Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN SORULARINI CEVAPLADI

"Erdoğan, milletimize seslenmişsin. 'Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar' havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini yönelttiği 10 soruyu cevapladı.

KILIÇDAROĞLU, SAAT 23.00'Ü İŞARET ETTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu saat 23.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularının olduğunu ve kendisinin de yanıt beklediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu sorulara şu yanıtları verdi: