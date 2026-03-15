Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Franco, Göktan, Metehan, Niang.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

CANLI ANLATIM:

4' Gençlerbirliği'nin ön alanda baskıyla topu kaparak bulduğu fırsatta Ersin müdahale etti.

3' Beşiktaş pas yaparak Gençlerbirliği savunmasında boşluk arıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.