Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı ortalama 54 lira

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başına levant kalite için ve bu arada Giresun kalite için malum 2 ayrı fiyat var ama biz şimdi diyoruz ki alan destekli olarak ben burada bir rakamı açıklıyorum. İnanıyorum ki sizlerde kabul edeceksiniz. ve ortalamasını 54 lira olarak açıkladık, bereketli olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da, stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni öncesi girdiği bir fındık bahçesinde incelemelerde bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti. Fındık alım fiyatı açıklaması öncesi bahçede bir araya geldiği üretici ve vatandaşlarla çay içip, yetkililerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanındaki törende toplanan vatandaşlara hitap etti. Törene; AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de katıldı.

'ORDU'YU ÖZLEMİŞİZ''Ordu seninle gurur duyuyor' diye seslenen kalabalığın sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl aranın ardından Ordu'ya geldiğini anımsatarak, "Sevgili Ordulular, değerli kardeşlerim, kıymetli hanımlar, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Epeyce ara verdik değil mi? Neredeyse 3 buçuk yıl oldu. Deniziyle, yaylasıyla, yeşiliyle, Ordu'yu özlemişiz. Muhteşem katılımla Ordu da bizi özlemiş. Ordu ile beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde olduğu müddetçe dünyaya sığmayız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetiyle birlikte Ordu'ya hizmet için 20 yıldır gece- gündüz çalıştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan sosyal desteklere, ülkemizin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi.'SIKINTILARI AŞABİLECEK GÜÇTEYİZ'20 yıllık süreçte gerçekleştirdikleri hizmet ve yatırımlarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kısır çekişmelerin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Üstelik bu krizler, öyle krizlerdi ki, sadece elimizdeki avucumuzdakini kaybetmekle kalmaz geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz istihdam, üretim ve ihracatımızla doludizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var ama biz bunları aşabilecek güçte ve kapasitedeyiz. Elimizdeki imkan ve fırsatlar, bunlardan katbekat fazladır" diye konuştu.'TERÖRLE CANIMIZA VE HUZURUMUZA KASTETTİLER'Terörün belini kırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi vesayet ve tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, darbelerle sürekli demokrasimizi budayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, ideolojik, etnik ve mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, ah ah, aramızda benden büyük olan ablalarım, ağabeylerimiz var; o CHP'nin hani o karneyle benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya. Elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar terörle canımıza ve huzurumuza kastettiler. Ama şimdi terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, terörün belini kırdık mı? Artık 'terör' diye bir bela var mı? Ah ah, bu ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordum çok ödedi. Ama artık böyle bir şey yok."'20 YILDA ASIRLIK İŞLER YAPMAK MÜMKÜNMÜŞ'Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında, üretimimizi, sanayimiz, ticaretimizi, kısır bıraktılar. 5'inci kol faaliyetleriyle ordumuzu, diplomasimizi, akademimizi, medyamızı kontrol altında tutarak, velhasıl bizi dört bir yandan kuşatarak adeta esir almışlardı. Rahmetli Menderes'in, Özal'ın, Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele; siyasi olmanın ötesinde bir istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Biz de bu büyük davanın son temsilcisi olarak 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Sizlerden aldığımız destekle 20 yıldır ülkemizi yönetirken, attığımız her adımdan, bu kavganın farklı yüzleriyle karşılaştık. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtardıkça gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Bu gençler 20 yaş ve altı. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bu bunu önce 25'e daha sonra 18 yaş yaptık. Bunu getiren kim? Biz, biz. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti iktidarı olmuştur."'CHP VE YANDAŞLARI, GENÇLİĞİMİZE GÜVENMEZLER'Ana muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu CHP ve yandaşları, bunlar gençliğimize güvenmezler ve gençlikten korkarlar. Bu ülkenin eğitim alt yapısını 20 yıldan baştan sona yenilemek mümkünmüş. Bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Bu ülkenin yoldan, hava limanına, konuttan baraja her temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamamak mümkünmüş. Benim Ordulu Giresunlu kardeşlerim havalimanından istifade ile çok kısa zamanda rahatlıkla Ordu ve Giresun'a gelip gidiyor mu? Evet. Demek ki 'aşkınan koşan yorulmaz' işte biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.'BUGÜNKÜ SIKINTILARI DA ÇÖZECEĞİZ'Ülkenin uluslararası itibarını, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda 20 yılda zirveye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz tüm bunları nasıl başardıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Artık bu ülkeyi de, bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye, hedeflerinden vazgeçirmeye, kazanımlarını elinden almaya, kimsenin gücü yetmez. Ben bu karşımdaki muhteşem katılımı görünce diyorum ki: elhamdülillah demek ki çay demlendi belli. Türkiye üzerine hesapları olanların, Türkiye'nin hesaplarını bozduklarının hangi hevesler ve hazırlıkların içinde olduğunu biliyoruz. Çok beklerler. Artık sinsi oyunlarla, istikameti belirlenen her 10 yılda bir hizaya getirilen, her 20 yılda bir geriye götürülen bir Türkiye yok. Yaşanan her küresel kriz, bize rüya gibi gösterilen yerlerin, tehditler karşısında nasıl kırılgan, nasıl nobran, nasıl riyakar olabildiğini göstermiştir. Hamdolsun, AK kadınlar, AK gençler, ana kademe de burada; öyleyse durmak yok" dedi.'ÇIKARLARIMIZI KORUMA HUSUSUNDA, EN KÜÇÜK TAVİZ VERMEDİK'2023 hedeflerine değinen Erdoğan, "Biz ülke ve millet olarak, her insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık, hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda, en küçük taviz vermedik. Şimdi önümüzde ne var? 2023. 2023 hedeflerimize ulaşarak ve kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda, önümüzde yepyeni bir dünya yepyeni bir gelecek olduğunu beraberce göreceğiz değil mi? Yepyeni bir Türkiye'nin inşa edileceğini de göreceğiz değil mi? Az önce pankart gördüm; 'fındık dalda tekleme 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme.' Maşallah benim Ordu'm böyle işte; haddini bildirmek ise bildirir. Sizlerle gurur duyuyorum ve inanın her geçen gün daha güzel olacak. Şimdi Ordu'dan öyle bir ses verin ki ülkemizde dünyanın da her yerinden duyulsun" dedi.'ORDU'DAN ÖYLE BİR SES VERİN Kİ'Ordu'nun her geçen gün daha güzel olacağını kaydeden Erdoğan, "Şimdi Ordu'dan öyle bir ses verin ki ülkemizin de dünyanın da her yerinden duyulsun. Şimdi burada öyle bir ahitleşelim ki dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın beti benzi atsın. Ordu 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Ordu evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Ordu ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Ordu bu kutlu mücadelede yanımızda olacak mısın? Rabbim hepinizden razı olsun. Ne diyor Ordu türküsünde bakalım hatırlayacak mısınız; 'sahipsiz evlerde baca tüter mi yapraksız dallarda Bülbül öter mi' hatırladınız mı? Siz ülkenin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıktıkça, siz demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yanımızda olmayı sürdürdükçe, siz sandıkta bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe, inşallah ne ülke sahipsiz kalacaktır ne Ordu sahipsiz kalacaktır, ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacaktır" diye konuştu.'EMEKLİ CHP GENEL MÜDÜRÜ UNVANINI EKLESİN'Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz ülkemize kazandırdıklarımızı anlattıkça birilerinin yüreği öyle daralıyor ki anlatamam. Çıldırıyorlar. Bu daralmanın etkisiyle bizim zaten yaptığımız veya yapma hazırlıklarını yürüttüğümüz hizmetleri sanki kendi akıllarıymış, sanki kendi vaatleriymiş gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bunların eser namına hiçbir müktesebatları zaten bulunmuyor. Hizmet namına da bir dönem başında bulundukları kurumları batırmaktan, milleti rezil ve kepaze etmekten başka maharetleri görülmemiştir. Bu kifayetsizlerin çırpınışlarını istisna ile seyrediyoruz. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Rahmetli Savaş Ay'ın programlarını herhalde izlemişsinizdir. Aman ya Rabbi, ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. İnşallah bir şehir hastanesini de şimdi Ordu'ya yapıyoruz. Cehaleti öyle bir seviyede ki, bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan medet umacak kadar dibe batmış vaziyette. Biliyorsunuz bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. Kendisi Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Halbuki biz ülke ve millet hayrına hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle işgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Ama eksik yapmışım. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur. Yıllardır kendisine 'gel yalan ve iftira siyasetini bırak, bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarış dedik' ama maalesef dinletemedik. Çünkü eser ve hizmet siyaseti demek millet için dertlenmek, milletle birlikte dertlenmek, milletle birlikte yol yürümek, milletle birlikte gerektiğinde namluların karşısına dikilmek demek. Bunların milletin değerleri ve dertleriyle bir ilgileri olmadığı gibi sıkıya geldiklerinde de kaçıp tenha bir köşede kahve yudumlayıp televizyon seyretmeyi tercih ettiklerini 15 Temmuz'dan hatırlıyorsunuz değil mi. Saat 23: 15'te Atatürk Havalimanı'na geliyor ve oradan Fetöcülerin, tankların arasında Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Ben de saat 1'e doğru Atatürk Havalimanı'na iniyorum. Adam yalancı ya, diyor ki 'haberim olsaydı ben beklerdim' ya on binlerce kişi orada bekliyor. On binlerce kişinin aşkı sende yok. On binlerce kişinin derdi sende yok. Sen korkaksın, korkak. Eserde ve hizmette zaten gözleri olmadığını biliyorduk da ama bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu."'FINDIK TABAN FİYATI 54 LİRA'Türkiye'nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İhracatımızda da fındığın önemli bir yeri var. Sadece geçtiğimiz yıl dünyanın 122 ayrı ülkesine 2 milyar 300 milyon dolara yakın bir bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibariyle ülkemiz fındığının yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor. Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce, Trabzon, Zonguldak gibi şehirlerimiz de Ordu'yu takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı neydi biliyor musunuz? 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmış, insanlar adeta üretime küstürülmüştü. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bu yıl da küresel ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen fındık üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek için tüm şartları zorladık. İnşallah beklentimiz fındıkta rekoltenin geçen yılında üzerine çıkmasıdır. Bugün açıklayacağımız fiyatla hem üreticinin gelirini artıracağımıza hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başına levant kalite için ve bu arada Giresun kalite için malum 2 ayrı fiyat var ama biz şimdi diyoruz ki alan destekli olarak ben burada bir rakamı açıklıyorum. İnanıyorum ki sizlerde kabul edeceksiniz. ve ortalamasını 54 lira olarak açıkladık, bereketli olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan projelerin kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi.