Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

Sadettin Saran\'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
11.03.2026 21:39
Sadettin Saran\'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ademola Lookman, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın transfer süreçleri hakkında konuşan Saran, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, başkanlık süreci ve transfer döneminde yaşananlar hakkında çarpıcı sözlere imza attı.

"HER YERDE KUPA HEDEFLİYORUZ"

Tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini belirten Sadettin Saran, "Evet çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz." dedi.

"KENDİ KENDİME 'EYVAH' DEDİM!"

Göreve geldiği dönemde camia ve oyuncularda şampiyonluk hırsı görmediğini belirten Saran, "Futbolda çok zorlu bir dönemde geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra'da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime 'Eyvah!' dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

"ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZ YÜKSEK DERECEDE VAR!"

Sözlerine devam eden Saran, "Bugün gelinen noktada umut var. İnancın zedelendiği bir dönemdi. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. Futbolda ilk kupamızı aldık. Geldiğimiz noktada birtakım aksaklıklar yaşıyoruz.Futbolun doğasında var bu sakatlıklar. Ama çok peş peşe geldi. Alvarez'in ameliyatı, Archie, Jayden, Çağlar, Talisca, Skriniar... Bir de üzerine Tedesco'nun hastalığı, maalesef talihsiz oldu. Avrupa'da çok önemli bir mücadele verdik. Evimizde çok iyi oynamadık ama orada çok çok iyi oynadık. Orada taraftarımız da inanılmazdı. Hatta dünya basınına konu bile oldu. Bizim için her kupa çok önemli. Ben takımımdan çok memnunum. Karakterli bir takım. Hep söyledim. 'Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız' dedim. Transferde buna da özellikle dikkat ettik. Geldiğimiz noktada şampiyonluk umudumuz var. Yüksek derecede var. Sakatlar dönünce bambaşka bir futbol göreceğiz, buna inanıyorum. Benim için en önemlisi takımın ruhu, pes etmemesi. Bir aile ortamı oluştu. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz." yorumunu yaptı.

Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

"İYİ TRANSFER YAPTIK"

Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden teşekkür eden Sadettin Saran, "Devre arası transfer zordur. Kimse takımını bozmak istemez, isterse de çok para ister. Ona rağmen iyi transfer yaptık. Guendouzi bence apayrı bir futbolcu. Mert Türkiye'nin en iyi kalecilerinde, efendiliği abiliğiyle çok şey katıyor. Sidiki hocamızın başından beri istediği, taraftarın destek olması gereken bir oyuncu. Kante konusunda eleştirildim ama cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

'LOOKMAN İÇİN TEMİNAT MEKTUBU İSTEDİLER'

Uzun süre gündemde olan ancak transferi başarısız sonuçlanan Ademola Lookman hakkında konuşan Saran, "Gelelim Lookman olayına. Takımımızda olmayan oyuncularla ilgili konuşmayı sevmem. 19 Aralık'ta yurt dışı yasağım kalkar kalmaz Lookman için Milano'ya gittim, menajeriyle buluştum. Arkadaşlarım da vardı. Çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük, gayet iyi geçti. Malum, apar topar geri döndük. Süreçten taviz vermedik. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler, Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söyledi. Biz dedik kimseye borcumuz yok, biz borcumuzu ödeyeceğiz, teminat mektubu istemeyin dedik. Hocamızla Lookman 2-3 defa görüştü, Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon Euro'ya kadar çıktı. Atalanta bir daha gelip teminat mektubu istediler. Bize vermek istemediler, Atletico Madrid'i istediler. O süreç öyle kapandı. Olmadı." şeklinde konuştu.

Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

"EN-NESYRI 'GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ"

Fenerbahçe'den ayrılan Youssef En-Neysri'nin transfer süreciyle ilgili de bilgi veren Saran, "En-Nesyri gitti diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar en çok bağıranlar. En-Nesyri Afrika Kupası'ndan geldi, 'gitmek istiyorum' dedi. Sebep? Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi. Peki dedik." dedi.

Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

"JHON DURAN KENDİSİNİ TAKIMIN ÖNÜNDE TUTTU''

Jhon Duran'ın uyum sorunu yaşadığını ve kendisini takımının önünde tuttuğunu ifade eden Saran, "Sidiki Cherif, hocamızın başından beri istediği bir oyuncu. Karakter dediğim yapıya uygun, mücadeleci, tekmeye kafa koyan oyuncu. Takımda en çok gurur duyduğum pes etmeyen bir takım var. Hep başından beri istediğim bir takım. Onu aldık. Jhon Duran ile beraber ikisi gayet iyi olur diye düşündük. Jhon Duran çok yetenekli, tartışmasız. Transfer yaparken, oyuncunun hiçbir zaman sadece yeteneğine bakmam, uyumuna bakarım. Jhon Duran benim transfer edeceğim profilde bir oyuncu değildi. Samandıra'da seçildiğim gün kendisiyle İspanyolca konuştum. Bizle ilgili ne duyduysan duydun, burada aile olacağız dedim. Sıkıntılarını anlattı. Güzel bir noktaya geldi. Kritik yerlerde kritik goller attı. Beşiktaş, Galatasaray maçlarında kritik goller attı ama maalesef bir uyum sorunu vardı ilk günden beri. Jhon Duran ile devam etseydik takıma da ihanet edecektik. Kendini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçından önce ben maça gitmeyeceğim dedi. Bardağı taşıran damla oldu. Beklemediğimiz bir gelişmeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

"SEZON SONU TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Sadettin Saran ayrıca, "5 transfer yaptık. Eleştiriliyoruz. Eleştiriye açığım. Şu anda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksiklerimizi az çok yapıyor. Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Çok doğru transferleri sezon sonu yapacağız. Devre arasından daha iyi ve kolay olacak. Sezon sonu çok doğru yerlere çok doğru transferleri yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1920ankara 1920ankara:
    sayın bşk siz futboldan anlamıyorsunuz, iyi bir scud ekibiniz yok ,Trabzonspor'un bjk nin GS nin bulduğu futbolcuları diz ve ekibiniz bulamıyor bulmanızda alamıyorsunuz. 15 7 Yanıtla
  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    kokain ve spiker den bahsetti mi 6 6 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Hiç tatmin etmedi açıklamaları, 2 stoper 2 santrafor lazımken 2 stoper 3 santrforu satıp yerine adam almamak sabotaj gibiydi ,talisca orjinal golcü değildi ama elinden geleni yaptı ya o sakatlanirsa dedik korktuğumuz başınıza geldi,kalan orjinal stoperlerin tamamida sakatlaninca nasıl bir plansizlik yaptınız ortaya çıktı başkan,umarım sakatlar biran önce döner,skriniar talisca semedo alverez çağlar vs çok ağır kosuruzda çok önemli oyuncular sakat diye susuyoruz 2 1 Yanıtla
