Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Libya'da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu. Ateş o tarafa sıçrayınca, nasıl farklı bir tutum içerisine girdiklerini gördük. Bize düşen bu topraklarda dimdik durmak, güçlü olmak, etrafımızdaki masum ve mağdur insanlara da destek olmaktır" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, her yıl geleneksel olarak yapılan 18'inci Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'ne katılmak üzere Adana'ya geldi. Adana Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım ile Bakan Kirişci'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu eşlik etti. Vali Süleyman Elban, milletvekilleri ve kent protokolünce karşılanan Yıldırım ile Bakan Kirişci, şeref defterini imzaladı. Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Elban ile bir süre sohbet ettikten sonra sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADIBurada açıklamalarda bulunan Yıldırım, Anneler Günü 'nü kutlayarak, "Burada da hanımlar ön sıralarda oturuyor. Onlar sadece bugün değil, her zaman ön sıralardadır. Onlar, başarılı her erkeğin arkasındadır. Unutmayın, bakan olabilirsiniz, başbakan ve cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ancak size bakan bir kadın olmazsa hiçbir şey olamazsınız" diye konuştu.'HEYECANIMIZDAN EKSİLEN BİR ŞEY YOK'Adana'nın, bereketli Çukurova toprakları, Toros Dağları ve üreten insanıyla Türkiye 'nin lokomotifi olduğuna vurgu yapan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana, her şeyi hak eden bir ilimiz. Bu nedenle partimiz, Adana'ya iki genel başkan yardımcısı ve bir de bakan verdi. Bu çerçevede Vahit Kirişci bakanımızı da tebrik ediyorum. Adana'ya ikinci gelişim. İlk gelişimde de aynı coşku vardı. Bu coşkumuzun, 2023'e kadar artarak devam etmesini istiyorum. Bana bu konuda söz verin. AK Parti 20 yılı geride bıraktı ancak heyecanımızdan, kararlılığımızdan eksilen bir şey yok. Bugünlerde birlik ve beraberliğimiz geçmişte olmadığı kadar önemlidir. Buraya gelmeden önce Cumhur İttifakı ortağımız, MHP İl Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımızla hasbihal ettik. Önümüzde iki önemli sınav var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 'ı Adana'da rekor oyla yeniden seçmeye hazır mısınız? Allah'ına kurban Adana. Biz hazırız. Adana hizmet ve gönül belediyeciliğini çok bekledi. 2024'te de inşallah bu büyük başarıyı da yakalayacağız."'BİR ATEŞ SÖNÜYOR, DİĞERİ BAŞLIYOR'Türkiye'nin, dünyanın en önemli ülkesi olduğunu ve bölgede bir teminat görevi yerine getirdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: "Güneyimizde, kuzeyimizde, doğu ve batımızda bir ateş çemberiyle kuşatılmış durumdayız. Bir ateş sönüyor, diğeri başlıyor. Bize düşen bu topraklarda dimdik durmak, güçlü olmak, etrafımızdaki masum ve mağdur insanlara da destek olmaktır. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Libya'da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu. Ateş o tarafa sıçrayınca, nasıl farklı bir tutum içerisine girdiklerini gördük. Biz farklı dil konuşsak da farklı renkte, kültürde olsak da yardıma koştuk. Hepimiz Allah'ın yarattığı kullarız ve gözlerimizden akan damlaların rengi aynıdır. Nerede bir acı, mağduriyet varsa, Türkiye her zaman farklılık gözetmeksizin insanlığın hizmetinde olmuştur."'PANDEMİDE HEPSİNİN SESİ KESİLDİ'Şehir hastaneleri konusunda eleştirildiklerini hatırlatan Yıldırım, "Pandemi sürecinde sadece ülkedeki vatandaşların değil, herkesin yanında olduk. Biz şehir hastaneleri inşa ederken acımasızca eleştirildik. Pandemi sürecinde hepsinin sesi ve soluğu kesildi. Halka hizmet, halka hizmettir. Biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettik. Bizim prensibimiz budur. Yolları böldük, gönülleri ve hayatları birleştirdik. Biz, 'Yolları böleriz ancak Türkiye'yi böldürtmeyiz' dedik. Allah'ın izniyle terörün de kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'nin düzenlendiği Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki Yörük Ormanı'na gitmek üzere AK Parti İl Başkanlığı binasından ayrıldı.