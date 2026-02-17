Canlı anlatım: RAMS Park'ta 7 gol ve kırmızı kart var - Son Dakika
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 7 gol ve kırmızı kart var

Canlı anlatım: RAMS Park\'ta 7 gol ve kırmızı kart var
17.02.2026 19:38
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Galatasaray, 5-2 önde. Juventus, mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini konuk etti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Galatasaray 5-2 Juventus

90' Mücadelenin sonuna en az 2 dakika daha eklendi.

87' Victor Osimhen yine Kelly'de söktü aldı topu, sağdan bindiren Sacha Boey'e aktardı, Boey rakibinden sıyrıldı ceza sahası çapraz pozisyonda uzak direğe vurdu topu yan ağlara taktı.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 5-2 oldu 5-2! Bir gol de Sacha Boey'dan!

84' Jakobs ve Noa Lang alkışlarla kenara gedi. Eren Elmalı ve Sacha Boey oyuna dahil oldu.

82' KAÇTI! Singo'nun ceza sahası dışından şutu, direğin dibinden dışarı çıktı.

81' Miretti ve Openda oyuna dahil olurken, Thuram ve Kenan Yıldız oyundan alındı

78' Barış Alper ve sarı kartı bulunan Abdülkerim, yerlerini Mauro Icardi ve Singo'ya bıraktı

76' Osimhen rakip ceza sahada Kelly'ye baskıyı yapıp topu Noa Lang'a kazandırdı. Hollandalı yıldız karşı karşıya pozisyonda nefis bir gol vuruşuyla Di Gregorio'yu mağlup etti.

75' GOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Noa Lang bir kez daha sahnede. Skor 4-2 oluyor.

73' Galatasaray'ın ön alandaki baskısı sonucunda Juventus pas hataları yapıyor.

71' Temsilcimizde Yunus Akgün, alkışlar eşliğinde yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

70' Juventus'ta Concecaiço yerini Kostic'e bıraktı.

67' KIRMIZI KART! Juventus'ta Cabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Juventus 10 kişi.

60' Kazanılan serbest vuruş sonrasında, Sara topun başına geçti. Sol ayağı ile yaptığı sert ortada Sanchez topa dokunmayı başardı ve temsilcimizi öne geçirdi.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Öne geçiyoruz! Sara'nın muhteşem ortasında Davinson Sanchez'in golüyle skor 3-2 oluyor.

58' Barış Alper'in sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere iken faule maruz kaldı. Cabal sarı kart görerek rövanşta cezalı duruma düştü.

57' Juventus ceza sahasında gelen yüksek topu Osimhen kafayla indirdi, Lucas Torreira penaltı noktasının gerisinden top yere inmeden sağ ayakla voleyi vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

56' Galatasaray öne geçmek için tüm kozlarını kullanıyor.

52' Juventus kendi yarı sahasından çıkamıyor.

50' Barış Alper'in sağ çaprazdan yerden şutunu Di Gregorio kurtardı. Devamında altı pas içinde hazır bekleyen Noa Lang topu filelere gönderdi.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL! Noa Lang ile skora denge getiriyoruz. Durum 2-2 oldu.

48' Juventus'ta ikinci yarının başında Cambiaso yerini Cabal'a bıraktı.

46' Juventus'ta ikinci yarının başında Cambiaso yerini Cabal'a bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Galatasaray 1-2 Juventus

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

43' Temsilcimizde Torreira sarı kart gördü.

40' KAÇTI! Yunus Akgün'ün sert şutunda Di Gregorio gole izin vermedi. Devamında Sara'nın ortasında Juventus defansı topu kornere attı.

38' Juventus'ta Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Conceicao, sol ayağı ile şutunu çıkardı. Top üstten auta gitti.

35' Bremer sakatlanarak oyundan alındı. Yerine, Gatti sahaya dahil oldu.

33' Yine Teun Koopmeiners... Hollandalı futbolcu rakip yarı sahada topu kazanıp savunma arkasına koşuyu yaptı, McKennie arada isabetli oynadı, topla buluşan Koopmeiners sol ayakla sert ve düzgün vurdu Juventus'u 1-2 öne geçirdi.

32' Maalesef top yeniden ağlarımızda. Skor 2-1 oldu.

29' Bu dakikalarda tempo biraz düştü.

26' Juventus'ta Bremer sakatlanarak kenara geldi. Saha kenarında tedavisi devam ediyor.

23' Sol tarafta Barış'ın pasıyla topla buluşan Jakobs, ceza sahası içinden yaptığı orta herkesi aştı ve dışarı çıktı.

19' Juventus'ta Cambiaso, sarı kart görerek gelecek maçta cezalı duruma düştü.

17' Cambiaso sol koridordan arka direğe doğru kesti, Kalulu kafayı vurdu, kaleci Uğurcan nefis çıkardı ama Koopmeiners tamamladı ve skora eşitlik geldi.

16' Maalesef top ağlarımızda. Skor 1-1 oldu.

16' Juventus yarı sahasında sol çizgiden taç atışı kullandı, Osimhen baskıyla topu Kenan Yıldız'dan kazandı, Lang ceza sahası içinde pozisyona girdi, savunma ayak koydu, Gabriel Sara ceza sahası içinde önünde kalan topa sol ayakla raket gibi vurdu ağlara gönderdi.

15' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Gabriel Sara ile 1-0 öne geçiyoruz.

12' Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol tarafından kaleyi yokladı. Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

10' Sallai'nin ortası herkesi aşarak kaleci Di Gregorio'da kaldı.

8' Kenan Yıldız'ın başlattığı Juventus atağında Abdülkerim, ceza sahasına girmek isteyen Koopmeiners'e izin vermedi.

6' KAÇTI! Yunus Akgün'ün ceza sahası sağ çaprazdan şutu, direğin dibinden auta çıktı.

3' Yunus Akgün, sağ taç çizgisi üzerinde Locatelli'nin müdahalesi ile yerde kaldı, Temsilcimiz serbest vuruş kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileriz.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • said örücü said örücü:
    her ilk 11 açıklandığında bomba 11 başlığını atmayın artık başka şeyler türetin 79 1 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    maçta neler oluyor neler!!! 32 2 Yanıtla
    Ali Cakar Ali Cakar :
    GS Juventusu cimlere gömüyor sahayi dar ediyor :-) 16 5
  • 16711671 16711671:
    iltimsla geçen öğrencileri görelim bakalım neler yapicaklar. genede başarılar diliyorum biz hepimiziz içerde başka dışarıda can cana olalım istiyorum. 9 5 Yanıtla
  • yunus emre ozmen yunus emre ozmen:
    Juventus da da hepsi çok iyi... 9 3 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    bommmm parlıyoruz::)). 6 1 Yanıtla
