EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar - Son Dakika
Üye Girişi

EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar

28.12.2022 22:53
EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'de alınan kararlar doğrultusunda 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıkladı. Söz konusu karar sonrası siyaset ve iş dünyasından üst üste yorumlar geldi.

Milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtti.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra siyaset ve iş dünyasından üst üste Tweet atıldı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNDERMELİ YORUM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemlerde yaptığı EYT paylaşımına gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu alıntıladığı paylaşıma "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: KALICI ÇÖZÜMLER BULACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "EYT düzenlemesi hayırlı, uğurlu olsun." diyerek "İktidarını sürdürme ve iktidar ömrünü sündürme gayretiyle de olsa Ak Parti hükümetine adım attırmayı başardık. Seçim öncesi bu şekilde olsa da, esas seçimden sonra yıllardır bekleyen problemlerimize hızlı ve kalıcı çözümler üreteceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar

GÜLTEKİN UYSAL DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal ise söz konusu kararla ilgili "EYT'lilerin hakkını gündeme taşıyan sivil insiyatiflere, ana muhalefetten başlayarak tüm muhalefet partilerine ve desteklerini esirgemeyen medya kuruluşları, basın mensupları ve hakkı hukuku dert edinen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar

ÖMER ÇELİK: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik ise EYT düzenlemesi ile ilgili "EYT ilgili düzenleme vatandaşlarımıza hayırlı olsun…" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: ŞÜKRANLARIMIZI İFADE EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da EYT kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "EYT'de yaş sınırı yok. Biz de bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz" dedi.

MUSİAD BAŞKANI MAHMUT ASMALI:ERDOĞAN VE EKONOMİ YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

MUSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise Uzun yıllardır işgücü piyasasının en önemli gündem maddesi konumunda bulunan EYT meselesinin çözümü noktasında göstermiş olduğu kararlılık sebebiyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan olmak üzere bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın uygulanacak olması ve emekli olup çalışmaya devam edeceklerin bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaları amacı ile sosyal sigorta prim teşviki getirilmesi ile çalışanlarımızın... KGF desteğiyle kıdem tazminatı yükünün azaltılacak olmasıyla da işverenlerimizin beklentilerini karşılayan EYT düzenlemesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN: İŞ DÜNYASINI DA MUTLU ETTİ

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, söz konusu düzenlemeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tarafından açıklanan EYT düzenlemesi ile 2 Milyon 250 Bin çalışanımız beklediği müjdeyi sınırlandırma olmadan almıştır. Bu bağlamda çalışmaya devam edecek kişilere de verilecek SGK prim desteği de yaşanacak iş gücü kaybının da önüne geçecektir. İş Dünyası olarak hem çalışanın hem de işverenin korunacağı bir modelin çıkmış olması bizleri mutlu etmiştir. Bu konuda kıymetli desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımıza ve Çalışma ve Sos. Güv. Bakanımız @vedatbilgn 'e de @ASKON Ailemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise alınan kararla ilgili "EYT'nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananların hem de işgücüne yeni dahil olacakların beklentileri gerçekleşecek. Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz." Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'dan EYT değerlendirmesi Açıklaması ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'dan EYT değerlendirmesi Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, İto, EYT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar - Son Dakika


Son Dakika
22:55 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'dan kötü haber! Abdullah Avcı duyurdu
22:39 Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı kaleci Batuhan Şen, Trabzonspor maçında harikalar yarattı
22:03 Derbide Fenerbahçe'yi yıkan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e farklı kaybetti
21:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun
21:16 Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı
21:01 İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor
20:56 EYT düzenlemesinde işverenlere kolaylık! Kıdem tazminatları için kredi verilecek
20:37 EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi
20:16 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti! Arabaya ise hiç binmedi
20:07 Okyanusta kaybolan balıkçı iki gün sonra şamandırada bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 23:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: EYT düzenlemesine iş dünyası ve siyasetçiler ne dedi? İşte gelen yorumlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement