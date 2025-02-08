Beşiktaş, Sivasspor\'u deplasmanda 2-0 yendi

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

TOLGA VE ZİYA SAKATLANDI

Sivasspor'da peş peşe sakatlık yaşayan Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu. Öte yandan başının döndüğünü işaret eden Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.

EMİRHAN, İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 43. dakikada stoper Emirhan Topçu'dan geldi. Rashica'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Masuaku, çizgiye inerek arka direğe ortaladı. Emirhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi. Bu gol, ilk yarının da sonucu belirledi. Öte yandan genç stoper, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

GEDSON FERNANDES DEVAM EDEMEDİ

Sivasspor'daki iki zorunlu değişikliğin ardından Beşiktaş da mecburi bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve oyundan çıktı. Gedson'un yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

JOAO MARIO SKORU BELİRLEDİ

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Joao Mario, 90+4'te skoru 2-0 yaptı ve karşılaşma 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

SINIRDAKİLER FİRE VERMEDİ

Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyordu Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekti. Bu isimler mücadelede kart görmedi ve Trabzonspor maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.

SOLSKJAER İLE LİGDE İLK GALİBİYET

Beşiktaş, bu sonuçla teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki 5. maçında 3., ligde ise ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılardaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao karşılaşmasıyla çıkan ve 4-1'lik galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Solskjaer, daha sonra ligde Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Norveçli teknik adam, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 kaybetmiş ve Kara Kartal Avrupa defterini kapatmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor'u 2-0 yenmişti.

SİVASSPOR'A KARŞI 3'TE 3

Maçın ardından Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı dikkat çeken bir istatistiği öne çıktı. Sivas temsilcisiyle bu sezon üç kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, tüm maçları kazandı. Öte yandan Kara Kartal, kırmızı-beyazlılarla karşılaştığı 3 karşılaşmada de kalesini gole kapattı.

Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Sivasspor 0-1 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

Sivasspor 2-0 Beşiktaş

4 AY SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

Öte yandan Beşiktaş, bu sonucun ardından Süper Lig'de 4 ay sonra ilk deplasman galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 35 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. 23 puanda kalan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı. Ayrıca Beşiktaş, Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Trabzonspor'u ağırlayacak.