3 bin 400 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası yapacağız. Yozgat ile Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızı da 2026 yılı içerisinde hizmete alacağız. Trabzon Yeni Havalimanı projemizin 1'inci etap çalışmaları hızla ilerlemektedir" dedi.

'11 İLDEKİ 34 LOKASYONDA 5G ŞEBEKESİ KURULUYOR'

Haberleşme sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz; e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10'uncu sırada yer alarak, AB ortalaması olan 76'yı geride bırakmıştır. Yerli ve milli ULAK 4.5G baz istasyonlarımızın evrensel ve ticari şebekelerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile haberleşme altyapısındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. 11 ildeki 34 lokasyonda 5G şebekesi kuruluyor ve izinler kapsamında testler gerçekleştiriliyor. Bu adımla, yerli ve milli teknolojilerle güçlü bir iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.