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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

16.11.2023 15:36

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşme son derece samimi bir ortamda gerçekleşti. Yeni Anayasa konusu ise yerel seçimlerden sonra konuşulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Meclis Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret eden partilere iade-i ziyarette bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Görüşmenin içeriğinde yeni Anayasa konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevap veren Özel, bu konularla ilgili konuşmayı yerel seçimlerden sonraya bıraktıklarını söyledi.

Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Bir el 4 aydaki kanaati değiştirmiş. Bir el 6 ay olacak bir şeyi 4'üncü aya çekerek 2 ay öne çekmiş. Bir el punduna getirmiş katilini serbest bırakmış. Bir el Dink'in katilini korumuş kollamış. Günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş; 'Gerekirse bu derin yapı katiline sahip çıkar.' Bu kadar güçlüyüz diyor. Bu Türkiye Cumhuriyetine açık bir meydan okumadır. Bu, 'biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız' demektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Numan Kurtulmuş, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
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