Hasan Kılca: "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 yıl geride kaldı"

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda kazandırılan eserlerini ve hizmetlerini "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" temasıyla gerçekleştirilen programda kamuoyuyla paylaştı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" temasıyla 5 yıl değerlendirme programı düzenledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'ndeki "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" programında, belediye olarak geride kalan 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmalarını anlattı. Başkan Hasan Kılca sunumunun başında, "Karatayımızdaki görev süremizde 5 yılı geride bıraktık. Geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek nitelikte proje ve yatırımlar yaparak tüm vatandaşlarımız için daha güzel bir yaşamın temellerini sağlamlaştırdık. Şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada, yüzünü Türkiye Yüzyılı'nın en yüksek burçlarına dönmüş, her alanda gelişen bir Karatay'dan kıvançla bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

"5 yılda bin 200 kilometrelik yol çalışmasını Karatayımıza kazandırdık"

2 bin 746 kilometrekareyle Karatay'ın şehrin en büyük sorumluluk sahalarının başında geldiğini belirten Hasan Kılca, "Geride kalan 5 yılda toplamda 1200 km'lik yol çalışmasını Karatay'ımıza kazandırdık. 1008 noktada sıcak asfalt serimi yaptık. Karatay'ımızda altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda 900 bin tonu aşan sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Özellikle sanayi bölgelerimizde yoğun bir dönemi geride bıraktık. 60'ın üzerinde sanayi sitemiz var. Ekiplerimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sanayilerimizin toplamda 129 ayrı bölgesinde yürüttük" dedi.

Karatay Belediyesi olarak her alana önem verdiklerini, eğitimin ise kendileri için bambaşka bir anlam taşıdığını vurgulayan Kılca; "Karatayımıza 5 yılda 16 yeni okul ve eğitim tesisi kazandırdık. Karatay Bilim ve Sanat Merkezimizi, 24 Derslikli Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulumuzu, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulumuzu, Köprübaşı Mevlana Anaokulumuzu ve Hamzaoğlu Anaokulumuzu hizmete sunduk. Kızören Lisesi'ni tamamladık. Nakipoğlu Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul binasını büyük oranda tamamladık. Böylece Karatay'ımıza 121 dersliği kazandırmış olduk" şeklinde konuştu.

"En yüksek bütçeli yatırımlarımız spora ve sporcuya"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, spora ve sporcuya da güçlü yatırımlar yaptıklarını aktardı. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Spor Merkezi, belediye tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımı. Saraçoğlu Mahallemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait Atış Poligonu'na sporcularımız ve antrenörlerimiz için sosyal tesis binası kazandırdık. Bir diğer spor salonu yatırımımızı da Çimenlik Mahallemize kazandırdık. Spor yatırımlarımızı farklı projelerle çeşitlendirdik. Buna en yakın örnek Karatay Kapalı Tenis Kortu oldu. Göreve geldiğimizde büyük bölümü okullarımızın bahçelerini kapsayacak şekilde 30 yeni halı saha yapacağız demiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik ve 30 halı sahamızın toplu açılışını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Hasan Kılca, Karatay'a değer katan özel projelere de değinerek, "Şehrimize değer, insanımıza fayda sağlayan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi büyük oranda tamamladık. Tesis, Konya'mızın ilk; Türkiye'nin ise en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Bir diğer özel tesisimiz olan Karatay Aşevi'mizi 2023 yılında tamamladık ve hizmete sunduk. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezimizi 2020'de tamamlayarak Emniyet Teşkilatımızın hizmetine sunduk. Karatay Belediyesi olarak şehrimizin markası olan Karatay Termal Tatil Köyümüzü 2020 yılında kazandırdık. Tesisimiz bugüne kadar 246 bine yakın misafir ağırladı" dedi.

"Yatırımlarımızla şehrimizin sağlık altyapısı her geçen gün güçleniyor"

Sağlık yatırımlarıyla şehrin sağlık altyapısına katkı sunduklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şunları söyledi:

"5 bölgemizde sağlıklı hayat merkezi, aile sağlığı merkezi ve sağlık evi niteliğinde inşa ettiğimiz sağlık tesislerimizde on binlerce vatandaşımıza 300 bin işlemin üzerinde konforlu sağlık hizmetine katkı sunduk. Nakipoğlu Mahallemize kazandırdığımız tesise görevi başında şehit edilen Uzm. Dr. Ekrem Karakaya'nın adını verdik. Selim Sultan ve Karakulak Mahallelerimize 2 yeni aile sağlığı yatırımı kazandırdık. Hayırsever Katırcı ailesinin katkılarıyla Akabe Mahallemizde bir sağlık merkezi kazandırdık Doğuş Mahallemizde Hatice ve Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi'nin ve Sedirler Mahallemizde Sedirler Aile Sağlığı Merkezi'nin de inşaatları devam ediyor. Hayıroğlu Mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisin içerisine sağlık evi kazandırdık."

"Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımızla çevremiz kazandı"

Çevre dostu projelerle doğanın korunmasına büyük katkı sunduklarını aktaran Başkan Hasan Kılca, "4 noktada güneş panellerinden oluşan enerji santralimiz var. Belediyemizin ve bağlı birimlerimizin elektrik enerjisi ihtiyacının çok büyük bir bölümünü bu santrallerimizden karşılıyoruz. İlçemizde iki ayrı bölgeye Atığın Sıfır Noktası kurduk. İlçemiz genelinde 2 bin 200 noktaya atık ilaç, pil, yağ, giysi, zirai atık ve benzeri kumbaralar yerleştirdik. İlçemiz genelinde 42 bin hane ve iş yerine sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdik. Sıfır Atık Eylem Planı uygulamalarımız sonucunda; 223 bin ağacın kesilmesini önledik, 74 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladık, 3 milyon kilogram sera gazı salınımını engelledik, 367 bin metreküp suyun kirlenmesini önledik" ifadelerini kullandı.

Karatay'a son 5 yılda 119 yeni park ve yeşil alan kazandırdıklarını anlatan Başkan Kılca, "İlçemize 119 yeni park ve yeşil alan kazandırdık. 19 noktada yeşil kuşak park çalışması yaptık. 2019 yılında ilk fidelerini diktiğimiz Karatay Lavanta Bahçelerimiz bugün geldiğimiz noktada her yıl yüzbinlerce misafir ağırlayan önemli bir merkez oldu. Karaaslan Mahallemizdeki bu güzelliğimizin yanına bir de gül parkı ekledik. Parkımızda 190 türde 50 bini aşkın gül fidesi yer alıyor. Temalı parklarımıza güzel örneklerden biri de Trafik Eğitim Parkımız oldu. Park ve yeşil alan çalışmalarımızla son 5 yılda toplamda 1 milyon metrekare yeni yeşil alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" şeklinde konuştu.

Kafe Karatay markasını kısa sürede 8 bölgede hizmete sunduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Kafe Karataylarımızı Ulubatlı Hasan, Çelebi, Büyüksinan, Trafik Parkı, Adalet Parkı ve Ahmet Çalık Parkı gibi dev parklarımızın merkezlerine ve Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi ile Hoş Kubbe Millet Kıraathanesi'nde konumlandırdık. Hemşehrilerimizin çok sevdiği mekanlarımıza yeni şubeler eklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"5 yılda Karatayımızın her köşesini tesislerle donattık"

Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın 22 mahallesine tesis kazandırdıklarını belirterek, "İsmil'de 30 iş yerinden oluşan çarşımızı ve fırınımızı, Mengene, Doğuş ve Başak Mahallelerimizde konak ve iş yerlerimizi, Hayıroğlu, Akörenkışla, Yağlıbayat, Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Ortakonak, Yavşankuyu, Divanlar, Ağsaklı, Yarma, Ovakavağı, Katrancı ve Başgötüren Mahallelerimizde iş yerleri ve çok amaçlı salonlardan oluşan sosyal tesislerimizi tamamladık ve hizmete açtık" dedi.

800 yıllık tarihi Obruk Hanı'nı restore ederek çevre düzenleme çalışmalarının ilk etabını tamamladıklarını Savatra Antik Kenti'ni gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen Hasan Kılca: "Hazreti Mevlana Türbesi'nin arkasında toplamda 250 bin metrekarelik yenileme alanı içerisinde çok büyük bir dönüşüm projesi uyguluyoruz. Türbe arkasından Ali Ulvi Kurucu Caddesi'ne kadar uzanan bölgeyi içine alan bu büyük alanda projemizi hazırladık. Türbe arkasında bugüne kadar 100 bin metrekarelik alanın kamulaştırmasını yaptık. Bölgedeki kamulaştırma oranımız yüzde 100'e ulaşmış durumda. Bu çalışmamızın güncel değeri ise tam 2.5 milyar lira" dedi.

"Kentsel dönüşüm ve yatay şehirleşme adımlarımızı attık"

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği 4 bölgede kooperatif kurulmasına öncülük ettiklerini belirten Kılca, "Son 5 yılda kurulan 4 kooperatifimizle 113 bin metrekarelik alanda bin 392 konut üretiyoruz. Bu toplu konut hamleleriyle ilçemizin konut arzına önemli oranda katkılar sağladık ve kentsel dönüşüm bölgelerinde düzenli yapılaşmanın hızlanmasına destek olduk" diye konuştu.

Kültürel belediyecilik alanındaki çalışmalarını da anlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "2019'dan beri her yıl Konya Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile birlikte her yıl düzenlediğimiz Konya Şiir Şölenlerimizde sözün ustalarını ağırlıyoruz Ezgi ve sanat müziği konserlerimizi, kültür gezilerimizi, tiyatrolarımızı, sergilerimizi ve daha birçok etkinliğimizi geride kalan 5 yılda vatandaşlarımızla buluşturduk" diye açıkladı.

Başkan Hasan Kılca, büyük ihtiyaç olan kilitli parkeyi belediye olarak ürettiklerinin altını çizerek şöyle devam etti: "Bu sayede piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan tasarruf sağladık. Karatay Halk Ekmek Fabrikası ile günde 2 bin vatandaşımıza glütensiz ekmek arzı sağlıyoruz. Konya'mızın dışında Antalya, Sivas, Çorum gibi birçok şehre de bu alanda destek oluyoruz."

Saatte 240 ton kapasiteli Yeni Asfalt Plenti'ni ve analiz laboratuvarını kurduklarını söyleyen Hasan Kılca, "Saha çalışmalarımızın merkezi konumunda olan Tatlıcak Tesisleri'mizdeki hizmet binamız ile Park ve Bahçeler Hizmet Binamızı tamamlayarak çalışma arkadaşlarımızın hizmetine sunduk. 5 Yılda toplamda 177 yeni iş makinesi ve araçla makine parkımızı güçlendirdik" dedi.

"241 yatırımın tamamını yüzde 100 öz kaynaklarımızla hayata geçirdik"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sunumunu şöyle tamamladı; "2019'da göreve gelmeden önce Karatay'ımız için 73 proje belirlemiştik. Bu 5 yılda şehrimize 241 yatırımı yani hedeflediklerimizin 3 katından fazlasını Karatay'ımıza kazandırdık. En önemlisi de yatırımlarımızın tamamını %100 öz kaynaklarımızla yaptık. Bunun da bereketini fazlasıyla yaşadık. Sözün özü; 'Alnımızın Akıyla, Karatay Aşkıyla 5 yılı geride bıraktık. Şimdi önümüzde yeni bir yolculuk var. Bizleri yeniden bu göreve layık görerek onurlandıran AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum."

"Güçlü Türkiye'yi oluşturacak şehirlerin de güçlü olması gerekiyor"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Şehrimiz büyüyor. Belediye başkanlarımız; şehrimiz ve ilçelerimizin güzelleşmesi ve gelişmesi için çabalıyorlar. 31 Mart Yerel Seçimleriyle birlikte artık yeni bir süreç başlıyor. Güçlü Türkiye'yi oluşturacak şehirlerin de güçlü olması gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nı oluşturacak tüm il ve ilçelerin ehil ellerle yönetilmesi gerekiyor. El birliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmalarla da buna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu önemli, verimli hizmetleri, proje ve çalışmaları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Karatay'ımızla birlikte 31 ilçede Cumhur İttifakımızın başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Başkanımız 5 yıldır Karatay'a hizmet etmekten yorulmadı"

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay'ın son 5 yılda çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayarak, "Bizler de hem bir Karataylı olarak hem de İl Başkanı olarak Karatay Belediye Başkanımızın çalışmalarını adım adım takip ettik. Başkanımız yatırımlarını hizmete açmaktan yorulmadı bizler de bu programlara katılmaktan yorulmadık. Birbirinden önemli ve güzel yatırımları dolayısıyla sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim başkanımızın yolunu açık etsin inşallah. 31 Mart'ta da Cumhur İttifakımız 31 ilçede de büyük başarı elde edecektir, bundan en ufak bir şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

"Bambaşka bir Karatay inşa ediliyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Karatay'ın çok önemli hizmetlere kavuştuğunu ifade ederek, "Hepimizin gönlünü açan güzel bir sunum oldu. Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi diğer parti belediyelerinden farklı kılan aslında bugün burada da izlediğimiz gibi vatandaşlara sunulan hizmetlerdir. Hasan Başkanımızın belirttiği gibi Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz, hükümetimizin desteği ve hep birlikte bambaşka bir Karatay inşa ediliyor. İnşallah yeni dönemde kalfalık dönemimizde çok daha önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Karatay'da o kadar güzel parklar, spor salonları sosyal tesisler yapılmış ki hepsine ayrı ayrı bir program yapılabilir. Emeklerinden dolayı Karatay ilçemize yaptığı katkılardan dolayı birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğum değerli Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde aldığımız güvenle tekrar Karatay için Konya için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hasan Kılca başkanımız Karatay'da önemli yatırımlar yaparak ilçeye önemli bir ivme kazandırdı"

AK Parti Konya Milletvekilleri adına konuşan Mehmet Baykan, "Hasan Başkanımızı, 5 yıllık görev süreci boyunca Karatay'a kazandırdığı tüm eserlerden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi Karatay'da önemli yatırımlar yaparak ilçeye bir ivme kazandırdı. Başkanımızın önümüzdeki 5 yıl daha üstüne koyarak Karatay'ı daha iyi noktalarına taşıyacağına inancımız tam. Karatay Belediyemiz de tüm Cumhur İttifakı belediyelerinde olduğu gibi hizmet yağmuruna devam edecek. Bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının garantisidir. AK Parti kadroları olarak yerel seçimlerden daha da güçlü bir şekilde çıkarak AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetini tüm ülkemize yayacağız" dedi.

Programa; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Önceki Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, il ve ilçe mülki idari amirleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yerel ve ulusal basın kuruluşlarından temsilciler katıldı. - KONYA