Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ''terör örgütü üyeliği'' soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atadı.

30.10.2024 20:54  Güncelleme: 21:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.


Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

ÖZGÜR ÇELİK: KAYYUM ATANDIĞINA YÖNELİK RESMİ BİR BİLGİ YOKTUR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kayyum iddialarını yalanladı. Çelik şunları kaydetti:

"İstanbul'daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur."

DEM PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız. Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte İstanbul'da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız."

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu; sosyoloji bölümünde de yan dal yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde "GAP'ın Sosyoekonomik ve Politik Boyutları" çalışması ile doktor unvanını aldı; yüksek lisans ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı. 1980'li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa'da bulunan GAP Projesi'nde uzman sosyolog olarak çalıştı. Sonraki yıllarda çok sayıda üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı, idari görevlerde de yer aldı. Dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor. 2024 yılında Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı. 2011 yılında Diyarbakır- Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı. 05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü. 10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan BİNGÖL 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı. Hatay Vali Yardımcılığıgörevinde bulunmuştur. 24.08.2023 tarih ve2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Beşiktaş Kaymakamı olarak atanarak 13/09/2023 tarihinde Beşiktaş Kaymakamı olarak görevine başlamıştır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.

Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti. Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Belediyesi\'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

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Son Dakika Politika Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • BirNeFesSiir null:
    Chppkk dağda başkanlık yapın size burada yer yok !!! 112 140 Yanıtla
    Önder null:
    fetoşun yalaklarina baksen 1 1
    Mesko Aljovic:
    Mhp ile beraber Aponun torbalarını ovala sen.. 1 1
  • Gencer Guney:
    niye oranın meclis üyeleri yok mu, demokrasi nerde kaldı.. Kayyum halkın iradesini yok sayma 119 102 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    Kaybol demokrasiymiş sizin gibileri konuşturulması bu meclise koyulması bile büyük bir hatayken demokrasiden bahs edemezsin 1 1
    Şbn Şbn:
    He heeee bekle sen 0 1
  • Johny Guitar:
    İyi oldu 89 104 Yanıtla
  • Selçuk Siner:
    iyi yapmışsınız. 87 100 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    belediyede sistemi kalkmalı valiliklere bağlanmalı hiç değilse işten çıktım çıkarıldım kaygısı olmaz pkk para ve yardım kesilir 87 40 Yanıtla
    Adem GS:
    yani biz secmeyelim diyorsun galiba.. 2 1
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