Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır - Son Dakika
Üye Girişi

Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır

08.05.2022 15:15
Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Libya'da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Libya'da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu. Ateş o tarafa sıçrayınca, nasıl farklı bir tutum içerisine girdiklerini gördük. Bize düşen bu topraklarda dimdik durmak, güçlü olmak, etrafımızdaki masum ve mağdur insanlara da destek olmaktır" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, her yıl geleneksel olarak yapılan 18'inci Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'ne katılmak üzere Adana'ya geldi. Adana Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım ile Bakan Kirişci'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu eşlik etti. Vali Süleyman Elban, milletvekilleri ve kent protokolünce karşılanan Yıldırım ile Bakan Kirişci, şeref defterini imzaladı. Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Elban ile bir süre sohbet ettikten sonra sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADIBurada açıklamalarda bulunan Yıldırım, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Burada da hanımlar ön sıralarda oturuyor. Onlar sadece bugün değil, her zaman ön sıralardadır. Onlar, başarılı her erkeğin arkasındadır. Unutmayın, bakan olabilirsiniz, başbakan ve cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ancak size bakan bir kadın olmazsa hiçbir şey olamazsınız" diye konuştu.'HEYECANIMIZDAN EKSİLEN BİR ŞEY YOK'Adana'nın, bereketli Çukurova toprakları, Toros Dağları ve üreten insanıyla Türkiye'nin lokomotifi olduğuna vurgu yapan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana, her şeyi hak eden bir ilimiz. Bu nedenle partimiz, Adana'ya iki genel başkan yardımcısı ve bir de bakan verdi. Bu çerçevede Vahit Kirişci bakanımızı da tebrik ediyorum. Adana'ya ikinci gelişim. İlk gelişimde de aynı coşku vardı. Bu coşkumuzun, 2023'e kadar artarak devam etmesini istiyorum. Bana bu konuda söz verin. AK Parti 20 yılı geride bıraktı ancak heyecanımızdan, kararlılığımızdan eksilen bir şey yok. Bugünlerde birlik ve beraberliğimiz geçmişte olmadığı kadar önemlidir. Buraya gelmeden önce Cumhur İttifakı ortağımız, MHP İl Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımızla hasbihal ettik. Önümüzde iki önemli sınav var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adana'da rekor oyla yeniden seçmeye hazır mısınız? Allah'ına kurban Adana. Biz hazırız. Adana hizmet ve gönül belediyeciliğini çok bekledi. 2024'te de inşallah bu büyük başarıyı da yakalayacağız."'BİR ATEŞ SÖNÜYOR, DİĞERİ BAŞLIYOR'Türkiye'nin, dünyanın en önemli ülkesi olduğunu ve bölgede bir teminat görevi yerine getirdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: "Güneyimizde, kuzeyimizde, doğu ve batımızda bir ateş çemberiyle kuşatılmış durumdayız. Bir ateş sönüyor, diğeri başlıyor. Bize düşen bu topraklarda dimdik durmak, güçlü olmak, etrafımızdaki masum ve mağdur insanlara da destek olmaktır. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Libya'da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu. Ateş o tarafa sıçrayınca, nasıl farklı bir tutum içerisine girdiklerini gördük. Biz farklı dil konuşsak da farklı renkte, kültürde olsak da yardıma koştuk. Hepimiz Allah'ın yarattığı kullarız ve gözlerimizden akan damlaların rengi aynıdır. Nerede bir acı, mağduriyet varsa, Türkiye her zaman farklılık gözetmeksizin insanlığın hizmetinde olmuştur."'PANDEMİDE HEPSİNİN SESİ KESİLDİ'Şehir hastaneleri konusunda eleştirildiklerini hatırlatan Yıldırım, "Pandemi sürecinde sadece ülkedeki vatandaşların değil, herkesin yanında olduk. Biz şehir hastaneleri inşa ederken acımasızca eleştirildik. Pandemi sürecinde hepsinin sesi ve soluğu kesildi. Halka hizmet, halka hizmettir. Biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettik. Bizim prensibimiz budur. Yolları böldük, gönülleri ve hayatları birleştirdik. Biz, 'Yolları böleriz ancak Türkiye'yi böldürtmeyiz' dedik. Allah'ın izniyle terörün de kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'nin düzenlendiği Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki Yörük Ormanı'na gitmek üzere AK Parti İl Başkanlığı binasından ayrıldı.


Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır
Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır
Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır
Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır
Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır
Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır
YORUMLAR
500
ADANA Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım il Başkanlığı' nda açıklama yaptı ADANA Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım il Başkanlığı' nda açıklama yaptı DHA YURT BÜLTEN-1 DHA YURT BÜLTEN-1

Binali Yıldırım, AK Parti, Libya, Yemen, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement