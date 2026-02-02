Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz - Son Dakika
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz

02.02.2026 19:01
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Rivas, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En-Nesyri.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erol Çolak Erol Çolak:
    BOL ŞANS DİLİYORUM FENERBAHCEM 36 25 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Büyük sürpriz kim Ronaldo mu Messi mi Lookman mı :) 21 9 Yanıtla
  • hakan.aras1907 hakan.aras1907:
    büyük süpriz kim ? 23 1 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    neler oluyor neler maçta ne zaman gelecek 13 0 Yanıtla
  • Ismail abi Ismail abi:
    Ne olsa sürpriz olmayacaktı? 10 1 Yanıtla
