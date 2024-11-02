İstanbul Maratonu, 46. kez kıtaları aşacak

Spor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, yarın yapılacak. Binlerce yıllık tarih ve eşsiz bir manzaranın çevrelediği bir parkurda koşulacak olan İstanbul Maratonu, koşuculara yine eşsiz bir deneyim yaşatacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki girişinde startı İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilecek olan İstanbul Maratonu'na 40 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

4 KATEGORİ, 40 BİNİ AŞKIN KOŞUCU

Elit atletlerin yarışacağı Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda 42K'nın yanı sıra Halk Koşusu, 15K Koşusu ve Kurumsal Koşu da yapılacak. Dört kategoride 40 binin üzerinde kişi koşacak.

• 42K'ya 5 bin 500'ün üstünde

• 15K'ya 12 bine

• Kurumsal Koşu'ya 18 bin

• Halk Koşusuna 5 bin başvuru yapıldı.

MARATONDA 8'İ TÜRK TOPLAM 44 ELİT ATLET KOŞACAK

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na bu yıl 30'u erkek, 14'ü de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan toplam 44 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında biri kadın 7'si erkek 8 elit Türk atlet de bulunuyor. Özellikle Sevilla'da bu yıl 2.08.40 zaman yapan Sezgin Ataç'ın bir sürpriz yapıp yapmayacağı merak konusu.

42 KİLOMETRELİK BÜYÜK MARATONUN STARTI 09.00'DA VERİLECEK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişinde ilk start 08.45'te tekerlekli sandalye sporcular için verilecek. Elit atletlerin koşacağı 42 kilometrelik büyük maratonun startı ise saat 09.00'da verilecek. Maraton Sultanahmet meydanında son bulacak. Üç ayrı starta sahne olacak koşulardan 15K Koşusu'nda ilk start 09.19'da, Kurumsal Koşu'ysa 10.32'de verilecek. Renkli görüntülere sahne olan Halk Koşusu'nun başlama düdüğü ise 12.14'te çalacak. Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da son bulacak.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

03.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi

06.00 : Avrasya Tüneli dahil Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

07.00-08.00 : Vapurların Hareket Saati (Kabataş ve Eminönü İskeleleri)

07.00-08.00 : Üsküdar Marmaray Durağı-Beylerbeyi Arası Ring Sefer Saatleri

09.15-10.15 : Halk Koşusu Sporcularını Taşıyan Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)

08.45 : Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 : 42K Yarış Başlangıcı

09.00 : 42K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi

09.15 : 15K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi

09.19 : 15K Yarış Başlangıcı (1. Start)

09.38 : 15K Yarış Başlangıcı (2. Start)

10.05 : 15K Yarış Başlangıcı (3. Start)

10.08 : 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.32 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)

11.06 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)

11.10 : 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.40 : Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)

12.00 : 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.14 : Halk Koşusu Yarış Başlangıcı

12.20 : 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.30 : 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

14.00 : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması

15.00 : Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması

15.20 : 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 : Tüm Parkurun Trafiğe Açılması

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GECE YARISI TRAFİĞE KAPATILACAK

Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Kasım'da saat 03.00'ta trafiğe kapatılacak. Köprü saat 14.00'te trafiğe yeniden açılacak. Saat 06.00'da trafiğe kapatılacak olan tüm parkur ise 15.30'da trafiğe yeniden açılacak.

İşte Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar:

Trafiğe Kapatılacak Yollar:

• Abdullahagˆa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Egˆitim ve O¨gˆretim Komutanlıgˆı

• 15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨ Bagˆlantı yolları ve Beylerbeyi I·skelesi (Akım Beylerbeyi C¸amlıca Caddesine dogˆru verilecek),

• Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve gu¨ney katılım, Kus¸bakıs¸ı Caddesi Petrol-I·s¸ o¨nu¨ D-100 Karayolu gu¨ney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 gu¨ney katılım,

• Altunizade Ko¨pru¨ u¨zeri D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Tophaneliogˆlu Caddesi Gold Bilgisayar o¨nu¨ D-100 gu¨ney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Gu¨ney Zincirlikuyu ayrımı, Sait C¸iftc¸i katılımı,

• Fenerbahc¸e Go¨ztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahc¸esi'nden Rıdvan Dedeogˆlu istikametine katılım,

• Kuzey Atas¸ehir'den Rıdvan Dedeogˆlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. C¸evre Yolu ayrımı, gu¨neyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal ko¨pru¨sü altından kuzeye katılım,

• Altunizade ko¨pru¨ altı Halk Kos¸usu'nun bas¸ladıgˆı yer, Maraton ile Halk Kos¸usu arası, park giris¸i, maratonun bas¸ladıgˆı yer, park c¸ıkıs¸ı, park c¸ıkıs¸ı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası,

• Avrupa yakasında, Merkez Komutanlıgˆı ıs¸ıklar, Opel Gerc¸ek o¨nu¨, Sait C¸iftc¸i ko¨pru¨ katılımı (E-5 Karayolu gu¨ney katılım),

• Sabancı Lisesi o¨nu¨, Yıldız ıs¸ıklar, Akdogˆan sokak giris¸i, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasagˆa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortako¨y do¨nu¨s¸leri, Bes¸iktas¸ meydan, Vestel ıs¸ıklar, Palangalar ıs¸ıklar,

• Ortako¨y meydanı, Muhakkik Sokak giris¸i, Akaretler ıs¸ıklar, VI·P Otel o¨nu¨, Su¨zer Plaza o¨nu¨, Kadırgalar caddesi toprak yol do¨nu¨s¸leri, Mete kavs¸agˆı, Gu¨mu¨s¸ caddesi bas¸ı,

• Gu¨mu¨s¸suyu'ndan toprak yola inis¸, Dolmabahc¸e ıs¸ıklar, Kahve Du¨nyası o¨nu¨, Akyol caddesi bas¸ı, Meclis-i Mebusan Yokus¸u bas¸ı, Aydilimi pastanesi yanı,

• Kabatas¸ ıs¸ıklar, Fındıklı ıs¸ıklar, Deniz Limanı c¸ıkıs¸ı, Salı Pazarı ıs¸ıklar, Bogˆazkesen caddesi gelis¸i, Bogˆazkesen ıs¸ıklar,

• Tophane ıs¸ıklar, Revani sokak gelis¸i, Kemeraltı ıs¸ıklar, Karako¨y meydanı, Pers¸embe Pazarı ıs¸ıklar, Azapkapı'dan Tarlabas¸ı'na mecburi istikamet,

• S¸is¸hane meydanı'ndan Bankalar caddesi giris¸i, Tarlabas¸ı'ndan Pers¸embe Pazarı'na giris¸, S¸is¸hane ıs¸ıklardan Kasımpas¸a'ya mecburi yo¨n,

• Kasımpas¸a'dan Unkapanı ko¨pru¨sü ayrımı, Pers¸embe Pazarı'ndan Unkapanı ko¨pru¨sü ayrımı,

• Sahil Kennedy caddesi Atako¨y Havuzlu Kavs¸ak'tan Sirkeci ıs¸ıklara kadar kuzey ve gu¨ney istikameti, Ragıp Gu¨mu¨s¸pala caddesi, Res¸adiye caddesi, Atatu¨rk bulvarı, Mustafa Kemal Pas¸a bulvarı,

• Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan caddesi, Klodfarer caddesi, Nuruosmaniye caddesi, Ayasofya meydanı ile Galata ve Unkapanı ko¨pru¨leri ile Avrasya Tu¨neli trafigˆe kapalı tutulacaktır.