Beşiktaş Başkanı Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın oynanacak Galatasaray derbisi hakkında yorumlarda bulunan Serdal Adalı, "Yarın camiamız ve Türk futbolu için çok önemli bir derbi maçına çıkacağız. Beşiktaş bu maça gelirken ligde 13 maçtır namağlup seri yakalamış durumda. Son 4 resmi maçımızı da kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu her geçen gün yükseliyor. Taraftarlarımız sahada arzu ettikleri Beşiktaş'ı da görmeye başladılar. Yarın da büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişatı devam ettirmek istiyoruz. Camiamıza bir derbi galibiyeti daha yaşatmak istiyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunu yakalamış, taraftarın desteğini arkasına almış, oyununu da her geçen gün geliştiren takımımızın bu maçı kazanacağına yürekten inanıyorum. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, taraftarımız; hepimiz bu maça hazırız. Bu maça mental olarak ne kadar hazır olduğumuzu geçtiğimiz gün Çaykur Rizespor maçıyla gösterdik. Bu maçta oyuncularımız her türlü tahrik ve provokasyona uğradılar. Ölçünün kaçtığı sertlikte faullere maruz kaldılar. Ancak soğukkanlılıklarını da korumayı başardılar. Biz, maç öncesi saha dışına, kavgaya, kaosa çekmek isteyenlere en güzel cevabı sahada verdik. Oyuncularıma sağduyulu yaklaşımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken oyuncularımızı tahrik etme çabası taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları da ayrıca çok manidar geliyor bana. Böyle bir maçta tansiyonu yükseltme ve olayları saha dışına taşıma niyetlerinde olanların amacını az çok ben tahmin edebiliyorum. Sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu ucuz ve provokatif eylemleri Çaykur Rizespor Başkanı ve teknik heyetinin de ayrıca takdirine bırakıyorum. Gereğini yapacaklarından da hiç şüphem yok. Galatasaray maçıyla ilgili olarak üzerinde titizlikle durduğumuz bir başka konu ise maça yapılan hakem ataması. Maçın hakemi Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Biz de Türk futbolundaki hakem sorununu yeni genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Biz her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş Kulübü olarak, Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de ayrıca takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız hakemler konusunda ne yazık ki hep haklı çıktık. Birçok maçta aleyhimize kararlar verildiğini gördük. Kaldı ki bizim aylardır üzerinde durduğumuz konu sahadaki hakem yönetiminden ziyade VAR'da görev yapan hakemlerle ilgiliydi. Bu konuyu da TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve ikinci başkan Mecnun Otyakmaz'a 1-2 defa deklare ettim. Sayın Hacıosmanoğlu da bu konuda sıkıntılıydı. Zaten kendisinin de geçmişte, 'Hakem hatasını anlayabilirim ama VAR'da yapılan hatayı affetmem' şeklinde demeçleri oldu. Bu konuya da bu şekilde yaklaşıyor. VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bu konuları tek tek ilettim. Gereğini yapacaklarından da hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarıların dikkate alınmasını, hakemin maçın büyüklüğünü kaldırabilmesini ve hak edenin kazandığı bir mücadele olmasını, maçtan sonra hakem değil takım performanslarının konuşulduğu bir derbi oynanmasını temenni ediyorum. Sahada adalete, eşitliğe, doğru bir hakem yönetimine Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Genç kardeşlerimizin de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Benim takımıma, oyuncularıma, Sergen Yalçın ve ekibine, taraftarıma güveniyorum. Oynadığı her maça favori olarak çıkan, kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan Beşiktaş'ımızın bu maçı kazanacağına, oyunun her anında sahada gereken reaksiyonu vereceğine de inanıyorum. Dostça ve sportmence geçen bir müsabakanın sonucunda futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını diliyorum" diye konuştu.

'BAŞKANA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİTTİM, VAR'DA OLAN SIKINTILARI DA KENDİLERİNE ANLATTIM'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile dün görüştüğünü söyleyen Adalı, "En son dün görüştüm. Spontane gelişti. Plan program yoktu. Başkana geçmiş olsun ziyaretine gittim. Gidememiştim. VAR'da olan sıkıntıları da kendilerine anlattım. Bu konuda kendilerinin de hassas davranacaklarına eminim. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Türk futbolunun bir sorunu. Gereğini de yapacaklarından hiç şüphem yok" dedi.

'BEN TARAFTARIMLA KOCAELİ'NE DEĞİL, DÜNYANIN ÖBÜR TARAFINA KADAR GİDERİM'

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında siyah-beyazlı ekibin yer aldığı deplasman tribününde maçı takip etmesi üzerine gelen bir soruya Serdal Adalı, şöyle cevap verdi:

Bırakın kızgın olmayı, çok da haklı bulduğum zamanlar oldu. Ben de orada otursam aynı protestoyu yapardım. Bu takım düzelecek. Bunu aylardır Sergen hoca ayrı söylüyor, ben ayrı söylüyorum. Bu takım sezon başında da kötü bir takım değildi. Eksik takımdı. Bunu birkaç defa söyledim. Önümüzde bir Türkiye Kupası var. Kupayı almak istiyoruz. İnşallah da alacağız, Allah kısmet ederse. Ligde de gidebildiğimiz en üst sıralara gelmek istiyoruz. Kocaelispor deplasmanının ayrı bir özelliği vardı. Bir önceki sıkıntılı bir deplasman yaşadık. Özellikle bu deplasmanda olmam lazımdı. Gösteri veya şov anlamı taşımasın. Öyle gerekiyordu, gitmem gerekiyordu, orada olmam gerekiyordu. Ben gereğini yerine getirdim. Bir daha gerekli görürsek, bir daha ihtiyaç olursa ben taraftarımla Kocaeli'ne değil, dünyanın öbür tarafına kadar giderim."

Galatasaray derbisi için prim belirlemediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Maçtan önce deklare ettiğimiz bir prim yok. Maç bittikten sonra soyunma odasında belirlediğimiz rakamlar var. Bu maç da her maç gibi olacak. Maçtan sonra teknik heyetimizin, hocamızın, futbol şubesindeki arkadaşların görüşleri doğrultusunda bir prim vereceğiz. Ama belirlenmiş özel bir rakam yok" dedi.

'HEM TÜPRAŞ HEM DE BEKO'YLA 3 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİZ'

Sponsorların devam edeceğini, Tüpraş ve Beko'yla da 3 sene uzatacaklarını söyleyen Adalı, "Evet çalışmalar var. Bugün de devam etti. Allah kısmet ederse hem Tüpraş hem de Beko'yla 3 sene daha devam edeceğiz. Henüz finalize olan bir noktada değil ama rakamlar ve diğer şartlar belli olunca açıklarız. Ama Tüpraş ve Beko'yla devam edebileceğimizi söyleyebilirim" yorumlarında bulundu.

'VAR'DAKİ SORUNLARI ÇÖZMEDEN BİR NOKTAYA GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"O unutulacak bir pozisyon değildi. Sadece dün değil, ondan önce de gündeme getirdik. Ben yine tekrar ediyorum. Genç hakemlerimizin canı yürekten destekçisiyiz, güveniyoruz. Evet, hata yapabilirler ama bu hatanın minimalize edileceği yer VAR odası. Farkındaysanız 2-3 aydır VAR konusundan başka bir şey söylemiyorum. Bu konuda da federasyonla hemfikir olduğumuz noktalar var. O günkü pozisyonda da VAR bir müdahale etseydi bugün bu sıkıntıları yaşamamış, genç kardeşimiz de gelip bu maçı gayet rahatlıkla yönetiyor olacaktı. VAR'daki sorunları çözmeden bir noktaya geleceğimizi düşünmüyorum."

'ÖNEMLİ OLAN KURMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ SİSTEM'

Kadro planlaması hakkında övgüyle bahseden Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Önemli olanın kurulmaya çalışılan sistem olduğunu söyleyen Adalı, "Buradaki başarı oyuncuyu almaktan çok, oyuncuyu belirlemek. Kadro planlamasını yapmak. Bu konuda da Sergen hocayı, Serkan Reçber'i ve ekibini hiçbir zaman diğer tarafa atma imkanımız yok. Müthiş bir seçim yaptılar. Çok da güzel bir kadro planlaması yaptılar. Sonuçta bana almak lazımdı. En zor kısmı da oradaydı. Belki de son 1 hafta içerisinde çözdük çoğu şeyi. Ben hem Serkan Reçber'e hem de hocaya ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada önemli olan kurmaya çalıştığımız sistem. Hoca da söyledi. Biz bugün burada olalım olmayalım, bundan sonra Beşiktaş'ta yapılacak transferlerin bu sistem dahilinde yapılması önemli. Ben kendimi de eleştiriyorum. Transferde yüzde 100 başarılı olmak hiçbir zaman olmadı. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Bu sürdürülebilir şekle gelirse yaptığımız seçimler, verdiğimiz paralar o zaman değerini buluyor. Çok iyi bir sistem var. Bu sisteme göre de transferleri yaptığımız müddetçe, Beşiktaş isabetli transferler yapmaya devam eder. Bugün ben olurum, yarın bir başkası olur. Buradaki hadise sistem. Tesislerde de yeniden yapılanmaya, yeniden düzenlemeye ihtiyaç var. Allah kısmet ederse sezon sonuna kadar onu da bitirmiş olacağız. İkisine de teşekkür ediyorum. İsabetli kararlar verdiler. Geç oldu ama" ifadelerinde bulundu.

'BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN İSTERSEK YARIN ÇIKARIZ'

Bankalar Birliği'nden çıkabileceklerini fakat bunu plan ve sistem dahilinde yapmanın kulüp için daha hayırlı olacağına değinen Serdal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Müteahhit, ödemeyle ilgili taahhütlerini geçtiğimiz 2 gün içerisinde yerine getirdi. Bankalar Birliği'nden çıkma konusunu camiam çok iyi bilsin. Hepsi bir plan ve program çerçevesinde yürüyor. Hiç aksayan da bir şey yok. Eğer rahat edeceklerse biz pazartesi günü Bankalar Birliği'nden çıkarız. Böyle bir sıkıntımız yok. İstersek Bankalar Birliği'nden pazartesi günü çıkarız. Ama bu bir plan dahilinde. Biliyorsunuz bir vergi borcumuz da var. Önümüzdeki hafta kısmet olursa Ankara'ya gidip Maliye Bakanlığı'nda bunları görüşeceğiz. İçlerini rahat tutsunlar. Bankalar Birliği'nden istersek yarın çıkarız. Ama bunu plan ve sistem dahilinde yapmak kulüp için daha hayırlı."

'SEZON BAŞINDAN İTİBAREN 70 MİLYONA YAKIN BİR SATIŞIMIZ OLDU'

İmza parasıyla oyuncu alma taraftarı hiçbir zaman olmadığını söyleyen Adalı, "Aslında transferler yapılırken kendiliğinden gelişen olaylar. Yoksa hiçbir şekilde gidip 'bunun maaşı 1.5, bunu bu taraftan yollayalım' değil. Ben imza parasıyla oyuncu alma taraftarı hiçbir zaman olmadım. Ben bonservis ödeyeyim ama oyuncunun maaşı minimumlarda olsun. Bu, takım içi dengeleri korumak için de çok önemli. Bunu zaman zaman yaşadık. Geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık. Maaş verdiğiniz adam oynadığında gözüne görünmüyor hiç kimsenin. Ama yüksek maaş verip oynamadığı zaman haliyle insanlar eleştiriyor. Şu anda mevcut kadronun içinde olanlara da enteresan, haksız eleştiriler oldu. Orkun'a çok yüklenildi. Çıkıp 'biraz ağır oluyor bu' demeye ben çok niyetlendim. Ben hep inandım Orkun'a. Aramızda konuştuğumuzda da kendi cevabını sahada verdi. Zaman zaman futbolcuların kötü devresi olabiliyor. Bu, kötü futbolcu olma manası taşımıyor. Bu kış sezonunda gayet isabetli transferler oldu. Kimseyi bedavaya almadık. Ciddi bonservis bedelleri ödedik. Yazın da aynı şeye baktım. Bütçemiz ne kadar, ne kadar para harcadık. Kış sezonunda da Abraham ve Demir Ege'nin gidişi… Bu sadece kendi kulübün bütçesi değil ki. UEFA'nın bir Fair-Play şartları var. Bütçeyi oraya da uydurmak mecburiyetindesiniz. Birilerini satacaksınız ki yerine birilerini alabilin. Yoksa ben raftan alır gibi onu alırım, bunu alırım… Bu çok doğal bir hadise değil. Bu sene işimiz rast gitti, oyuncu sattık. Sezon başından itibaren 70 milyona yakın bir satışımız oldu. Parasal olarak bahsetmiyorum. İşin UEFA'daki finansal yeterlilik kısmına uyması için bu satışları yapmak mecburiyetindeyiz. İnşallah bu kış dönemindeki gibi başarılı bir transfer sezonu yaşarız" dedi.

'SON SAHİBİ OLACAĞIMIZ BİR OYUNCU ALMAK İSTEMİYORUZ'

Emekliliğini Beşiktaş'ta geçirmeyi düşünen bir futbolcu transfer etmeyi düşünmediklerini ifade eden Serdal Adalı, "Yaz sezonunda da gençleşerek takım kadrosunu tamamlamak istiyoruz. 24 civarında bir yaş ortalamasına düştük. Bu böyle gidecek. İlk göreve başladığımda da söyledim. Son sahibi olacağımız bir oyuncu almak istemiyoruz. 'Ya bu da olur, 2 sene gelir burada oynar' diyebileceğimiz bir oyuncu olursa o ayrı ama onun haricinde gelip emekliliğini burada geçirmeyi düşünen bir futbolcu transfer etmeyi düşünmüyoruz. Zaten hocamızın da fikri bu paralelde" ifadelerinde bulundu.

'BEŞİKTAŞ'IN KAPISI HER ZAMAN GEDSON'A AÇIK'

Gedson Fernandes için çıkan transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Transfer zamanı değil. Bunun gündeme gelmesi de çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme veya diyalog yok. Bildiğim kadarıyla gayet mutlu oynadığı takımda. Transfer zamanı olsa bu tip haberleri anlayacağım ama transfer sezonu da değil, zamanı da değil. Neden böyle bir şeyi gündeme getirdiler onu da anlamış değilim. İşin kötüsü söylediklerine inanıyorlar. '13 tane kaleciyle görüştü' diyorlar. Ben 13 taneye bakıyorum, bir türlü bulamıyorum. İşin gerçeği 9 tanesiyle kendileri görüşmüş. Yazmışlar, görüşmüşler; sonrasında da transfer olmamış. Çok doğru haber değil. Gelmek isterse Beşiktaş'ın kapısı her zaman Gedson'a açık."

'KONTENJAN KISMI NE KADAR ÇOK OLURSA TÜRK FUTBOLUNA O KADAR FAYDASI OLUR'

Gelecek sezon değişmesi planlanan yabancı kuralı hakkında da konuşan Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu genç tarafını 6 olsun diye ısrarcıyız. Henüz kesinleşmedi; 10+4 olacağı, bildiğim kadarıyla. O kontenjan ne kadar çok olursa Türk futbolunun da o kadar faydasına olur. Kulüplerde son sahibi olacağı futbolcuları transfer etmemiş olurlar. Bana göre 6 tane olması en doğrusu. Biz de gidip aldık, 23-24 yaşında. Futbolda yaş git gide aşağıya indi. Bana göre kontenjan kısmı ne kadar çok olursa Türk futboluna o kadar faydası olur."

'BUNDAN SONRAKİ MAÇLARIMIZI DA HEP KAPALI GİŞE OYNARIZ'

Takımı iyi ve kötü günde yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarları öven Serdal Adalı, "Bizim taraftarımız, takım iyi olsun kötü olsun hiçbir zaman takımı yalnız bırakmadı. Ama şimdi takım iyi gidince talep arttı. Taraftardaki bu istek ve arzu bana göre hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece Galatasaray maçı özelinde değil, bundan sonraki maçlarımızı da hep kapalı gişe oynarız" diye konuştu.

'AVRUPA'DA OLMAYAN BİR BEŞİKTAŞ'I DÜŞÜNEMİYORUM'

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mücadele edebilecek bir Beşiktaş olduğunu vurgulayan Adalı, "Futbolda görüntüyü gerçekliğiyle anlattığınız zaman insanlar bunu bir ucundan alıyor, öbür tarafa götürüyor. Beşiktaş'a Avrupa hiçbir zaman lüks olmaz. Hiçbir zaman da böyle bir şeyden vazgeçmez. Bu kısmını hiç kimse atlamasın. Öyle bir şey beni de çok üzer. Ben bu camianın başkanıyım. Avrupa'da olmayan bir Beşiktaş'ı ben de düşünemiyorum. Sadece siz veya taraftarlarımız değil. O günün şartlarına göre bazı şeylerin dile getirilmesi lazımdı. Evet, biz o günün şartlarında yine söylediğimi tekrar ederim: Türkiye'de şampiyon olmak istiyoruz dedim. Ama artık şartlar öyle değil. Artık hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mücadele edebilecek bir takım var ortada. O zaman yoktu. Yaz sezonunda da bu eksikleri giderdikten sonra hem gelecek sezon Türkiye'de çok iddialı bir takım olacağız, hem de Avrupa'da olacağız. Bu sene de Allah kısmet ederse, mişli muşlu değil, Avrupa kısmını da biraz daha erken garantilemiş olacağız" dedi.

'BEN DE BÖYLE BİR İMZA TÖRENİ BEKLEMİYORDUM'

Oyuncuların Beşiktaş ile iç içe olmaları, tanımaları ve anlamaları için imza günlerine devam edeceklerini kaydeden Serdal Adalı, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Gelirden ötesi biz biraz Oh ile taraftarımızın bir araya gelmesi, biraz onun Beşiktaş'ı tanımasını istedi arkadaşlar bu hazırlığı yaparken. İşin açıkçası ben de böyle bir imza töreni beklemiyordum, Ramazan olmasına rağmen. Önümüzdeki günlerde Orkun'la imza töreni düşünüyoruz. Daha sonra diğer oyuncularla da var. Yabancı oyuncuların biraz daha Beşiktaş ile iç içe olması, tanımaları ve anlamaları için de çok anlamlı. Orkun'la devam edeceğiz, sonra da Agbadou."