Özgür Özel: Durum ortada, büyük bir kandırmacayı hepimiz gördük

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden hemen sonra konutlarla ilgili verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Erdoğan, 'Biz 1 yıl içinde depremin yıl dönümü olmadan bütün konutları teslim edeceğiz. Tam 650 bin konut yapacağız' diyordu. 2 yıl oldu, şimdi diyor ki 'Seneye inşallah evler bitecek.' Durum ortada elbette bitmeli ama bir büyük yalanı, bir büyük kandırmacayı hepimiz gördük" dedi.

Kahramanmaraş'ta ziyaret ve temaslarına Nurhak ilçesinin Kullar Mahallesi Mezarlığı'nda depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret ederek Başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra Nurhak Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Ekinözü ve Elbistan belediyelerini ziyaret eden Özel, Elbistan'da depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit programına katıldı. Pazarcık Belediyesi'ni de ziyaret eden Özel, ardından CHP İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Erdoğan dün benim olduğum Adıyaman'daydı. Ona çok sayıda çağrıda bulunduk ve söyledikleriyle ilgili çok uyarılarda bulunduk. Bugün yaptığı bütün konuşmalar, verdiği bütün rakamlar bizi doğrulayan nitelikte. Biz deprem bölgesine seçimden 3 ay sonra yapılacak seçimde Erdoğan'ın doğruları söylemediğini söylüyorduk. Diyordu ki 'Biz 1 yıl içinde depremin yıl dönümü olmadan bütün konutları teslim edeceğiz. Tam 650 bin konut yapacağız.' 1 yıl bittiğinde teslim ettiği konut 18 bindi, yüzde 2.7'sini tutmuştu sözünün. 100 depremzededen 97'si ya çadırda ya konteynerde ya gurbetteydi. Şimdi 2'nci yılı yaşıyoruz, bugün Adıyaman'da diyememiş ama İstanbul'da, Samsun'da, Manisa'da, İzmir'de, Aydın'da 'Depremzedelere verdiğimiz sözleri tuttuk' dedi. Oysa 650 bin konut yapacaktı, bugün Adıyaman'da söylediği rakam 121 bin. Benim dün söylediğim rakamı bugün aynıyla kendi vermiş. Yani konutların yüzde 30'u verilmiş, yüzde 70 depremzede yine konteynerde. Şimdi Kahramanmaraş'a '118 bin konut yapacağız' deyip bugün 34 bin 600 konutla yüzde 30'luk rakamı yine teyit ediyor. Yani 10 kişiden 3'üne sözü tutmuş, 7'sine sözü tutulmamış durumda. Bunu görmek gerekiyor. Oysa Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Erdoğan için oy deposu ve o seçime hemen depremden 2 gün sonra, depremden 3 ay sonra yapılacak seçimlerde buradaki insanlara dedi ki 'Bize oy verirseniz biz inşaat işini biliyoruz. 22- 21 sene tecrübeli iktidarız. Ben yaparım, onlar yapamaz. Onlara verirseniz evsiz kalırsınız, hemen yapamazlar evi' dedi. Oyu bununla aldı ama 2 yıl oldu şimdi diyor ki 'Seneye inşallah evler bitecek.' Durum ortada elbette bitmeli ama bir büyük yalanı, bir büyük kandırmacayı hepimiz gördük."

'KENDİ YAPTIKLARI BORÇLARI BİZDEN TAHSİL EDİYORLAR'

Erdoğan'ın o sözlerle seçimi kazandığını ancak yerel seçimlerin 1'incisinin CHP olduğunu ifade eden Özel, "Tabii seçimleri kazandı ama yerel seçimlere gelince bu kez Kahramanmaraş, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de nasıl 1'inci parti ve en çok belediye kazanan parti olduysa Kahramanmaraş'ta da 4 belediyemizle en çok belediyeyi kazanan parti biz olduk. Ümit ediyorum ilerleyen zamanlarda bu rakam daha da artacak. Ama hepinize şunu söylemek isterim ki ben genel başkan olduğum gün şunu söylemiştim. 'Artık kaybetmek yok. Artık Cumhuriyet Halk Partisi 1970'lerde olduğu gibi girdiği tüm seçimlerden birinci parti çıkacak. Ecevit'in yaptığı gibi 2 yerel, 2 genel 4 seçimden de 1'inci parti çıkmıştı partimiz. Bunu yapacağım, söz veriyorum' demiştim. O zamanlar inanmayanlar oldu. Hatta seçimlerde aday belirlemeden sonra da bir büyük başarısızlık olacağını söyleyenler oldu. Ama 47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi 1'inci parti oldu. 413 belediyemiz var. Nüfusun yüzde 65'ini yönetiyoruz, ekonominin yüzde 80'ine karşılık gelen belediyeler bizde ve bir büyük mücadele veriyoruz. Bunu hazmedemeyenler bizi silkeleyip belediyelerimizi faizle paralarını keserek kendi yaptıkları borcu bizden tahsil ederek hizmete engel olmaya çalışıyorlar ama başkanlarımız aslan gibi mücadele ediyor" diye konuştu.

'BAKAN EVLATLARININ DEĞİL VATAN EVLATLARININ DÖNEMİNİN BAŞLADIĞI SEÇİM OLACAK'

İleride cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu ve bu seçimden de 1'inci çıkacaklarını belirten CHP Genel Başkanı Özel, "Buradan bir kez daha söylüyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde cumhurbaşkanlığını da kazanacağız, milletvekilliğini de kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün gibi bugün de Türkiye'nin 1'inci partisidir arkadaşlar. Son sözüm şu, önümüzdeki seçim herhangi bir seçim değil. Mağdurların, mazlumların, emeklilerin, emekçilerin, işsizlerin, tarlada ürünü para etmeyen, hak ettiği desteklemeyi alamayan çiftçilerin, bu cebinde para olmayan insanların alışveriş yapıp siftahsız kepenk kapatan esnafların, önümüzdeki seçim yoksulların ve halkın geniş kitlelerinin başkaldırdığı, iktidarı değiştirdiği, artık bakan evlatlarının değil vatan evlatlarının döneminin başladığı seçim olacak" dedi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA