Meclis\'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

TBMM'de İçişleri ve Adalet Bakanlarının yemin töreni sırasında yumruklu kavgaya karışan AK Parti Osman Gökçek yaşananları anlattı. Gökçek, "Biz zaten şiddet yanlısı değiliz ama kusura bakmayınız lütfen bir insanın sağ yanağına tokat attığınız zaman 'hadi gel benim sol yanağıma tokat at' diye kimse kimseyi beklemez. Hepsi tek başıma bana saldırıyorlar, görüntülerde görünüyor, hepsine gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek için Meclis'te düzenlenen yemin töreni sırasında yumruklu kavga çıktı. Yumruklu kavgaya karışan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaşananları anlattı.

Kabine değişikliğinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine başladı. Ancak yemin töreni sırasında AK Partili ve CHP'li vekiller arasındayumruklu kavga çıktı.

PROTESTO KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tören sırasında CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederek protesto başlattı. Protestonun büyümesi üzerine Genel Kurul'da sözlü tartışma yaşandı, ardından yumruklu kavga çıktı, CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı. Yaşanan arbedenin ardından Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi.

Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Gökçek'ten CHP'lileri kızdıracak sözler: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

OSMAN GÖKÇEK YAŞANANLARI ANLATTI

Kavgaya karışan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, tv100 ekranlarında yayınlanan "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programına katılarak Meclis'te yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, "CHP'de bir şiddet eğilimi var. Biz zaten şiddet yanlısı değiliz ama kusura bakmayınız lütfen bir insanın sağ yanağına tokat attığınız zaman 'hadi gel benim sol yanağıma tokat at' diye kimse kimseyi beklemez. Hepsi tek başıma bana saldırıyorlar, görüntülerde görünüyor, hepsine gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik." dedi.

Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Gökçek'ten CHP'lileri kızdıracak sözler: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

"ŞİDDET YAPACAK GİBİ İLERLEDİLER"

Gökçek Meclis'te yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Öncelikli olarak Sayın Akın Gürlek bakanların oturduğu yerde arka tarafta Sayın İçişleri Bakanımız ile birlikte otururken bunlar kürsüyü bir anda işgal etmek istediler. Daha sonrasında onlar kürsüyü işgal etmek istedikleri noktada ben Akın Beyin olduğu yere yöneldim. Orada bekledim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer bir anda topyekun ayağa kalktılar ve şiddet yapacak gibi oraya doğru ilerlemeye başladılar. Daha sonrasında hemen arkamdan Sayın Bakanımızı aldılar ve kürsüye götürdüler. Kürsünün oraya doğru diğerleri gelince hemen en sağ taraftaki alana Sayın Bakanımızı güvenli bir alana geçirdiler."

Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Gökçek'ten CHP'lileri kızdıracak sözler: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

"SALDIRI OLMAYACAKSA..."

"Normal şartlarda TBMM'de bir hatip konuşurken bulunduğunuz yerden laf atabilirsiniz veya dışarıya çıkıp protestolar gerçekleştiriliyor. Bazen masaya vuruluyor. Ancak eğer fiziki bir saldırı olmayacak ise kişinin üzerine yürümeyle ilgili bir konunun olmayacağını düşünüyorum. Biz daha önce Meclis'te yaşadık. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ali Yerlikaya'nın önü kesildi. Sayın Varank'ın önü kesildi. Orada da olay çıkarttılar. Bazen mahkeme basıyorlar. Daha önce bu hareketleri yaptıkları için daha öncelerinde karnelerinde maalesef bu şekil notlar var."

"SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

"Yine bu şekilde olunca oraya doğru saldırmaya başladılar. Bazıları çok ciddi kalınlıkta kitaplar fırlattılar Sayın Bakanımıza. Daha sonra Tanal ve arkasında bulunan milletvekilleri grupları ciddi bir şekilde koşarak saldırı pozisyonunda gelmeye kalkınca ben de kendilerini püskürtmek adına gerekli müdahaleyi yaptım. Ben Tanal'a bir tane vurduktan sonra hemen yanındaki diğer milletvekili bana yumrukla saldırmaya kalktı. Onu da evelallah hallettik. Daha sonrasında onları püskürttük. Anayasa'nın bize vermiş olduğu hak var. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, seçilmiş bir iktidar partisi var. Bizler burada Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile belirlenmiş olan, atanmış bir bakanın Meclis kürsüsünde yemin ederken bunu oturdukları yerden protesto etmek yerine kendisine fiziksel bir saldırı amacıyla oraya koştuklarını görünce buna müdahale etmek dışında bir şansımızın olmadığını biliyoruz."

Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Gökçek'ten CHP'lileri kızdıracak sözler: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

"Bir daha aynı hareketi yaparlarsa bu hareketi yapmaktan çekinmem. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakanın siz kürsüsünü işgal edip, ona saldırmaya kalkarsanız biz demokratik hakkımızı kullanmak adına orada tabii ki böyle bir işe gireriz. Bundan dolayı en ufak bir pişmanlık duymuyorum.

Neden 40'a yakın milletvekili, 50'ye yakın milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili kendi sıralarını terk etmeyip orada beklediler? Onlar orada beklerken bunlar oraya doğru koşuyorlarsa, bizim onların orada Sayın Bakana çiçek verecek belki de diyerek beklememiz mi gerekir? Kendisi kalkıp da böyle bir olaya giriyor. Zaman zaman polislere saldırıyor. Zaman zaman mahkeme salonları basıyorlar. Bunlar zaten şiddet eğiliminde olan, bir mafya düzeni kurmaya çalışan, Türkiye Anayasası ile alakalı olarak bu konulara zaten karşı olduklarının en büyük göstergesi."

"CHP'DE ŞİDDET EĞİLİMİ VAR"

"CHP'nin özellikle Türkiye'deki demokrasiye, Anayasa'ya inanarak bizim kürsüdeki konuşma, yemin etme hakkımıza müdahale etmemesi gerekiyor. Emekli vatandaşlarımız ile ilgili 2 hafta önceki görüşmede tabut getirmek istediler. 'Tabut getiremezsiniz, bu iç tüzüğe aykırı' dedik, adamlar tekme tokat girdi. CHP'de bu anlamda bir şiddet eğilimi var. Biz zaten şiddet yanlısı değiliz ama kusura bakmayınız lütfen bir insanın sağ yanağına tokat attığınız zaman 'hadi gel benim sol yanağıma tokat at' diye kimse kimseyi beklemez. Hepsi tek başıma bana saldırıyorlar, görüntülerde görünüyor, hepsine gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • murat özdemir murat özdemir:
    Siparişimiz geç geldi ve soğuktu ;) ama kurye arkadaş türk halkının sesine tercüman olmuş :) mahmut tanalın acısı az olmuş sanki :)) 10 yıldız verdim osman gökçek beyfendiye... 152 257 Yanıtla
    Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    tek dişi kalmış canavar 59 13
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    korkunun ecele faydası yok hesap vakti yaklasıyor. 53 18
  • 889397.64 889397.64:
    Osman haranzade çocuğu 225 81 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    babasının oğlu ne bekliyodunuz ki kaybettiği belediyenin makam arabasını 24 mahkeme ile 5 yıl sonra zor alabildi mansur başkan 173 51
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    dövmeyi eve göndermek sanıyor gtünüz yiyorsa seçime gidin 112 46
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Diyenlere bak:)))) 18 16
  • 1234 1234:
    bunlarin arpası fazla geliyor maaşlarinı düşürün memur maaşlari kadar alsinlar 20 yil görev yapmayanda emekli asla olmasin 195 2 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Siz makarnayı fazla kaçırmışsınz 12 18
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    sizde samanı 14 9
    eser demir eser demir:
    Selami ithal edilen yediniz sama mı diyorsun? Yoksa haahahahsh 4 4
    Murat Gürsen Murat Gürsen:
    Arpaları fazla geliyor evet haklısınız birde bunlara asgari ücret verirsek artık olacak olanları hiç düşünemiyorum bile. Aslında trafikta magandalara cezai yaptırım uygulandığı gibi meclistede bu gibi durumlarda cezai işlem uygulanması şart. 0 0
  • Elisa21 Elisa21:
    OSMAN TYSON..... 61 63 Yanıtla
  • Ersan Yaşar Ersan Yaşar:
    Bunlar hepsi tok yemiş acın halinden anlamayanlardır biraz gelip şu insanların haline baksalar kesinlikle kavgaya tutuşmazlar 64 5 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    gelip senin haline bakmalarına gerek yok sen sandığa gidince onların bu halini hatırlyıp oy verirsen herşey değişir 48 11
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Aynen asrın hırsızlarına bakıp ona göre oy vermek lazım:) 24 12
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
