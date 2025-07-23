Sanchez: Başrol Oynayıp Tarih Yazmak İstiyorum

GALATASARAY'IN Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez , "Bireysel hedefler hep var. Ben de bu başarıların başrol oyuncularından olmak istiyorum. Bu sene ayrıca Avrupa'da da önemli hedeflere ulaşmak için bir başrol oyuncusu olarak burada bulunmak ve tarih yazmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam eden Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sezona tekrardan dönmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Davinson Sanchez, "Tekrardan sezona başlamış olmaktan çok mutluyum. İşimiz bu ve çok sevdiğim bir işi yapıyorum. O yüzden tekrar başlamış olmaktan çok mutluyum. Bunu kendimi huzurlu hissettiğim yerde yapıyorum. Geçen sene hem hedeflerime ulaştığımı hem de çok iyi insanlar tanıdığımı düşünüyorum. Bana yardımcı olan ve kendimi yakın hissettiğim insanlardı. Bu sayede en iyi halime yaklaştığımı hissediyorum" diye konuştu.

'BİR TEK AVRUPA EKSİK KALDI'

Sezon başında koydukları hedef doğrultusunda istediklerini aldıklarını ifade eden Sanchez, "Sezon başına üç tane hedef koymuştum. İki tanesine ulaşmayı başardık. Bu yüzden mutluyuz ve bu süreç içerisinde de istediğimizi küçük küçük inşa ettik. Kendimizi geliştirdik diye düşünüyorum. Bir tek Avrupa eksik kaldı aslında. İlerlemek için şansımız da vardı, daha iyi şeyler yapmak için de şansımız vardı fakat başaramadık. Ama genel olarak baktığımızda, hem kendi adıma hem grup adına mutlu olduğumuzu söyleyebilirim" yorumlarında bulundu.

'TARAFTAR DEDİĞİNİZ ŞEY TRİBÜNLERİN KALBİ'

Kulüp ve taraftarlar arasında sıkı bir ilişki olmasının önemine değinen Kolombiyalı savunmacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün kulüplerde olduğu gibi taraftarlar çok önemlidir fakat bazı yerlerde, bazı kulüplerde bu çok daha net bir şekilde bellidir. Taraftarın varlığı kulüplerde ve taraftarlar arasında sıkı bir ilişki olması gerçekten çok önemli. Çünkü taraftar dediğiniz şey tribünlerin kalbi. Size destek veren, kendinize güvenmenize yardımcı olan… Dolayısıyla sadece iyi performans değil, onları mutlu etmek için de oynuyor oluyorsunuz sahaya çıktığınız zaman."

'ONLAR BİZİM OYUNUMUZUN BİR PARÇASI GİBİLER'

Galatasaray taraftarının desteğinden ötürü gururlu olduğunu ifade eden Davinson Sanchez, "Bana anlatıldığı gibi, geldiğimden beri yaşadığım gibi çok farklı bir taraftara sahibiz gerçekten. Bunu gelmeden, burada görmeden anlaşılacak bir şey değil. Onlar bizim oyunumuzun bir parçası gibiler. Bu yüzden müteşekkiriz kendilerine ve gururluyuz böyle bir taraftara sahip olduğumuz için. Çünkü her zaman tutkularını hissediyoruz. Bu sezonda umarım şimdiye kadar yaptıklarının daha fazlasını, belki iki katını destek versinler. Rakiplere öyle baskı kuralım, onların desteklerini hissedelim ve beraber ilerleyelim" dedi.

'BU AKSİYONLARI GÖRDÜKLERİ ZAMAN MUTLU OLDULAR'

"Geçtiğimiz sezonun akılda kalan müdahalesi Fenerbahçe maçında röveşata ile çizgiden çıkarılan top mu, yoksa Trabzonspor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın çizgiden top çıkartması mı?" sorusu üzerine ise Davinson Sanchez, şöyle cevap verdi:

"Aslında bizim işimiz bu. Yapmamız gerekeni yaptık ikimiz de. İşimi doğru yapmaya çalışıyorum ve bu şekilde takımıma, taraftarıma güven vermeye çalışıyorum. Bahsettiğimiz iki pozisyon da çok önemliydi ve inanıyorum ki televizyondan izleyenler de, o anda tribünde olanlar da bu aksiyonları gördükleri zaman mutlu oldular. Fakat bunlar dediğimiz gibi işimizin parçası. Biz hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Hangisi daha iyiydi söyleyemem. Fakat ikisi de çok önemli pozisyonlardı."

'SADECE ADAPTE OLDUM DİYEBİLİRİM'

İlk geldiği yıl Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyununa hemen adapte olduğunu söyleyen Kolombiyalı savunmacı, "Sadece adapte oldum diyebilirim onun oyununa. Çünkü ne zaman nasıl davranmam gerektiğini anlamam konusunda bir kapasitem olduğunu düşünüyorum. Farklı metotlarla, farklı oyun tarzlarıyla karşılaşabiliyorsunuz kariyeriniz boyunca ve buna adapte olmanız lazım. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

'BİZ BERABER OYNARKEN KEYİF ALIYORUZ'

DHA'ya verdiği röportajda takımca futbol oynamaktan mutlu olduklarını, bu sayede de başarıyı yakaladıklarını ifade eden Davinson Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hoca çok önemli. Önce size güven vermesi, onun güvenini hissetmeniz lazım. Bu sağlandı. ve etrafınızdaki oyuncuların nasıl olduğu, onların ne yaptığını anlamanız gerekli. ve sonunda da bu plan çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ona bakıyorsunuz. Baktığım zaman bizim planımızın çalıştığını söyleyebilirim. Hoca bu açıdan önemli. Benim karakterim de buna uyuyor mu, uymuyor mu? ve benim buna adapte olmam… İşlerin iyi gittiğini düşünüyorum bu açıdan. Açıkçası biz beraber oynarken keyif alıyoruz. Beraber futbol oynamaktan mutluyuz. Bundan keyif almayı başarınca her şey çok daha doğal gelişiyor, daha başarılı oluyorsunuz."

'APO VE BEN BAZI ŞEYLERİ BİRİMİZ DİĞERİNDEN DAHA İYİ YAPABİLİYOR'

Abdülkerim Bardakcı ile iyi anlaştığını, eksik ve güçlü yönlerini bildiğini ifade eden Sanchez, "Birbirimizin karakteristik özelliklerini biliyoruz. Eksiklerimizi, güçlü yönlerimizi biliyoruz ve bu sayede de birbirimize daha rahat yardım edebiliyoruz. Apo ve ben bazı şeyleri birimiz diğerinden daha iyi yapabiliyor veya birisi daha kötü bir maç geçirmiş olabiliyor. ve bunun dengesini bulduğunuz zaman, o zaman işler çalışmaya, yolunda gitmeye başlıyor. Birbirinizi tamamlamaya başlıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

'BİR ŞEYİ BAŞARDIĞINIZ ZAMAN EN İYİSİ OLMUYORSUNUZ'

Hedeflere bireysel değil, kolektif şekilde bakmak gerektiğini söyleyen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Hedefime tarih yazmaya devam etmek diyebilirim. Bu çok kolay bir şey değil. Bir şeyi kazandıktan sonra, yıldan yıla tekrar bu başarıyı devam ettirmek, hep kazanmak, kazanma alışkanlığı kazanmak… Çünkü insan bir defa alıştığı zaman, işler kötü giderse bunu düzeltmeyi başarması gerekiyor. ve tarih de ancak bu şekilde yazılabiliyor. Bu sadece tek bir oyuncunun işi değil. Kolektif bir şekilde başarmanız lazım bunu. Hedeflere böyle bakmak lazım. Bireysel değil, kolektif hedefler diye bakmak lazım. Bir şeyi başardığınız zaman en iyisi olmuyorsunuz. Bunu yapmaya devam etmeniz lazım. Daha büyük olmanız lazım, geliştirmeniz lazım. Bu ancak rekabetçi bir ruhla olabilecek bir şey. Bireysel hedefler hep var. Ben de bu başarıların başrol oyuncularından olmak istiyorum. Bu sene ayrıca Avrupa'da da önemli hedeflere ulaşmak için bir başrol oyuncusu olarak burada bulunmak ve tarih yazmaya devam etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

'LEMINA HEPİMİZİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI'

Mario Lemina'nın takıma gelişiyle daha farklı bir oyun oynadıklarını, oyuncuların işlerini kolaylaştırdığına vurgu yapan Kolombiyalı savunmacı, "Elbette çok büyük etkisi oldu. Sadece tecrübesiyle değil, futbolu nasıl gördüğü, nasıl yaşadığıyla da alakalı. Bu futbol, belli parçaların bir araya getirilmesi işi. Temel olarak baktığınızda, ne yaptığınızı tamamlamak için bu parçaları nasıl yan yana koyduğunuz önemli. Bu parçalar yan yana geldiğinde hangi oyuncu, hangi oyuncuyu nasıl etkiliyor, nasıl geliştiriyor, ne katıyor, buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla sadece varlığıyla değil, bizim takımda bulunmasıyla değil, futbolu nasıl gördüğüyle de hepimize bunu hissettirdi. ve herkese yaydı bunu diyebilirim. Hepimizin işini kolaylaştırdı. Tam zamanında bize katıldığı için şanslıyız. Bize doğru yolları bulmak için birçok durumda sakinlik kattı takıma. ve bunun eksikliğini hissederken gerçekleşti bu. ve sonrasında da sadece iyi maçlar oynamadık. Herkese en iyi takım olduğumuzu, onlardan daha iyi olduğumuzu göstermeye başladık grup içinde. Çok iyi oldu. Ayrıca bunu zaten Galatasaray'ı tanıyarak geldiği için de daha kolay bir şekilde yaptı diyebilirim" dedi.

'HERKESİN YERİ BİR ŞEKİLDE İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE DOLUYOR'

Fernando Muslera'nın Galatasaray'a kattığı değerle buradan ayrıldığını, kendisine de müteşekkir olduğunu ifade eden Sanchez, "Çok zor… Çünkü buraya gelmiş, tarih yazmış, burada çok büyük başarılar kazanmış birisinin yerine geçmek… Bu kulübün renklerini hissederek oynayan ve bunun parçası olmuş birinin yerine geçmek çok zor tabii ki. Fakat futbol çok dinamik bir dünya. Her zaman biri gider, biri gelir. Belki gelen gidenden daha da iyi oynar. Taraftarlar daha mutlu olur, onu gördüğünden size teşekkür ederler iyi oynadığınız için. Ama yeni gelenler belki sizden daha iyi işler yaparlar. Ben de öyle bakıyorum. Ben buraya geldim, işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Benden sonra gelecek olan belki benden daha iyi olacak. Dolayısıyla herkesin yeri bir şekilde isteseniz de istemeseniz de doluyor. Dilerim onun kariyerinin devamı da daha iyi olsun. Kendisine müteşekkiriz. En önemlisi Galatasaray'ı en önemli seviyeye getirmiş olması… Onun döneminde çok önemli bir seviyeye gelmiş olmasından dolayı. Hem de bütün dünyaya da Galatasaray'da olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmasından dolayı. Eminim eğer birisi gelirse, o da iyi işler yapacaktır burada. Günay da iyi işler yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

'İYİ OYUNCULARIN YAPMASI GEREKEN HERHANGİ BİR FORMASYONA UYUM SAĞLAMAK'

Oyun planında üçlü veya dörtlü savunmanın fark etmeyeceğini söyleyen Sanchez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangisi olursa olsun, herhangi bir seçim… Bu benim için daha iyisi diyebileceğim birisi yok bunların arasında. Çünkü iyi oyuncuların yapması gereken, herhangi bir formasyona, herhangi bir duruma uyum sağlamak. Maç öncesi konuştuğumuz şeyleri sahada uygulayabilmek önemli. Sadece hocanın ne istediğini sahaya yansıtabilmek… Dolayısıyla ikisinin arasında tercih yapmıyorum bile."

'HİÇ KİMSENİN, HİÇ KİMSEYE SABRI YOK'

Carlos Cuesta'ya yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Davinson Sanchez, "Şunu söylemem lazım; çok büyük profesyonel, çok büyük bir insan, çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Fakat mesleğimizin şöyle bir özelliği var: Hiç kimsenin, hiç kimseye sabrı yok. Çünkü hep iyi performans göstermeniz gerekiyor, her zaman iyi olmanız gerekiyor. Fakat bazen unutuluyor, hepimiz insanız. İşimizi yapmamız için canımızı vermeye hazır bir şekilde sahaya çıkıyoruz hepimiz. Bu, başka bir takım arkadaşım olabilir, Carlos olabilir… Çok önemli değil. Böyle eleştiriler geldiği zaman, taraftardan geldiği zaman ben de huzursuz oluyorum. Diğer takım arkadaşlarım da huzursuz oluyor. Açıkçası, o çok zor bir zamanımızda bize destek olmak için, yardımcı olmak için takımımıza katıldı ve sorumluluk aldı, kendisini gösterdi. Fakat orada gelen kötü sonuçlardan aslında herkes sorumlu. 25-30 kişilik bir oyuncu grubuyuz ve tek bir oyuncu suçlu durumuna düştü. Bence burada bir haksızlık vardı. Kötü sonuçlardan gelen bazı duygular olabiliyor, bunları da anlayışla karşılıyorum. Fakat ben kendisine tamamen güveniyorum. Şunun garantisini verebilirim, sahaya çıkan bütün oyuncular en iyisini yapmak için çıkıyor. Hiç kimse ben kendimi rezil edeyim diye sahaya çıkmıyor. Ben bu formayı rezil edeyim diye sahaya çıkmıyor. Hepimiz her şeyimizi vermek için sahaya çıkıyor oluyoruz. Bu açıdan dolayı haksızlık olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'EĞER BİR TEKLİF VARSA ONLAR DEĞERLENDİRECEKTİR'

Sadece bugüne odaklandığını ve sahayla ilgilendiğini ifade eden Sanchez, transferler hakkında idarecilere ve başkana sormak gerektiğini dile getirdi. Davinson Sanchez, "Her ay başka şeyler konuşuluyor zaten siz de biliyorsunuz ben sadece en iyisini yapmaya odaklanıyorum ama normal karşılamak lazım. Galatasaray çok büyük bir takım ve buraya gelip burada iyi işler yaparsanız diğerleri de sizle ilgilenecektir. Çok normal bir şey bu fakat bunu değerlendirmek eğer böyle bir teklif varsa kulübün görevi. Eğer bir teklif varsa onlar değerlendirecektir. Ben sadece bu günüme odaklanıyorum. Buradaki arkadaşlarıma ve aileme odaklanıyorum. Transfer hakkında konuşmayı idarecilere ve başkana sormanız lazım. Ben sadece buradayım, işim sahada. Sahayla ilgileniyorum" dedi.

'BU BİR MESLEK VE TİCARET VAR BU İŞİN İÇİNDE'

Transfer konusunda ciddi bir şey olmadığını da söyleyen Kolombiyalı savunmacı, "Dediğim gibi benim işim sahada ben sahadaki işimle ilgileniyorum bir teklif geliyorsa da sizin dediğiniz gibi onlara geliyordur ama bilmek lazım ki bu iş bu bir meslek ve ticaret var bu işin içinde. Eğer öyle bir teklif gelirse, onların da ilgisini çekecek bir teklif gelirse ve açıklarsa ancak o zaman gelip bana söyleyeceklerdir. Benim de haberim olacaktır bundan. Ben işimi yapıyorum dediğim gibi. Benim işim sadece sahada. Eğer ciddi bir şey varsa da cevabı verecek olan kişilerde dediğim gibi ben değil başkaları" ifadelerinde bulundu.

'OSIMHEN'IN GEÇEN SENE YAPTIĞI ŞEY SADECE BU HİKAYENİN BAŞLANGICIYDI'

Victor Osimhen'in dünya çapında bir oyuncu olduğunu, takıma tekrar katılması durumda da çok mutlu olacağını ifade eden Davinson Sanchez, DHA'ya yaptığı açıklamada "Bana kalırsa kendisinin geçen sene yaptığı şey sadece bu hikayenin başlangıcıydı. Çünkü başka teklifler, başka fırsatlar varken kendisi Galatasaray'ı seçti ve geldikten sonra da hep kulübün renklerini hissetti. Bir parçası oldu. Ondan da önemlisi buradaki sevgiyi hissetti, herkesin gösterdiği sevgiyi ve ilgiyi hissetti. Buna karşılık verdi. Eğer aramıza tekrar gelirse bir defa daha hoş geldin demek için sabırsızlanırım. Çok sevinirim çünkü o dünya seviyesinde çok önemli bir oyuncu. Sadece burada Osimhen, Torreira, Sanchez ve Icardi var demek değil, buradaki herkes Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak için çabalıyor olacak. Daha da iyi bir takım olacağız. Ligde yine başarımızı devam ettireceğiz fakat asıl Avrupa'daki hedefimize ulaşmak için böyle bir grup oluşmuş olacak" diye konuştu.

'ARDA ÇOK BÜYÜK POTANSİYELİ OLAN BİR OYUNCU'

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç stoperi Arda Ünyay hakkında da konuşan Davinson Sanchez, Arda'nın hep öğrenmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen, sadece iyi oynamak değil iyi oynayarak fark yaratmak isteyen bir oyuncu olduğuna vurgu yaptı. Sanchez, "Çok büyük potansiyeli olan bir oyuncu onu söylemem lazım. Siz daha yeni görüyorsunuz maçlarda fakat idmanlarda da hep öğrenmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen, sadece iyi oynamak değil iyi oynayarak fark yaratmak isteyen bir oyuncu. Diğer gençlerimizde öncelikle çok iyi çocuklar. Hepsinin büyük potansiyeli, hepsinin farklı tarzları, farklı becerileri var. Bizlerin de daha deneyimli oyuncular olarak onlara destek vermek ve bu potansiyellerini ortaya çıkarmak için yardımcı olmak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

'MAÇ SONUNDAKİ ÜÇLÜLERİ ÇOK SEVİYORUM'

Galatasaray'da klasikleşmiş maç sonu üçlülerini çok sevdiğini, bunların oyuncu ve taraftar arasında bir bağ yarattığını ifade eden Kolombiyalı savunmacı, "En meşhurunu söyleyebilirim. Maç sonundaki üçlüleri çok seviyorum çünkü bu sadece gol atan veya o maç fark yaratan, çok iyi işler yapan bir oyuncu yapmıyor bunu. Bazen de iyi bir dönem geçirmeyen bir takım arkadaşımızı kucaklamak için, ona bir sevgi gösterisi ile tekrar ayağa kaldırmak için de kullandığımız bu ritüeli ayrıca seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Latin Amerika dediğimiz gibi ağıza yapışıyor. İçimizden tekrar ediyor oluyoruz bunları zaten. Salvador oğlum zaten evde bunları dinleyip tekrar ediyor. Bu besteler oyuncu ve taraftar arasında bağ yaratıyor. Böyle bir etkisi var" şeklinde konuştu.

'ESCOBAR'IN LAKABIYLA HİTAP EDİYORLAR AMA BEN BUNU BİR SAYGI GÖSTERİSİ OLARAK ALIYORUM'

Kendisi için takılan "El Patron" lakabını da açıklayan Davinson Sanchez, "Biliyorsunuz ben Kolombiyalıyım. 80'lerde, 90'larda Kolombiya'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun bir izi kaldı. Bundan utanmak veya sevmemek değil. Sadece şunu belirtmek lazım, günlük yaşantımızda Escobar'ın neler yaptığını, Kolombiya'da o kara dönemden sonra başka şeylerde oldu bunu da bilerek bakmak lazım. Onun lakabıyla hitap ediyorlar ama ben bunu bir saygı gösterisi olarak alıyorum. Hayır bunu istemiyorum da demeyerek. Çünkü bu aynı zamanda patron lakabı benim lider olduğumun, sorumluluğumun da olduğunun göstergesi. Bana bu yüzden seçildiğini düşünüyorum. Bu sorumlulukları da üzerime alarak devam ediyorum. Anlamını herkes biliyor zaten. Anlamını bu şekilde görerek kabul ediyorum lakabımı. "Salva" ile alakalı gerçekten çok mutluyum böyle bir sevgi gördüğü için. Sadece taraftarlarımızdan değil, sokakta gördüğüm insanlardan da sokaktaki halktan da böyle bir sevgi görüyor olduğundan dolayı. Ben Galatasaray oyuncusuyum fakat öncelikle bir insanım. Sokağa çıktığım zaman onlardan sevgi görmek, saygı görmek ve benim de aynı şekilde saygı göstermem önceliğim. Hep saygı ve sevgi gördüm sokakta. Biz de kendimiz olmaya, sevgi ve saygıyı göstererek karşılık vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'BİZE DESTEK OLMAKTAN HİÇ VAZGEÇMESİNLER'

Türkçe konuşmaya henüz hazır olmadığını ifade eden Davinson Sanchez, taraftara da geçen sezondan daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sanchez, "Henüz değil bunun için hazır hissetmiyorum kendimi. Bende biraz Nando gibiyim. Dediğim iyi anlaşılsın, tam anlaşılsın istiyorum. Biliyorsunuz o gayet iyi Türkçe konuşabiliyordu ama röportajlarının yüzde 90'nını hep İspanyolca verdi. Sadece şu mesajı verebilirim taraftarımıza, bize destek olmaktan hiç vazgeçmesinler. Her zaman yaptıkları gibi biz Galatasaray'ı temsil etmekten dolayı, onları temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. ve onlarda bizim yaptıklarımızdan gurur duysunlar istiyoruz. Hedeflerimiz büyük ve bu sezon onlara ihtiyacımız var. Belki geçen senelerden daha fazla" diyerek sözlerini noktaladı.