Üye Girişi
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

04.11.2021 14:47
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı? Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek, Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var, "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen önemli haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı, Beşiktaş'ın yaş ortalama ortaya çıktı! 3 futbolcunun yaşı 105 ediyor, Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı, Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı, Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN, SOSA VE NOVAK'TAN SONRA HEDEFİNDE NWAKAEME VAR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Sarı-Lacivertliler'in gözü sezon sonu mukavelesi bitecek Anthony Nwakaeme'de. Trabzonspor'la halen sözleşme uzatmayan Nwakaeme, Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor. Trabzonspor, Novak ve Sosa'da erken davranmadığı için futbolcuları kaptırmıştı.

Haberin detayları için tıklayın >

"GALATASARAY LİGDEN MEN EDİLİR" İDDİASINA SİNİRLENDİ: BAZI ÇAKALLAR AHKAM KESMİŞ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Galatasaray'ın Lokomotiv maçını tam kapasite oynama kararından sonra "Ligden men edilir" haberleri üzerine Başkan Burak Elmas, ağır yanıt verdi. Elmas, "Bazı çakallar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a ceza veremez" açıklamasını yaptı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, göreve geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar sert açıklamalar yaptı. TFF ile seyirci krizi üzerine Galatasaray'ın aldığı tam kapasite kararı üzerine "Ligden men edilirler" diyen bazı hukukçular, Burak Elmas'ı öfkelendirdi.

Haberin detayları için tıklayın >

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ ŞANSI VAR MI?

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Beşiktaş, grubun dördüncü maçında Sporting'e 4-0 yenildi, Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç ihtimali kalmadı. Ancak 2 maç daha var ve Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor. Kartal'ın önce Ajax'ı mağlup etmesi gerekiyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı temsilcimiz grupta puansız. Attığı gol 2, yediği gol ise 12. Averaj anlamında da bir hayli sıkıntılı durumda. Ancak Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor.

Haberin detayları için tıklayın >

ÇİNLİ TENİSÇİ PENG'İN TACİZE UĞRADIĞI İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Çin'in gelmiş geçmiş en önemli spor figürlerinden olan Peng Shuai, eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinzel tacizine uğradığını açıkladı. ülkenin sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo'ya açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajı paylaştı.

Haberin detayları için tıklayın >

GALATASARAY VE KEREM ARASINDA KIRAN KIRANA PAZARLIK! ARADAKİ FARK DUDAK UÇUKLATTI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

11 ayda değerini 6 milyon euroya yükselten Kerem'e Avrupa devlerinin ilgisi artmakta. Aslan, 950 bin lira kazanan futbolcusuna 7 milyon lira önerdi. Ancak Kerem'in istediği ücretin 14 milyon lira olduğu aktarıldı.

Haberin detayları için tıklayın >

RUGGS, GENÇ KADININ FECİ ŞEKİLDE CAN VERMESİNE NEDEN OLDU

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Las Vegas'ın oyuncusu Henry Ruggs, alkol limitinin iki katı üstün promille ve 256 km hızla, 23 yaşındaki bir kadının aracına çarptı. Kadın ve köpeği yanarak can verdi. Las Vegas Barış Yargıcı Bonaventure, "Bu kadar hızlı bir aracın karıştığı kazayı hiç duymamıştım" açıklamalarında bulundu.

Haberin detayları için tıklayın >

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİNDEN ÜMİTLİYDİ! BEŞİKTAŞ, RAKİPLERİNE 125 MİLYON LİRA DAĞITTI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 yaparak büyük primlerden mahrum kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Devler Ligi'nden gelecek parayla kadromuzu güçlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu, ancak hedefler tutmadı. Beşiktaş, Avrupa'daki rakiplerine tam 125 milyon lira dağıttı.

Kara Kartal için Avrupa macerasının ilk 4 maçlık bölümü kötü sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar hem sportif hem ekonomik anlamda ağır darbe aldı. Beşiktaş, gelire ihtiyaç duyulan dönemde Şampiyonlar Ligi ödüllerinden mahrum kaldı.

Haberin detayları için tıklayın >

BEŞİKTAŞ'I YAŞ ORTALAMASI ORTAYA ÇIKTI! 3 FUTBOLCUNUN YAŞI 105 EDİYOR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynayan takımların arasında en yaşlısı Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın sadece orta sahadaki üç futbolcusunun toplam yaşının 105 olması dikkat çekti. Orta sahada yer alan futbolculardan kaptan Atiba 38, Mehmet Topal 35 ve Josef 32 yaşının toplamı tam 105 ediyor.

Haberin detayları için tıklayın >

RONALDO SONRASI KARİM BENZEMA VE REAL MADRİD TARİH YAZDI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Shakhtar'ı 2-1 yenen Real Madrid Madrid, Benzema'nın attığı golle Avrupa Kupaları'nda 1000. gole ulaşan ilk takım oldu. Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde 75 gol barajını geçen dördüncü oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Madrid, Ukrayna ekibi deplasmanda da 5-0 mağlup etmişti. Maçta perdeyi 14'te Benzema açtı. Benzema bu golle, Real Madrid'in Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydetti. Kendisi de, bir kulübün Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti.

Haberin detayları için tıklayın >

SON DAKİKA: YENİ MHK, ÇOK TARTIŞILACAK ATAMALAR YAPTI! BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇINI ERKAN ÖZDAMAR YÖNETECEK

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.

Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

Haberin detayları için tıklayın >

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor 16:39 İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması 16:25 Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması "sadakatsiz" olarak yorumlandı 16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı
Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma 15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip 15:57 İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi

Son Dakika Haberleri
16:39 İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor
16:36 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli
16:12 Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz
16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak         
16:44
Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli         
16:37
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar         
16:03
İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi         
15:59
MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır         
15:43
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 16:49:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement