Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 23.08.2023 20:55

Son dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçında Molde deplasmanına konuk olacak. Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

RÖVANŞ GELECEK HAFTA

Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

İLK 11'LER

Molde; Karlström, Haugan, Björnbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem

Galatasaray; Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi.

EKSİKLER

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlığı nedeniyle Norveç kafilesine dahil edilmeyen Wilfried Zaha ve UEFA listesinde yer almayan Hakim Ziyech de bu maçta oynamayacak.

TETE'NİN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin lisansı çıktı. Brezilyalı yıldız, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine maç kadrosuna eklendi. Tete, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Molde karşısında forma giyebilecek.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

Mateus Cardoso Lemos Martins, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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