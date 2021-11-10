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Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu - Son Dakika

Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu

10.11.2021 22:00
Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu

Süper Lig'den sezon başında giden futbolcuların bir kısmı performanslarını yukarı çekerken bir kısmı da yeni takımlarında neredeyse hiç süre bulamadı. Geçen sezonun gol kralı Boupendza Al-Arabi formasıyla 8 maçta 3 gol ve 2 asist katkısı sağlarken sarı-lacivertlilerin Beershot'a kiraladığı Lemos ise yalnızca 1 maçta 38 dakika sahaya çıkabildi. İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları...

Süper Lig'den ayrılan bazı futbocuların bu sezon ortaya koyduğu performans dikkat çekti. Sporx'in derlediği haberde 18 futbolcu mercek altına alınırken Galatasaray'ın yolları ayırmak için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun La Liga'daki performansı dikkat çekti.

İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları:

OZAN TUFAN

Fenerbahçe'den 1 milyon euro kiralama bedeliyle Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Premier Lig'de 4 maça çıktı ve 229 dakika süre aldı. Ozan Tufan henüz gole katkı sağlayamadı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

PETER ETEBO

Galatasaray'ın geçen sezon kiraladığı Etebo, bu sezon kulübü Stoke küme düşmesine rağmen Watford ile anlaştı. Nijeryalı oyuncu Premier Lig'de bu sezon 6 maçta 370 dakika süre aldı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

KEMAL ADEMİ

Fenerbahçe'nin geçen sezon ortasında Karagümrük'e kiraladığı, sezon başında ise Rusya'nın Khimki takımına 800 bin euroya gönderdiği Ademi, şu ana kadar çıktığı 9 maçta 1 gol 1 asist üretti.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

VALENTINE OZORNWAFOR

Galatasaray'a sezon başında gelen Ozornwafor, kadrodaki yabancı futbolcu sayısı ve gelişim göstermesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da kiralandı. Belçika'nın Charleroi takımına kiralanan Ozornwafor burada da 1 dakika bile süre almayı başaramadı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe'den bu sezon Belçika'nın Beershot takımına kiralanan Uruguaylı savunmacı, şu ana kadar 1 maçta 38 dakika forma giyebildi.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

GIULIANO

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'nin ardından Al-Hilal ve daha sonra Başakşehir formaları giydi. Sezon başında ise Corinthians'a imza atan 31 yaşındaki oyuncu 16 maçta 2 gol 3 asist üretti.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

ÖMER FARUK BEYAZ

Türk futbolunun gelecek vaat eden isimlerinden 18 yaşındaki Ömer Faruk, Stuttgart formasıyla bu sezon 2 maçta 35 dakika süre aldı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

CALEB EKUBAN

Trabzonspor'dan ayrılan Ganalı oyuncu, İtalya'da Genoa'nın yolunu tuttu. İyi gitmeyen takımında 8 maça çıkan Ekuban gol veya asist üretemedi.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

MARTIN LINNES

Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı Martin Linnes eski kulübü Molde'ye geri döndü. Linnes Norveç Ligi'nin iddialı ekiplerinden Molde formasını şu ana kadar 6 maçta terletti.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

AARON BOUPENDZA

Hatayspor'un 4,25 milyon euroya Al-Arabi kulübüne sattığı Aaron Boupendza, yeni takımında şu ana kadar çıktığı 8 maçta 3 gol 2 asist üretti.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

ZANKA

Danimarkalı stoper, Fenerbahçe'ye sözleşmesini feshederek Premier Lig'in yeni takımı Brentford'a transfer olmuştu. 31 yaşındaki oyuncu toplam 7 maçta forma giyip 1 de gol kaydetti.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

DIEGO PEROTTI

Sakatlıklarla boğuştuğu Fenerbahçe kariyerinin ardından Arjantinli oyuncu kulüpsüz kaldı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

VINCENT ABOUBAKAR

Beşiktaş'ın sözleşmeyenileme teklifini kabul etmeyen Aboubakar, Suudi kulübü Al Nassr'a imza atmıştı. Aboubakar çıktığı toplam 9 lig maçında 3 gol kaydetti.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

MICHAEL FREY

Fenerbahçe'de gösterdiği kötü performansın ardından kiralık olarak Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'in yolunu tutan Frey, burada ortalama bir performans gösterdi. Frey şimdilerde ise Belçika'da Royal Antwerp formasıyla kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. 14 maçta, 14 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

JESSE SEKIDIKA

Galatasaray'dan Oud-Heverlee Leuven'e kiralık transfer olan Jesse Sekidika, sakatlığı nedeniyle Belçika ekibinde henüz süre şansı bulamadı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

RADAMEL FALCAO

Galatasaray'dan transfer döneminde ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, ligde iyi bir performans ortaya koydu. 8 maçta forma giyen Kolombiyalı forvet, 5 kez ağları sarsarken, bir kez de asist yaptı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları

MBWANA SAMATTA

Fenerbahçe'nin Royal Antwerp'e kiraladığı Mbwana Samatta, Belçika ekibinde ligde ve Avrupa'da toplam 13 maçta süre alırken, 2 gol attı. Tanzayalı futbolcu, ligde gol atmazken, UEFA Avrupa Ligi'nde iki gol attı. Samatta, bu gollerden birini Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu, Belçika Kupası'nda da bir kez filleri sarstı.

Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan futbolcuların son durumları
Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu

Galatasaray, Fenerbahçe, Belçika, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu - Son Dakika
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