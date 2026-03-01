Kros Süper Ligi Finali Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
Kros Süper Ligi Finali Antalya'da Gerçekleşti

Kros Süper Ligi Finali Antalya\'da Gerçekleşti
01.03.2026 20:10
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Kros Süper Ligi finali Antalya'da yapıldı.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Besim Aybars Kulüpler Kros Süper Ligi final etabı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Büyükler, U20 ve U18 yaş kategorilerinde yapılan organizasyonda 260 atlet mücadele etti. 2 kademe yarışması sonucunda büyükler kategorisinde erkeklerde TSK Spor Gücü, kadınlarda ve karışık takımda Fenerbahçe şampiyon oldu. U20 kategorisinde erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Fenerbahçe kürsünün en üst basamağına çıkarken, U18 kategorisinde ise erkeklerde ENKA, kadınlarda ise Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Büyükler ve U20 kategorilerinde ilk sırayı alan takımlar 2027 yılında yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Müsabakaları, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da takip etti ve sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Organizasyon aynı zamanda mutlu anlara da sahne oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Kros Koordinatörü Agit Akıncı, kupa törenleri esnasında kız arkadaşı Asya Selbeş'e evlilik teklifinde bulundu. Asya Selbeş'in olumlu cevabı alkışlarla karşılandı. Çiftin bu kararını ilk kutlayan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı, genç çiftin bu kararının tamamına ermesini temenni etti.

SONUÇLAR

Büyük Erkekler Bireysel

1- Ali Kaya, 21: 33 (TSK Spor Gücü)

2- Ayetullah Aslanhan, 21: 47 (Fenerbahçe)

3- Azat Demirtaş, 22: 11 (Bursa Osmangazi Bld.)

Büyük Erkekler Takım

1- TSK Spor Gücü, 24 puan

2- Fenerbahçe, 26 puan

3- Bursa Osmangazi Belediye, 71 puan

Büyük Kadınlar Bireysel

1- Derya Kunur, 25: 37 (Fenerbahçe)

2- Urkuş Işık, 25: 38 (Kasımpaşa SK)

3- Nursena Çeto, 25: 54 (Kasımpaşa SK)

Büyük Kadınlar Takım

1- Fenerbahçe, 16 puan

2- Kasımpaşa SK, 31 puan

3- İBB SK, 88 puan

Büyükler Karışık Bayrak

1- Fenerbahçe, 17: 36

2- Batman Petrolspor, 17: 37

3- Bartın GSİM, 18: 12

Büyükler Karışık Bayrak Takım Sıralaması

1- Fenerbahçe, 34: 52

2- Batman Petrolspor, 35: 24

3- Ankara BB EGO SK, 36: 27

U20 Erkekler Bireysel

1- Furkan Kanlı, 13: 02 (Galatasaray)

2- Mustafa Kaya, 13: 31 (Fenerbahçe)

3- Ali Bıçakçı, 13: 38 (Batman Petrolspor)

U20 Erkekler Takım

1- Galatasaray, 31 puan

2- Fenerbahçe, 41 puan

3- Nevşehir Belediyesi SK, 51 puan

U20 Kadınlar Bireysel

1- Elif Akçiçek, 15: 54 (Fenerbahçe)

2- Viyan Adar, 16: 01 (Fenerbahçe)

3- Döndü Kübra Boyraz, 16: 06 (Fenerbahçe)

U20 Kadınlar Takım

1- Fenerbahçe, 12 puan

2- Galatasaray, 35 puan

3- 07 Best SK, 59 puan

U18 Erkekler Bireysel

1- Atakan Enes Çiçek, 8: 52 (ENKA)

2- Emre Çınarağaç, 8: 54 (Fenerbahçe)

3- Özcan Akın, 8: 59 (ENKA)

U18 Erkekler Takım

1- ENKA, 14 puan

2- Fenerbahçe, 48 puan

3- B.B. Ankaraspor, 63 puan

U18 Kadınlar Bireysel

1- Ayten Yobaş, 10: 05 (Fenerbahçe)

2- Semanur Yazğan, 10: 06 (ENKA)

3- Medine Şevval Akkurt, 10: 15 (Galatasaray)

U18 Kadınlar Takım

1- Fenerbahçe, 24 puan

2- ENKA, 28 puan

3- Galatasaray, 59 puan

Kaynak: DHA

Kros Süper Ligi Finali Antalya'da Gerçekleşti

SON DAKİKA: Kros Süper Ligi Finali Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
