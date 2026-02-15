Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Oh.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: RAMS Başakşehir 2-3 Beşiktaş

90' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rashica, kale önüne sert çevirdi. Boş durumdaki Mustafa Erhan Hekimoğlu, tek vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı.

90' GOOOLLLL! Beşiktaş, 90+7'de bir kez daha öne geçti.

90' Djalo ile çarpışan Muhammet Şengezer, tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.

90' Maçın sonuna 6 dakika eklendi.

89' Başakşehir sağlı sollu ataklarla Beşiktaş savunmasının dengesini bozdu. Brnic sol kanattan ortaladığı topa Selke'nin yerine oyuna giren Bertuğ Yıldırım kale ağzında kafayı vurdu ve günün başarılı ismi Ersin'i avladı. Gol pozisyonunda bir sakatlık yaşayan milli futbolcu golün ardından oyundan alındı.

88' GOOOLLL! Başakşehir, Bertuğ ile skora eşitlik getirdi.

87' Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ile Cerny oyundan alınırken, yerlerine Mustafa Hekimoğlu ile Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

86' Duarte ile Orkun Kökçü arasındaki ikili mücadele sonrasında Duarte'ye sarı kart çıktı.

84' Başakşehir teknik ekibine sarı kart çıktı.

82' Bertuğ Yıldırım, Murillo'ya yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.

79' Maçta tempo yükseldi.

75' Beşiktaş'ta Salih Uçan, Asllani yerine oyunda..

74' Başakşehir'de Umut Güneş ve Amine Harit yerlerini Berat Özdemir ile Brinic'e bıraktı.

73' Beşiktaş'ta Amir Murillo rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda sarı kart gördü

70' Ersin Destanoğlu, maç boyunca 4 kritik şut çıkardı.

67' KAÇTI! Ersin adeta kaleye duvar ördü.. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı ceza sahası içine ortasını yaptı. Shomurodov'un kafa vuruşunda Ersin gole izim vermedi.

66' Başakşehir'de Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım, Fayzullaev ve Selke yerine oyuna dahil oldu.

63' Beşiktaş'ta Agbadou, Shomurodov'a yaptığı müdahele sonucunda sarı kart gördü.

59' Hyeon-Gyu Oh'un topuk pasında topla buluşan Orkun, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş ile Beşiktaş'ı öne geçirdi.

58' GOOOLLL! Orkun Kökçü takımını öne geçiriyor. Durum 2-1 oldu.

56' KAÇTI! Başakşehir'de Fayzullaev'in kullandığı korner sonrasında kafa vuruşunu yapan Selke, Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

54' Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cerny, topu kaybetti.

51' Başakşehir'de Shomurodov'un şutu direkte patladı.

48' KAÇTI! Orta sahada topu kazanan Fayzullaev, sağ kanattan topu çeriye çevirdi. Shomurodov'un şutu direğin yanından auta çıktı

46' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Rıdvan'ın yerden ortasında Leo Duarte topu kornere gönderdi.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: RAMS Başakşehir 1-1 Beşiktaş

45' Güney Koreli futbolcu, 2005-06 sezonunda transfer edilen Ailton'dan sonra ilk iki maçında gol atan ilk yeni transfer oldu.

44' Başakşehir savunmasında Opoku'dan çok büyük hata geldi, Oh topu kapıp bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve sağ ayakla yerden vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi.

43' GOOOLLL! RAMS Başakşehir savunmasında büyük hatayı Oh affetmedi. Durum 1-1 oluyor.

38' Başakşehir'de Davie Selke bu sezon 4. golüne ulaştı.

37' Beşiktaş savunmasında Djalo'nun gönderdiği hatalı uzun topu Duarte kafayla karşıladı. Bir anda ceza sahasına yönelen topa hareketlenen Selke aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi.

36' GOOOLLL! RAMS Başakşehir, golcü oyuncusu Selke ile 1-0 öne geçti.

32' RAMS Başakşehir hızlı hücumlarla siyah-beyazlıların savunmasını aşmaya çalışıyor.

28' Bu dakikalarda tempo düştü.

25' Beşiktaş savunmasında Rıdvan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kemen'in önünde kaldı. Ceza sahası dışından sert bir şut çıkartan Oliver Kemen, Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

24' Beşiktaş'ta Cerny'nin sağ kanattan yaptığı orta herkesi aştı. Beşiktaş atak tazeleyecek

19' Başakşehir'de Shomurodov'un dar açıdan şutunu Ersin çeldi.

16' Her iki takımda son mağlubiyetini Kasım ayında aldı.

13' Cerny, El-Bilal Toure'nin pasında ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top çerçeveyi bulmadı.

10' Beşiktaş'ta art arda paslaşmalar sonrasında; Rıdvan Yılmaz'ın ortasını Başakşehir defansı uzaklaştırdı.

8' Beşiktaş rakibini kendi yarı alanında karşılıyor

6' Her iki takımda orta alanda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

4' DİREK! Başakşehir'de Fayzullaev'in ceza sahasına girerken vurduğu şut, üst direkten auta çıktı.

2' Shomurodov'un sol kanattan ortası doğrudan dışarı çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.