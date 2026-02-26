Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Son 16\'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
26.02.2026 01:36  Güncelleme: 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanşında uzatmalara giden maçta deplasmanda İtalya ekibi Juventus'a 3-2 kaybetti. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rakibine toplam skorda 7-5 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalyan temsilcisi Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini Juventus 3-0 kazandı. Uzatma anlarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile goller bulan temsilcimiz, maçı 3-2 kaybetmesine rağmen avantajlı skoru eline aldı.

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN

2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.

JUVENTUS KOOPMEINERS İLE GOLE YAKLAŞTI

10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

JUVENTUS YİNE ÜST ÜSTE ETKİLİ GELDİ

22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

SON ANDA UĞURCAN!

30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.

JUVENTUS ÖNE GEÇTİ

37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

İKİNCİ YARININ BAŞINDA KIRMIZI KART

Juventus, 47. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

JUVENTUS FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 70. dakikasında skor 2-0 oldu. Zeghrova'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Kalulu'nun yerden ortasında arka direkte boş kalan Gatti topu ağlara gönderdi ve Juventus durumu 2-0'a getirdi.

İTALYAN EKİBİNDEN BİR GOL DAHA

Karşılaşmanın 81. dakikasında Locatelli'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topu çeviren Gatti'nin pasında McKennie topu ağlara gönderdi ve Juventus durumu 3-0'a getirdi.

Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

VICTOR OSIMHEN'DEN HAYAT VEREN GOL

İlk uzatma devresinin 105. dakikasında aradığımı golü bulduk. Ceza sahası dışında topla buluşan Barış Alper'in harika pasında topla buluşan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. Toplam skor ise 6-5'e geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ FİŞİ ÇEKTİ

Galatasaray, 118. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Singo'nun savunma arkasına attığı ara pasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

GALATASARAY SON 16'DA

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadelede gülen taraf temsilcimiz Galatasaray oldu. RAMS Park'ta rakibini 5-2 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu karşılaşmayı kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise Avrupa'ya veda etti.

SIRADAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • 14531453 14531453:
    rezil bi futbol rezil okannnnn 32 17 Yanıtla
    Dadaş 20 Dadaş 20:
    fenerli olduğun o kadar belli ki 15 11
    Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    fenerliler bu gece yine üzüntüden yatamıyacak 9 5
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    AYNEN YAPTIGI SACMA SAPAN DEGISIKLIKLERLE TAKIMI IYICE MAHKUM ETTI.SINGOYU OYUN 1-0 KEN ALSAYDI MAC BURAYA GELMEZDI 0 0
  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    Aslanın şakası olmaz, ezer geçer 33 9 Yanıtla
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    Kaderin gerçeğinden kaçamazsın juventus. 34 3 Yanıtla
  • dedem.ebem dedem.ebem:
    Yusuf Yusuf dedik ama 24 0 Yanıtla
  • Adnan Gulceken Adnan Gulceken:
    çok üzüldüm valla kaybetmelerine 3 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi 10 milyon TL'lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi
Yeni cevherler burada çıkacak Sakarya’ya 10 spor sahası birden Yeni cevherler burada çıkacak! Sakarya'ya 10 spor sahası birden
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Vitor Pereira: Fenerbahçe’yi tanıyorum, savaşacaklar Vitor Pereira: Fenerbahçe'yi tanıyorum, savaşacaklar
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
Fenerbahçe Opet, üst üste 6. kez Final-Four’da Fenerbahçe Opet, üst üste 6. kez Final-Four'da
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:58
Süper Lig’in en verimli transferi belli oldu
Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu
20:39
Gardi, Galatasaray’a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
20:31
Yok böyle gol 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 04:27:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.