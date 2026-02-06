6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı

6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
06.02.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler spor dünyasında da derin yaralar açtı. Ahmet Eyüp Türkaslan'dan Christian Atsu'ya, KKTC'li voleybolculardan güreşçilere kadar birçok sporcu hayatını kaybetti. Deprem sırasında Hatay'da bulunan Volkan Demirel'in gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrısı ve Gökhan Zan'ın girişimleri ise bu büyük acının simge anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle uyandı. Saat 04.17'de yaşanan felaket, 11 ili etkilerken resmî rakamlara göre 53 bin 537 vatandaş yaşamını yitirdi. Aradan geçen 3 yıla rağmen acı ne azaldı ne de o günler unutuldu. Deprem, spor dünyasında da derin ve kalıcı yaralar açtı.

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Deprem sonrası spor camiasını sarsan ilk acı haber, Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan geldi. Ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Hataysporlu Christian Atsu, milli basketbolcu Nilay Aydoğan ve KKTC'den gelen 35 kişilik voleybol kafilesinin vefat haberleriyle yas büyüdü. Günler ilerledikçe spor dünyasından gelen kayıplar, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı

SPOR CAMİASI TEK YÜREK OLDU

Felaketin ardından kulüpler yardım kampanyaları düzenledi, yardım tırları bölgeye gönderildi. Futbolcular formalarını bağışladı, dünya futbolunun yıldızları destek çağrılarına katıldı. Yaklaşık üç hafta duran ligler, sahalara yalnızca maç oynamak için değil, yaraları birlikte sarmak için döndü.

6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı

TÜM SPOR FAALİYETLERİ DURDURULDU

Depremin hemen ardından ülkedeki tüm spor organizasyonları askıya alındı. Federasyonlar, depremden etkilenen kulüplerin küme düşme cezası olmadan liglerden çekilmesine izin verdi.

4 TAKIM LİGLERDEN ÇEKİLDİ

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor sezonu tamamlayamadı. Basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde de bazı kulüpler 2022-2023 sezonundan çekilmek zorunda kaldı. Uluslararası organizasyonlar da iptal edildi ya da ertelendi.

VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN HATAY'IN SESİ OLDU

Deprem sırasında Hatay'da bulunan Volkan Demirel ve Gökhan Zan, yaşanan felaketin simge isimleri hâline geldi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in sosyal medyada gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrısı hafızalara kazındı.

6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı

Gökhan Zan da yaptığı yayınlarla yardımın bölgeye ulaşmasına öncülük etti. İki isim, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle TFF tarafından Fair Play Kurulu Özel Ödülü'ne layık görüldü.

6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı

HENTBOL CAMİASI YASTA

Milli hentbolcu Cemal Kütahya, hamile eşi ve ailesiyle birlikte enkaz altında hayatını kaybetti. Türk hentbolunun önemli isimlerinden Metin Muhacir ve eşi de depremde yaşamını yitirdi. Türkiye Hentbol Federasyonu, liglere bu iki ismin adını vererek anılarını yaşattı.

CHRISTIAN ATSU'DAN ACI HABER 12 GÜN SONRA GELDİ

Hataysporlu Christian Atsu'nun cansız bedenine 12 gün sonra ulaşıldı. Gana Futbol Federasyonu, Atsu'nun 7 numaralı milli forma numarasını emekliye ayırdı. Atsu'nun Hatayspor'daki tek golünü depremden bir gün önce atmış olması ise acıyı daha da derinleştirdi.

6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı

KKTC'DEN GELEN VOLEYBOLCULAR UNUTULMADI

Adıyaman'da hayatını kaybeden 35 kişilik KKTC'li voleybol kafilesi, "Şampiyon Melekler" adıyla hafızalara kazındı. Onların anısına yazılan ağıtlar ve besteler, acının hâlâ dinmediğini gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA GÜREŞ CAMİASI YIKILDI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan 9 güreşçi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Spor dünyası, bu kayıplarla birlikte derin bir yas yaşadı.

Volkan Demirel, Kahramanmaraş, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Çadırları parayla satan Kızılay Başkanını da unutmadık! 14 3 Yanıtla
  • taşkın karakuş taşkın karakuş:
    unutmamak tövbeyle olur hamdla olur artistlikle olmaz 4 3 Yanıtla
    Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    Birde Allıhın verdiği beynini ve bilimi kullanarak olur artık şu orta Çağ karanlığndan çıkın be ne olur Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor ve ne yazıkki orda ne din nede hurafe var. 2 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’ye geliyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Tuvalete kamera koyan okul müdürü için velilerden şok talep Tuvalete kamera koyan okul müdürü için velilerden şok talep

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:18:50. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.