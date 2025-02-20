AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika
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Spor

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında konuk ettiği AZ Alkmaar ile sahasında 2-2 berabere Galatasaray, turnuvadan elendi ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'daki ilk maçta rakibine 4-1 mağlup olmuştu.

20.02.2025 22:33  Güncelleme: 22:43
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında AZ Alkmaar'ı konuk etti. İlk maçı Hollanda 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta da rakibiyle 2-2 berabere kalarak turnuvadan elendi ve Avrupa defterini kapattı.

MUSLERA İLK KEZ YEDEK KALDI

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı. Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu.

Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde altyapıdan yetişen 8 futbolcu yer aldı. Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı, teknik direktör Okan Buruk'tan forma bekledi.

TRİBÜNLERDE FİLİSTİN MESAJI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir kez daha Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakadan önce kale arkalarındaki tribünlerde İngilizce, "Filistin özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açtı. Galatasaray taraftarı, Filistin konusunda sürekli duyarlılığı ortaya koyan İskoçya'nın Celtic takımı taraftarları için ise, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" yazılı pankart hazırladı.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

5G DENEMESİ YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi. Türkiye'nin 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi gerçekleştirildi.

AZ ALKMAAR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

AZ Alkmaar, karşılaşmanın başında zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 10. dakikasında kendisini yere bırakan Mijnans bir süre kendisini denese de oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine 12. dakikada Buurmeester oyuna dahil oldu.

GÜNAY'DAN MAÇIN BAŞINDA KRİTİK KURTUŞLARIŞLAR

Okan Buruk'un tercihiyle Muslera'nın yerine bu karşılaşmada kaleyi devralan Günay Güvenç, ilk 45 dakikada yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı. 13. dakikada sarı-kırmızılıların kalesinde yaşanan pozisyon dikkat çekti. Konuk takımın yine sol kanattan geliştirdiği ve merkeze doğru çevirdiği topa Parrot vurdu, savunmadan dönen top arka alanda Poku'nun önünde kaldı. Poku'nun vuruşunu Günay çıkardı, ardından Belic'ten gelen vuruşu ise Davinson Sanchez çizginin hemen önünden çıkarttı.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

HOLLANDA TEMSİLCİSİ GOLÜ BULDU

Kritik urtarışlarıyla yıldızlaşan Günay Güvenç, 43. dakikada ise kalesinde gole engel olamadı. Poku'nun ceza sahası sağ çaprazında sıfıra inerek içeriye çevirdiği topa Maikuma yakın direkte vuruşunu yaptı. savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Konuk takımı 1-0 öne geçiren bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

OKAN BURUK'TAN DEVREDE 2 HAMLE

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıya 2 hamle birden yaparak başladı. Davinson Sanchez ve Dries Mertens'i oyundan alan Buruk, Metehan Baltacı ve Kerem Demirbay'ı sahaya sürdü. AZ Alkmaar ise Lahdo'nun yerine Kasius'u oyuna soktu.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

KASIUS FARKI 2'YE ÇIKARDI

AZ Alkmaar, 55. dakikada oyuna sonradan giren Denso Kasius ile bir gol daha buldu. Kerem Demirbay'ın kaptırdığı topu önünde bulan Kasius, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelere yolladı ve fark 2'ye çıktı.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

OSİMHEN FARKI 1'E İNDİRDİ

Galatasaray, bu golden 1 dakika sonra farkı 1'e indirdi. Sara, sağ kanattan merkeze doğru atılan topun üstünden atladı. Ceza sahasında topla buluşan Osimhen, vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. Bu golle birlikte skor 2-1'e geldi.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

SALLAİ BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray, ilk maçta takımının tek golünü atan Roland Sallai ile 70. dakikada beraberliği yakaladı. Berkan'ın pasında sol kanatta hareketlenen ve topla buluşan Barış Alper, topu yayda bulunan Sallai'ye gönderdi. Macar futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.

CİMBOM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Galatasaray, kalan dakikalarda başka gol olmayınca son 16 play-off turunda UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Sarı-kırmızılılar, böylelikle bu sezon Avrupa defterini de kapatmış oldu. İki maç sonucunda toplamda temsilcimize 6-3 üstünlük kuran AZ Alkmaar ise adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi\'nden elendi

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • AlexArda:
    küçükler için ülkemizin tek gururu büyük takım Fenerbahçe'yi izleme seansı saat 23'tedir. 150 47 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s toplamda 6 gol yiyip elenerek adına yakışır bir bitiriş yaptı ahahhahaha yabancı hakemlerle buraya kadar :))) 148 28 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    avrupa size fazla bizi rezil ediyorsunuz 116 26 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    gese Avrupayi süperlig zannediyor.Turk hakemlerle aldigi,yaptığı faulleri, penaltilari avrupa da alamıyor.BURAYA KADARMIS 106 27 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Daha beter olursunuz inşallah. 83 31 Yanıtla
  • AlexArda:
    golü atan caponun adı neydi ya orama koma buramako mu neydi hahahahahahahaha 63 51 Yanıtla
  • Çelikk:
    Galatasaray Düşmanlarına Girsin 23 54 Yanıtla
  • Sener Demir:
    alexarda sorarlar adama büyük takımsan bi tane uefa kupası göster diye, fenerbahçe çakma yıldız gibi eşantiyon yaptırdıysa bilemeyiz. ne olursa olsun elensede şöyle bir gerçek var bu ülkeye tek uefa ve süper kupa getiren takımın adıdır galatasaray. 61 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu takimin bu kadar kötü oynamaya hakki yok ! maaşlari iki gün gec kaldimi homurdanıyorlar , berbat oynadiklarindada seyirciye katlanacaklar 44 10 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    okan hoca berat luş yusuf demirle maç kazanacak pehhh :))) 46 3 Yanıtla
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