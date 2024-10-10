Adana'da İpek Soylu T500 Master Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Adana'da İpek Soylu T500 Master Turnuvası Başladı

Adana\'da İpek Soylu T500 Master Turnuvası Başladı

Türkiye Tenis Federasyonu'nun T500 Master Turnuvası, Adana'da 550 tenisçi ile başladı.

10.10.2024 11:43
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Türkiye Tenis Federasyonu'nun en büyük puanlı turnuvalarından biri olan İpek Soylu Şemin Vakfı ATDSK T500 Master Turnuvası Adana'da başladı. Adanalı milli tenisçi İpek Soylu Şemin, "Türkiye'de tenis, hem federasyon hem de özel sektörün işin içinde olmasıyla mümkün olabiliyor. Rol model çıkartmak çok önemli. 7'den 70'e herkes bu sporu yapsın istiyoruz" dedi.

İpek Soylu Şemin Vakfı'nın sponsorluğunda, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen T500 Masters Turnuvası ATDSK kortlarında başladı. Turnuvanın gösteri maçında İpek Soylu Şemin, iş insanı Ömer Aras, ENBE Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker, Tenis Masters dünya 3 numarası Nejat Müldür, milli tenisçiler Fed Cup oyuncusu İpek Öz ve Davis Cup oyuncusu Tuna Altuna ile birlikte gösteri maçı yaptı. Toplam 300 bin TL para ödülünün dağıtılacağı turnuvada Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Van'dan 550 tenisçi dereceye girmek için oynayacak.

Ali Refah Keskin: "Altyapıdaki sayıyı arttırmak lazım"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, "1969 yılından bu yana Türk tenisine hizmet veriyoruz. Türkiye'nin en büyük veteran turnuvalarından bir tanesine ev sahipliği yapıyoruz. Turnuvanın ana tablo maçları başladı. Türk tenisi hak ettiği yerde değil. Tenisi mahalle aralarına kadar indirip altyapıdaki sayıyı arttırabilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz. Yapılması gereken biraz daha bilinirliği arttırmak" dedi. Başkan Keskin, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun gözünün Türkiye'de olduğunu ve Türkiye'nin ikliminin tenis için çok uygun olduğuna değindi.

İpek Soylu Şemin: "Adana'nın manevi tarafı çok yüksek"

Milli tenisçi İpek Soylu Şemin ise vakfı kurma amacının altyapıdaki sporculara destek vermek olduğunu belirterek, "Altyapıdaki sporculara gerek maddi, gerekse manevi destek olabilmek adına bu yola çıktık. Bugün de burada güzel bir turnuva düzenliyoruz. Adana'nın, bu kulübün manevi tarafı çok yüksek. Çok güzel bir iş birliği oldu. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Herkes bu sporu yapsın istiyoruz"

Tenis sporuna ilginin her geçen gün arttığına vurgu yapan İpek Soylu Şemin, "Aslında rol model çıkartmak çok önemli. Bu genç çocuklara sporcuları izletip onlarla bir arada olmalarını sağlayarak motivasyonlarını arttırabiliyoruz. Zaten benim işin içinde olma amacım bu. Türkiye'de tenis, hem federasyon hem de özel sektörün işin içinde olmasıyla mümkün olabiliyor. İster istemez yurt dışı masrafları çok arttı. Biz ve federasyonumuz bu yüzden var. 7'den 70'e herkes bu sporu yapsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşma ve gösteri maçının ardından düzenlenen Sporcu Gecesi'nde Enbe Orkestrası konser verdi. Turnuva 13 Ekim'de final maçları ve kupa töreni ile son bulacak. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana'da İpek Soylu T500 Master Turnuvası Başladı - Son Dakika

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