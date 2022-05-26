Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

26.05.2022 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna- Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da kaydetti.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika


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