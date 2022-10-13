Kazakistan'daki 6.CICA Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı - Son Dakika
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Kazakistan'daki 6.CICA Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı

13.10.2022 10:11

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6.Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6.Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Zirveye katılan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, CICA'nın tam teşekküllü uluslararası örgüte kademeli olarak geçiş sürecini başlatma kararı aldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6.Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.Liderlerin, söz konusu dönüşüm sürecinde CICA'nın üye ülkeler arasındaki geleceğe dayalı iş birliği ve kapsayıcı alanları tanımlamak için kurumsal tabanının güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen bildiride, "Güvenli ve müreffeh bir bölge için 21.yüzyılın sorunlarına ortak çözümler aramak ve anlaşmazlıkların BM Şartı'na uygun olarak barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak için teşkilatımızın içinde ortak çalışmalarımızı güçlendireceğiz" açıklaması yapıldı.

CICA'nın uluslararası örgüte dönüşüm sürecinin ilk adımı olarak bundan sonra konsey formatındaki buluşmaların yüksek düzeyli toplantılar ve zirve sıfatıyla yapılacağı ve CICA İcra Direktörünün Genel Sekreter olarak anılacağı aktarılan bildiride, Kuveyt'in CICA'nın 28. tam üyesi olarak katıldığı da ifade edildi. Ayrıca bildiride, CICA dönem başkanlığını 2024'e kadar Kazakistan'ın sürdürmesi konusunda liderlerin mutabık kaldığı söylendi.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alan CICA'nın 28 tam üyesi, 9 da gözlemci üyesi bulunuyor.

Üye ülkeler arasında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Ürdün, Katar, Kamboçya, Kırgızistan, Mısır, Moğolistan, Pakistan, Hindistan, Güney Kore, Filistin, Sri Lanka, Çin, Tacikistan, Tayland, Rusya, Vietnam ve Özbekistan bulunuyor.

ABD, Belarus, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Ukrayna, Türkmenistan ve Laos ise gözlemci olarak CICA'da yer alıyor.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde yapılan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi An Suan'ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katıldı. - ASTANA

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Kaynak: İHA

Kazakistan, Türkiye, Asya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kazakistan'daki 6.CICA Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı - Son Dakika

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