TBMM'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Haberin Videosunu İzleyin
TBMM\'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi
08.08.2025 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TBMM\'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi
Haber Videosu

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantıya başkanlık eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyona üye vermeme kararı alan İYİ Parti ile eksik üyelerin tamamlanması amacıyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

KURTULMUŞ: KOMİSYONUMUZA TARİHİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz. Bu sürece destek veren bütün siyasi partilere ve emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü komisyonun üzerindedir. " dedi.

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

KAPALI OTURUM KARARI

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantıda oy birliğiyle 'tam kapalılık ilkesi' kararı alındı. Buna göre, konuşmalar tutanak altına alınacak, ancak '10 yıl süreyle' kamuoyuyla paylaşılmayacak. Toplantı, söz konusu kararın ardından basına kapalı olarak devam etti.

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

BAKANLAR YERLİKAYA VE GÜLER İLE MİT BAŞKANI KALIN'DAN SUNUM

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon üyelerine bir sunum yaptı.

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

KURTULMUŞ, İYİ PARTİ İLE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlaması için üye sayısının 51'e ulaşması gerekiyor. Ancak İYİ Parti'nin komisyona üye vermeme kararı alması nedeniyle sayı henüz tamamlanamadı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, eksik üyelerin tamamlanması ve komisyonun faaliyete geçmesi amacıyla İYİ Parti ile bir kez daha görüşeceği öğrenildi. Görüşmenin, komisyonun işleyişi ve hedefleri üzerine yoğunlaşması bekleniyor.

TBMM'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

BAKAN YERLİKAYA: GELECEK NESİLLERİN KADERİNE DE YÖN VERECEK VİCDANİ BİR SORUMLULUK TAŞIMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyon toplantısının sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı, Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması, "Terörsüz Türkiye" hedefimiz yolunda atılmış tarihî bir adımdır. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek bu çalışmalar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin kaderine de yön verecek vicdani bir sorumluluk taşımaktadır."

TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

3. TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, İYİ Parti, Demokrasi, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdengeçti:
    "Mevzu VATANSA Hepimiz Ölelim, Mevzu MAKAMSA Hepiniz Ölün!" 7 0 Yanıtla
  • İsmail Sayar:
    keşke akp siz Türkiye yi konuşsalar iyi olur 3 0 Yanıtla
    Mehmet Gelmez:
    chpyide katsana 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi

18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
18:19
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
01:10
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
00:34
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi’yi çok övdü
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi'yi çok övdü
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
00:22
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
00:09
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
00:08
’’Bizim evimiz Süper Lig’dir’’ diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
''Bizim evimiz Süper Lig'dir'' diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
23:59
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham’dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
23:47
Yılın futbolcusuna verilen ’’Altın Top’’ ödülü için adaylar açıklandı
Yılın futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü için adaylar açıklandı
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 20:33:37. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de çözüm komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.