Politika

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.





ÖZGÜR ÇELİK: KAYYUM ATANDIĞINA YÖNELİK RESMİ BİR BİLGİ YOKTUR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayyum iddialarını yalanladı. Çelik şunları kaydetti:

"İstanbul'daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur."

DEM PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız. Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte İstanbul'da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız."

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu; sosyoloji bölümünde de yan dal yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde "GAP'ın Sosyoekonomik ve Politik Boyutları" çalışması ile doktor unvanını aldı; yüksek lisans ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı. 1980'li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa'da bulunan GAP Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalıştı. Sonraki yıllarda çok sayıda üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı, idari görevlerde de yer aldı. Dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor. 2024 yılında Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR? Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı. 2011 yılında Diyarbakır- Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı. 05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü. 10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan BİNGÖL 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı. Hatay Vali Yardımcılığıgörevinde bulunmuştur. 24.08.2023 tarih ve2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Beşiktaş Kaymakamı olarak atanarak 13/09/2023 tarihinde Beşiktaş Kaymakamı olarak görevine başlamıştır.