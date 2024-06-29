A Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan basın toplantısında konuştu (FOTO EKLENDİ)

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A Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, "Milli takımın ulaşacağı yer finaldir, bunu hayal ediyoruz. Kağıt üzerinde maçı o ya da bu kazanır değil, turnuva sürprizlere açık. Maç maç bakıyoruz. Kazandıktan sonra en kötü yarı final oynarız diye düşünüyorum. Bunu yapacak potansiyel var. İnşallah bunu yaşatabiliriz" dedi.

EURO 2024 Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan, Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yapılan tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç yaşta turnuva deneyimi yaşamalarının kendileri için çok iyi olduğunu belirten Ahmetcan Kaplan, "Burada iki genç oyuncuyuz. Bu yaşta bu deneyimleri yaşamak bizim için çok iyi. Ayrıca çok güzel bir duygu. Milli takımın ne demek olduğunu ilerleyen yaşlarda daha iyi anlayabiliriz. Süre almıyoruz ancak dışarda oturarak da olsa Ay-yıldızlı formaya elimizden gelen desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURAYA HAZIR GELDİM"

Ajax'ta son maçlarda forma giydiğini belirten genç savunmacı, "Ajax'ta son 10, 11 maçta süre aldım. Buraya hazır geldim. Çok sıkı çalışıyoruz, ağır çalışıyoruz. Kendimi hazır hissediyorum. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisi ile savaşacağım. Biz her zaman hazırız" diye konuştu.

"HAKAN AĞABEY KAPTANDAN ÇOK FAHA FAZLASI"

Hakan Çalhanoğlu'nun 'eleştirileri bana yapın, gençlere eleştiri yöneltmeyin, daha çok etkileniyorlar' şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ahmetcan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Hakan ağabey bence kaptandan çok daha fazlası. Takımı sahiplenişi verdiği röportajdan da belli. Biz ağabey olarak görüyoruz. Çok iyi bir grubumuz var. Sadece Hakan ağabey değil, bütün ağabeyler yardımcı oluyor. Bizler kulaklarımızı dışarı kapattık. Tamamen buraya odaklandık. Milli takımımız için, ülke için elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtıyoruz."

"AJAX'TA MENTAL VE FİZİKSEL OLARAK DAHA GÜÇLÜ OLDUM"

2 yıl önce Avrupa'ya transfer olduğunu hatırlatan Ahmetcan, "Ben 2 yıl önce gittim. Sonrasında bir sakatlık yaşadım. Yaşam ve tempo farklı oluyor. Mental ve fiziksel olarak daha güçlü oldum. Aileden, arkadaşlardan uzak yaşıyoruz. Bu beni mental olarak daha ileri taşıdı. Avrupa'da olmak gerçekten güzel. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

"HAYALLER GERÇEKTEN OLDU"

Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan ismin Bertuğ Yıldırım olduğunu söyleyen genç stoper, "Bertuğ ile bunun şakasını yapıyoruz. Trabzonspor'dan transfer olduğumda gerçekten çok mutlu oldum. Türkiye'de doğan her çocuğun hayali burada olmaktır. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadım, Avrupa'ya transfer oldum. Şimdi buradayım. Çok mutluyum. Hayaller gerçek oldu. Avusturya maçını kazanıp, turnuvada ilerleyip, daha büyük olan hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kulübü Ajax'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili düşünceleri sorulan Ahmetcan Kaplan, "Ajax sosyal medyası ile her gün konuşuyoruz. Maçtan önce yapılan bir paylaşımdı. Sadece beni değil, turnuvada oynayan herkesi paylaşıyorlar. Sosyal medya konusunda üst düzeyler. Sürekli iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.

"YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYDUĞUMUZ SÜRECE YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Mart ayında Avusturya ile oynanan hazırlık maçında talihsizlik yaşadıklarını belirten Ahmetcan, şöyle konuştu:

"Hazırlık maçlında bir talihsizlik yaşadık. Turnuvaların havası her zaman farklı olur. Mental olarak yüzde yüz hazırız. Sahada gerekenleri yapacağız. Biz yüreğimizi ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok."

"AVUSTURYA'YI YENİP, RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın grup maçlarında kendilerine rakip olarak Avusturya'yı beklediklerini ilettiğini belirten 21 yaşındaki stoper, "Hoca bize 'Avusturya'yı bekliyoruz' demişti. Onlardan alacağımız bir rövanş var. Bu maça hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, onları yenip, rövanşı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FORMA GİYMEK, KULÜBEDE OTURMAK FARK ETMİYOR, SONUÇTA MİLLİ TAKIM FORMASI"

Son 16 turundaki en genç takım olduklarına dikkat çeken Ahmetcan Kaplan, "En genç takım bizde. Ben buna genç olarak değil, yetenekli olarak bakıyorum. Yetenekli olduğu için buradalar. Bu yaşta tecrübe ediniyoruz. Bu ilerde daha değerli olacak. Forma giymek, kulübede oturmak fark etmiyor. Sonuçta milli takım forması. Saha içinde ve dışında elimizden geleni yapıyoruz. Milli takım formasının değerini daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMIN ULAŞACAĞI YER FİNALDİR"

Turnuvaların sürpriz sonuçlara her zaman açık olduğunu sözlerine ekleyen Ahmetcan, şunları söyledi:

"Milli takımın ulaşacağı yer finaldir, bunu hayal ediyoruz. Kağıt üzerinde maçı o ya da bu kazanır değil, turnuva sürprizlere açık. Maç maç bakıyoruz. Kazandıktan sonra en kötü yarı final oynarız diye düşünüyorum. Bunu yapacak potansiyel var. İnşallah bunu yaşatabiliriz."

"BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞIYORUZ"

Milli takım kampında neler öğrendikleriyle ilgili gelen bir soru üzerine Ahmetcan Kaplan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Eleştirilere karşı birlik ve beraberliği, aile olmayı öğrendim. Burası milli takım. Birbirimiz için savaşıyoruz. İnşallah böyle birlik beraberlik olduğu sürece en iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

BERTUĞ YILDIRIM: BURADA OLMAK GURUR VERİCİ

Genç yaşta turnuva kadrosunda yer aldıkları için şanslı olduklarını söyleyen Bertuğ Yıldırım ise, "Büyük bir organizasyon, büyük bir turnuva. Bu yaşta geldiğimiz için şanslıyız. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Süre alamadık ama önümüzde yıllar var. Turnuva da devam ediyor. İnşallah ilerleyen maçlarda süre alarak, takıma katkı sağlarız. Burada bulunmak, takımdaki ağabeylerimizle burada olmak gurur verici. Bunun bilinciyle çalışıyoruz" dedi.

"MONTELLA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Teknik direktör Montella'dan çok şey öğrendiğini söyleyen Bertuğ, "Ondan çok şey öğrendim. Stillerimiz biraz farklı. Yine de santrfor olarak kattığı şeyler farklı. 4-6-0 konusunda hocanın kendi oluşturduğu zor bir taktik. Maç maç taktik değiştirip, formasyonlar yapabilir. Cenk ağabey, Semih ve ben. Üçümüz de hazırız. Oynarsak en iyisini vereceğiz. İnşallah fırsat gelir, oynarız. Gol sıkıntısı çekmiyoruz. En çok gol atan takımlar arasındayız. Rakibin analizlerine bugün başlayacağız. Hoca bize görev verirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKAN AĞABEY HEM KARİYER HEM DE KİŞİLİK OLARKA ÜST DÜZEY BİR İNSAN"

Hakan Çalhanoğlu'nun genç oyuncularla ilgili açıklamaları sorulan genç forvet, "Tam bir kaptan konuşması. Biz de çok mutlu olduk. Hem kariyer hem de kişilik olarak üst düzey bir insan. Biz gelen eleştirilerde biraz daha kırılgan olabiliyoruz. Hakan ağabey de onu görüyor. Onun için kendi üstüne çekmek istedi. Sıkıntılarımızı hemen halletmeye çalışıyor" diye konuştu.

"YAŞANTIM VE BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Avrupa'ya geçen sene transfer olduğunu ve bir alışma süreci geçirdiğini söyleyen Bertuğ Yıldırım, "Geçen sene gittim. Alışma süreci yaşadım. Tabii ki yaşantım ve bakış açık değişti. Avrupa'da futbol bir tık daha farklı. Takımda da Avrupa'da oynayanlar var. Avrupa'da oynayan antrenman yoğunluğunu daha ağır geçirdiği için en büyük avantajları fiziksel olarak bir tık daha iyi olmaları. Türkiye'de oynayanlar da büyük takımlarda oynadığı için bir eksiği yok" dedi.

"KADEME KADEME HEDEF KOYDUK"

Turnuvada kademe kademe hedef koyduklarını ifade eden Bertuğ, şöyle konuştu:

"Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedef gruptan çıkmaktı. Şimdi de turu atlama hedefimiz var. Avusturya ile oynadığımız bir hazırlık maçı var. O maçtan bir yaramız var. Farklı bir motivasyonumuz var. İntikam olarak görüyoruz. Onlardan alacak çok şeyimiz var. Herkes çok konsantre. Maçı yaşamaya başladık. İnşallah maçta da her şeyi sahaya yansıtabiliriz. Avusturya iyi bir takım. Organize, birbirlerini bilen bir takım. İçimizdeki şey yanıyor. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız."

"UCU BUCAĞI OLMAYAN BİR JENERASYON"

Takımda başarılı ve genç oyuncular olduğuna dikkat çeken Bertuğ Yıldırım, "Çok başarılı, genç oyuncular var. Genç olduğumuzu hissetmiyoruz. Bu biraz takımdaki ağabeylerle alakalı. Herkese eşit davranıyorlar. Jenerasyon ucu bucağı olmayan bir jenerasyon. Arda, Kenan, Semih herkes çok yetenekli ve karakterli. Çizgimizi bozmadığımız sürece çok daha başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

"FİNAL OYNAYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımı hazır gördüğünü ve final oynayabileceklerini söyleyen genç golcü, şöyle konuştu:

"Buradaki taraftarı gördükten sonra en iyi yere gitmeyi istiyoruz. Gürcistan maçında inanılmaz bir destek vardı. Kendi aramızda acaba şampiyon olsak nasıl bir kutlama olur dedik."

"SAMET AĞABEYE AĞIR ELEŞTİRİLER OLUYOR"

Takımın tecrübeli isimlerinden Samet Akaydın'a ağır eleştiriler yapıldığını ancak onun sahaya ve takıma odaklandığını söyleyen Bertuğ Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

"Buradaki atmosferi gördük ve yaşadık, çok güzel. Burada şunu öğrendim. Özellikle Türkiye'de basın ve taraftardan gelen eleştirilere kulak asmadan maçına konsantre olmalısın. Dışarı kulağını kapatmak gerektiğini anladım. Ayrıca Samet ağabeyden çok şey öğrendim. Dışarda ona karşı ağır eleştiriler oluyor. Ama o, sadece sahaya ve takıma odaklanıyor. Çok da iyi oynuyor. Mental olarak çok kuvvetli olduğu için bunu yapabiliyor. Ben duygusal bir insanım. Sadece sahaya odaklanınca Samet ağabey gibi iyi performans verebileceğimi öğrendim."