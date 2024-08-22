Spor

PFDK'dan Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası

Ali Koç'a 504 bin TL para cezası

Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti

Antalyasporlu Güray Vural'a 3 resmi müsabakadan men cezası

İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında "taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle İzmir ekibine 2 maç saha kapama cezası verdi. Kurul, Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a ise "akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı" nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da "müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık" nedeniyle 504 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan kurul ligde aynı haftada oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle Akdeniz ekibinin futbolcusu Güray Vural'a 3 resmi müsabakadan men cezasını uyguladı.

PFDK'dan açıklanan kararlar şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.08.2024 tarih ve 4 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BEYSU BATI TRİBÜNÜ BATI ALT VIP C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR–NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN BATI ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT C-D-E bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 17.08.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR–NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A-B bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 MAÇ SAHA KAPAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 213,214, BATI TRİBÜNÜ 224, KUZEY TRİBÜNÜ 207, GÜNEY TRİBÜNÜ 219, BATI VIP TRİBÜNÜ 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi FATİH ÖZKAN'ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ANTALYASPOR A.Ş. sporcusu GÜRAY VURAL'ın, 18.08.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 18.08.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.–SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, 18.08.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN BATI VİP ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- MANİSA FK'nın, 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ–SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu KAHRAMAN DEMİRTAŞ'ın, 17.08.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ–SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 18.08.2024 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR–CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 19.08.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER–UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN 110 NUMARALI blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."