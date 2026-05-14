Sane: Fenerbahçe Seçeneğim Olmadı

GALATASARAY'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, "Benim için tek bir seçenek vardı o da Galatasaray'dı. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi. Tek seçenek vardı o da Galatasaray'dı. Bu yüzden burayı seçtim ve çok mutluyum" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte ilk yılında şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Hem kendisi hem de kulüp için çok değerli bir şampiyonluk olduğunu dile getiren Leroy Sane, "Çok mutluyum. Geldiğim ilk sezonda şampiyonluk kazanmak benim için çok değerli. Hem benim için hem de kulüp için öyle. Bizleri muhteşem destekleyen bir taraftar kitlemiz var. Onlar için çok mutlu oldum. Çok kolay bir sezon olmadı. 3 kez üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Herkesin gözü Galatasaray'ın üzerinde. Sezon başında ben dahil birçok transfer yapıldı. Kadronun bir kısmı değil. Baş etmek kolay değil ama biz bunu başardık. Şampiyonluk için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

'İKİ FENERBAHÇE DERBİSİ UNUTULMAZ'

Sezon içinde yaşadığı unutulmaz bir an olup, olmadığı sorulan Sane, "Birçok an var. İki Fenerbahçe, ikinci maçı kazandık o daha çok mutlu etti beni. Orada beni mutlu eden derbi galibiyetiyle taraftarımızı çok sevindirdik ama bence çok da iyi bir oyun oynadık. İyi oyun da beni mutlu etti. O yüzden iki derbi diyebilirim" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri sürecin şampiyonlukta çok belirleyici olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmek önemli bir süreçti. Oradan nasıl döneceğimiz çok belirleyici oldu. Oradan çok iyi çıktık. Şampiyonluk hedefimizin peşinde koştuk ve şampiyon olduk, hedefimize ulaştık. Bence o dönem bizim adımıza belirleyici olduk" dedi.

'FENERBAHÇE BENİM İÇİN HİÇBİR ZAMAN SEÇENEK OLMADI'

Sezon başında Fenerbahçe'den teklif alıp almadığıyla ilgili gelen soru üzerine Leroy Sane, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için tek bir seçenek vardı o da Galatasaray'dı. Hem taraftarı hem kulübün geçmişi hem de kulübün büyüklüğü ben en başından beri cezbetti. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi. Tek seçenek vardı o da Galatasaray'dı. Bu yüzden burayı seçtim ve çok mutluyum."

'ADAPTASYONUM ÇOK KOLAY OLDU'

Türkiye'ye adaptasyonun çok kolay olduğunu belirten tecrübeli kanat oyuncusu, "Açıkçası en başından beri adaptasyonum çok kolay oldu. Burada bana herkes çok yardımcı oldu. Almanca konuşan birçok oyuncu var. Kaan burada, İlkay geldi benim için çok önemli. Günay var. Sadece Almanca konuşanlarla sınırlandırmak istemiyorum herkes bana çok yardımcı oldu. Burada nerede oturabilirim, tesise neresi yakın. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamadım. Adaptasyonum çok kolay oldu" diye konuştu.

'BU HÜCUM FUTBOLU İÇİNDE KENDİMİ BULUYORUM'

Okan Buruk'un futbol anlayışında kendisini nasıl hissettiğiyle ilgili gelen soru üzerine Sane, şöyle konuştu:

"Sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Benim sevdiğim bir oyun tarzı içinde oynuyoruz. Hücum futbolu oynuyoruz. Bu hücum futbolu içinde kendimi buluyorum. Tarz olarak hoşuma giden bir futbol. O yüzden takımın içinde kendimi çok iyi hissediyorum."

'HERHANGİ BİR TERCİHİM YOK'

Daha önceki takımlarında zaman zaman sol kanatta da forma giydiğini hatırlatan Leroy Sane, "City'de sol tarafta oynadım. Benim hangi tarafta oynamam biraz oyunun sistemiyle alakalı. Sağ tarafta daha verimli olduğum sistemler var. Sol tarafta verimli olduğum sistemler var. Burada sağ tarafta verimli olduğum bir sistemdeyim. Sol tarafta da oynayabilirim. O konuda herhangi bir tercihim yok" ifadelerini kullandı.

'İYİ İLE ÇOK İYİ ARASINDA BİR SEZON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Kendi performansı hakkında düşünceleri sorulan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Kendi performansımla ilgili çok konuşan bir insan değilim. Çok sevdiğim bir şey değil. İyi ile çok iyi arasında bir sezon olduğunu düşünüyorum ama çok daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum. Önümüzdeki sezon koyduğum hedef de daha verimli olmak. İlk sezonum için kötü bir sezon geçirmediğimi, iyi ile çok iyi arasında bir sezon olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KESİNLİKLE SON 16 TURU'NDAN DAHA İYİSİ OLABİLİRDİ'

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndan daha iyisi olabileceğini ifade eden Sane, "Yeni formatta ilk kez oynayan birçok oyuncumuz vardı. Yeni sisteme adapte olmak kolay bir şey değil. İyi maçlar çıkarttığımızı düşünüyorum. Önemli galibiyetler elde ettik. Galatasaray'ın kim olduğunu, potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bence iyi bir görüntü çizdik. Her zaman daha fazlasını hedeflememiz gerekiyor. Seneye de daha fazla daha sesli şekilde Galatasaray'ın kim olduğunu, gerçek gücümüzü göstermemiz gerekiyor. O potansiyele sahibiz. Kesinlikle Son 16 Turu'ndan daha iyisi olabilirdi. Galatasaray olarak kazanması sürpriz olan takım değil, kazanmayı hedefleyen, her rakibi üzecek potansiyelde bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sürpriz galibiyetlerden çıkıp, üst üste kazanıp, gerçekten Galatasaray'ın herkesi acıtacak bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu potansiyeli bizde görüyorum. Bunu hedeflememiz gerekiyor" diye konuştu.

'BURADA ŞAMPİYON OLMAK DA ÇOK KOLAY DEĞİL'

Dünyanın en iyi ligi olarak İngiltere Premier Lig'i gösteren tecrübeli futbolcu Süper Lig'de de şampiyon olmanın kolay olmadığını dile getirdi. Sane, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok farklı liglerde oynadım. Bana sorarsanız dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Ben burada 1 yıl oynadım ama Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Özellikle şunu çok hissettim. Bize karşı oynayan her takım, Galatasaray'a karşı büyük bir zafer elde etmek için uğraşıyor. Sezon hedefi gibi bir şey onlar için. Galatasaray'ı yenelim, çok büyük bir zafer elde edelim duygusuyla oynuyorlar. O yüzden burada şampiyon olmak da çok kolay değil. Herkes kolay olduğunu düşünebilir ama değil."

'ONLAR BİZİ BU KADAR MUTLU EDİYORKEN, BİZİM ONLARI MUTLU ETMEMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Galatasaray taraftarının kendisine çok destek olduğunu söyleyen Leroy Sane, "Galatasaray taraftarına minnettarım. Geldiğim ilk günden itibaren sezonun her anında bana destek oldular. Benim için bu destek çok önemli. İç sahada maç yapmak büyük bir zevk. Her maçta o atmosferi, duyguyu yaşamak bana ayrı bir haz veriyor. Deplasmanda da aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli taraftarımızla birlikteyiz. O yüzden onlar bizi bu kadar mutlu ediyorken, bizim onları mutlu etmemiz bizim için çok değerli bir şey" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE BAYERN MÜNİH'TE TARAFTAR KONUSU HEP VARDI'

Daha önce Bayern Münih formasıyla Galatasaray deplasmanına gelen Sane, maç öncesinde taraftar konusunda her zaman konuşulduğunu ifade etti. 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, "Galatasaray maçından önce Bayern Münih'te taraftar konusu hep vardı. Sonra maçı oynadık. Gerçekten öyle olduğunu gördüm. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Şimdi çok mutluyum. Taraftarı arkamıza almamızın değeri var. Şunu da söylemem lazım. Galatasaray o süreçten sonra çok gelişti. Şu an olduğumuz yere, tesislere bakın. Bu bile Galatasaray'ın nasıl bir noktaya geldiğini gösteriyor. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan, daha iyi olmayan çalışan, Avrupa'da büyük hedeflerin peşinde koşan bir kulübün içindeyim. Böyle hedeflerin olması bizim için çok önemli" dedi.

'ŞAMPİYONLUK GECESİ ŞARKIMI TARKAN'DAN SEÇTİM'

Alman futbolcu şampiyonluk kutlamalarında sahneye Tarkan'dan seçtiğini şarkı ile çıkacağını belirterek, "Açıkçası sürpriz olacaktı ama madem sordunuz Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü Almanya'da çok fazla Türk arkadaşım var. Onlar da Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye dinleye Tarkan'ı dinlemeye başladım. Seviyorum da. Ondan bir şarkı seçtim ama şarkı sürpriz olsun" diye konuştu.

'1-2 YIL SONRA TÜRKÇE RÖPORTAJ VERECEK SEVİYEYE GELİRİM'

Alman futbolcu henüz Türkçe konuşamadığını ama 1-2 yıl sonra Türkçe röportaj yapabilecek duruma gelebileceğini söyleyerek, uzun yıllar Galatasaray'da kalacağının işaretini de vermiş oldu.

'DÜNYA KUPASI'NDA ÜLKENİ TEMSİL ETMEK ÇOK DEĞERLİ'

Futbolda en büyük sahnenin Dünya Kupası olduğunu dile getiren Sane bu konuda şöyle konuştu: "O sahnede kendi ülkeni temsil etmek çok değerli bir şey. O yüzden Dünya Kupası benim için farklı bir değere sahip. Orda gidip başarılı olmak orda, o sahnede başarılı olmak benim için çok değerli. O yüzden kariyerim bitmeden Dünya Kupası'nı müzeye koymak benim içini çok değerli olabilir."

Alman yıldız futbolcu Leroy Sane'nin takımdaki EN'lerle ilgili sorulara verdiği kısa cevaplar ise şöyle oldu:

-Takımda en iyi anlaştığın kişi?

Tabi İlkay'ı çok uzun yıllardır tanıyorum, O yüzden İlkay tabi ki ama Ismail Jacobs, Victor Osimhen, Noa Lang bunlarla da ara çok iyi.

-En komik oyuncu?

Noa çok komik . aslında komik değil ama tarzı çok komik.

-Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu?

Zor biri soru oldu benim için. Buna cevabı veremedim.

-Yaşadığın en büyük pişmanlık?

Pişman olduğum bir şey yok.

-Sahada en çok zorlandığın futbolcu?

Nuno Mendes (PSG), Ferlan Mendy (Real Madrid) ve Liverpool'dayken Alex Sandro.

-Hayatta olmazsa olmaz dediğin 3 şey?

Ailem, eşim, çocuklarım… Televizyon, telefon da benim için önemli. Bir de futbol.

-Son olarak uzun kollu forma tercihinin nedeni?

Bunu çok erken başladım açıkçası. Çok küçük yaşlarda başladım. David Beckham'da görmüştüm. Çok değişik gelmişti. Şimdi kısa formayla oynadığım zaman çok değişik geliyor bana. Buna sadık kaldım.