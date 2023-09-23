Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi

CHP'de tüm gözler önümüzdeki haftalarda yapılacak 38. olağan kurultay öncesi il kongrelerine çevrildi. Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday isteğine rağmen iki adaylı yarış gerçekleşti. Yarış Kılıçdaroğlu ve ekibinin desteklediği Ümit Erkol ile değişim isteyen bazı isimlerin desteklediği Sercan Çığgın arasında gerçekleşti. Kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

"CHP ZOR GÜNLERİN PARTİSİDİR"

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına oy birliğiyle, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi. Türkiye'nin ve CHP'nin zor günler geçtiğini savunan Öztunç, "CHP zor günlerin partisidir. Bu devleti kuran partidir. Zor günleri aşmayı her zaman bilmiştir, yine bilecektir." dedi.

2 ADAY YARIŞTI

Öztunç'un konuşmasının ardından Divan Başkanlığı çalışmalarına başladı. Kongrede seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında adaylara başarılar diledi, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Protokol konuşmalarının ardından Divan'a delegeler tarafından yapılan başvuru ile Ümit Erkol ve Sercan Çığgın il başkanlığına aday oldu. 619 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde öğleden sonra seçimlere gidildi. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

Ümit Erkol

KILIÇDAROĞLU, TEK ADAYLI OLMASINI İSTEMİŞTİ

Erkol'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından desteklendiği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tek adaylı kongreyi işaret etmesine rağmen Çığgın da il başkanlığı için yarışacak. Çığgın, CHP'deki değişim hareketine katılan isimler tarafından da destekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI

Kongreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP genel başkan adayı Örsan Öymen ve CHP milletvekilleri katıldı. Partinin İzmir ve Konya il kongrelerine katılan CHP genel başkan adayı Özgür Özel'se Ankara İl Kongresine katılmadı. Özel aynı saatlerde gerçekleşen Mersin kongresindeydi.

YAVAŞ: SEÇİM YAKLAŞTIKÇA KARALAMALARA BAŞLADILAR, BİZ EFSUNLUYUZ

Kongrede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da söz aldı ve "Göreve geldiğimiz andan Ankara'da kirli siyaseti ortadan kaldırdık. Ama görüyoruz ki seçim yaklaştıkça karalamalara başladılar. Biz bunlara karşı efsunluyuz, alışkınız. Vız gelip tırıs gidecekler. Attıkları iftiralara kendileri bulaşacaklar" ifadelerini kullandı.

"LİDER KONJONKTÜRÜ DEĞİŞTİREN KİŞİDİR"

CHP genel başkan adayı Örsan Öymen de yaptığı konuşmada, "Lider konjonktüre göre siyaset yapmaz. Lider konjonktürü değiştiren kişidir" dedi. Seçim sürecinde yapılan hatalara değinen Öymen, CHP'nin ittifak partilerine 39 milletvekili vermesini eleştirdi ve "Bu temsiliyet ilkesinin gasp edilmesidir. Bu konuda büyük bir hata yapılmıştır" diye konuştu.

"BİR İL BAŞKANI HEM SOKAKTA OLMALI HEM DE MÜZAKERE ETMEYİ BİLMELİDİR"

Seçim öncesi delegelere seslenen Ümit Erkol şunları söyledi: "Adım atmadığım sokak, girmediğim kavga yok. Gezi Direnişi'nde de sokakta, barikattaydık; kamu direnişinde de sokaktaydık, barikattaydık. İnsanın iki şeye sahip olması gerekir. Bir, iyi bir eğitime, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudum. Daha sonra sağlık kurumları yönetimi alanında yüksek lisans yaptım, yönetim bilim uzmanı oldum. Eğitim uzmanı olarak CHP Ankara İl Örgütü'nü yönetmek için gerekli bütün donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. Bir il başkanı hem sokakta olmalıdır hem de müzakere etmeyi bilmelidir. Müzakere masasında başarılı olmak da bir, deneyimden geçer; iki, kararlılıktan geçer. Bu deneyime ve kararlılığa sahip olduğuma yürekten inanıyorum.

"BİR ADAYI KÜÇÜMSEMEK YANLIŞTIR

Bu topraklarda değil 1 ay, değil 1 yıl, değil 1 saat, herhangi bir kritik kavşakta tereddüt etmiş bir Ümit Erol profili ortaya koyan olursa her şeyden vazgeçerim. Bir dakika bile siyasetsiz durmam. Ben fabrikada çalışırken siyaset yaparım, siyaset. Ben fabrikanın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne işçi örgütlerim. Part time siyaset…Böyle küçümseyecek ifadeler kullanmak bir, siyaseti bilmemek; iki, karşında 60 yaşına gelmiş, son derece saygın kişiliği olan, son derece takdir edilen bir kişiyi part time ile küçümseye çalışmaktır. Yanlıştır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanlığı yarışında bir adayı küçümsemeye çalışmak yanlıştır, ayıptır, müzakereci değil, halktan uzak bir yaklaşımın ürünüdür.

"KILIÇDAROĞLU, BANA 'YOLUN AÇIK OLSUN' DEDİ"

Sayın Genel Başkan'la ilişkisine şaşırdım. Neredeyse hikaye Sayın Genel Başkan'la başladı, Sayın Genel Başkan'la bitti. Sonu nereye bağlandı? Sayın Genel Başkan; bu kadar uzun, nitelikli bir ilişki sürdüren adayı desteklemiyor, başka bir adayı yani beni destekliyor. Bu kadar uzun bir ilişki, Sayın Genel Başkan'la iletişim, ilham almak, umut vermek iyi bir şeyse o zaman bu umudun sonunda desteğini almak gerekirdi. Demek ki bu uzun ilişkinin sonunda gereken güven verilememiş, gereken destek alınamamış. Sayın Genel Başkan bana, 'Senin bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum, yolun açık olsun' dedi.

"BÖYLE YENİLİKÇİLİK OLMAZ, YOK BÖYLE YAĞMA"

Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler. Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz. Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma. Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin'i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, 'Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.' yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok. Yaklaşık iki ay boyunca bir yenilik cümlesi kurulmadı. 6 dönem vekillik yapmış, 'İnsan bırakmayı bilmeli' vallahi bilmeli. 5 dönem vekillik yapmış, bırakacak. Ne zaman bırakacaksın? Bırakın o zaman, bırakın kurtulsun millet. Tarih bugün karşınıza yenilikçi diye çıkanları CHP'den sağ bir sapma olarak damgalayacak ve çöplüğe gönderecek.

"HİÇBİR GÖREVE İKİ DÖNEMDEN FAZLA TALİP OLMAYACAĞIM"

Hiçbir göreve iki dönemden fazla talip olmayacağım. En fazla bir dönem daha karşınıza Ankara İl Başkan Adayı olarak çıkabilirim, üçüncü kez çıkmam. Bir gün milletvekili olursam üçüncü kez çıkmam, bir gün belediye başkanı olursam, hayallerimden bir tanesi bu, belediye başkanı olursam üçüncü kez belediye başkanı adayı olmam. Bu örgüt, sözde kadınların yanında durmayacak. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yasal hale getirilmesi için sokaklarda, meydanlarda, parlamentoda mücadele edeceğiz. Kadın cinayetlerinde İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranların sorumluluğu olduğunu yüzlerine çarpacağız.

"EN AZ 60 KİŞİLİK BİR YÖNETİM YAPISI OLUŞTURACAĞIZ"

İlçedeki üyemizden başlayarak önümüzdeki bir yıl içerisinde mahallelerde rekor sayıda üye toplantısı yapacağız. Bir önceki dönem il örgütü mahallelerde kaç toplantı yaptıysa bunun hesabını ortaya koyacağız, 10 katını yapacağız. Örgütlerimiz üyenin görüşünü alacak, Ankara İl Örgütü üyenin görüşlerini dinleyecek. 30 yedek yönetim kurulu üyemizi çalışmaların içine katacağız, en az 60 kişilik bir yönetim yapısı oluşturacağız. 600 il delegemizden fikirlerini alacağız, danışma kurulu toplantıları yapacağız."