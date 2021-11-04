Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı, Beşiktaş'ın yaş ortalama ortaya çıktı! 3 futbolcunun yaşı 105 ediyor, Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı, Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı, Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN, SOSA VE NOVAK'TAN SONRA HEDEFİNDE NWAKAEME VAR

Sarı-Lacivertliler'in gözü sezon sonu mukavelesi bitecek Anthony Nwakaeme'de. Trabzonspor'la halen sözleşme uzatmayan Nwakaeme, Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor. Trabzonspor, Novak ve Sosa'da erken davranmadığı için futbolcuları kaptırmıştı.

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"GALATASARAY LİGDEN MEN EDİLİR" İDDİASINA SİNİRLENDİ: BAZI ÇAKALLAR AHKAM KESMİŞ

Galatasaray'ın Lokomotiv maçını tam kapasite oynama kararından sonra "Ligden men edilir" haberleri üzerine Başkan Burak Elmas, ağır yanıt verdi. Elmas, "Bazı çakallar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a ceza veremez" açıklamasını yaptı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, göreve geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar sert açıklamalar yaptı. TFF ile seyirci krizi üzerine Galatasaray'ın aldığı tam kapasite kararı üzerine "Ligden men edilirler" diyen bazı hukukçular, Burak Elmas'ı öfkelendirdi.

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BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ ŞANSI VAR MI?

Beşiktaş, grubun dördüncü maçında Sporting'e 4-0 yenildi, Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç ihtimali kalmadı. Ancak 2 maç daha var ve Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor. Kartal'ın önce Ajax'ı mağlup etmesi gerekiyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı temsilcimiz grupta puansız. Attığı gol 2, yediği gol ise 12. Averaj anlamında da bir hayli sıkıntılı durumda. Ancak Avrupa Ligi ihtimali devam ediyor.

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ÇİNLİ TENİSÇİ PENG'İN TACİZE UĞRADIĞI İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çin'in gelmiş geçmiş en önemli spor figürlerinden olan Peng Shuai, eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinzel tacizine uğradığını açıkladı. ülkenin sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo'ya açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajı paylaştı.

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GALATASARAY VE KEREM ARASINDA KIRAN KIRANA PAZARLIK! ARADAKİ FARK DUDAK UÇUKLATTI

11 ayda değerini 6 milyon euroya yükselten Kerem'e Avrupa devlerinin ilgisi artmakta. Aslan, 950 bin lira kazanan futbolcusuna 7 milyon lira önerdi. Ancak Kerem'in istediği ücretin 14 milyon lira olduğu aktarıldı.

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RUGGS, GENÇ KADININ FECİ ŞEKİLDE CAN VERMESİNE NEDEN OLDU

Las Vegas'ın oyuncusu Henry Ruggs, alkol limitinin iki katı üstün promille ve 256 km hızla, 23 yaşındaki bir kadının aracına çarptı. Kadın ve köpeği yanarak can verdi. Las Vegas Barış Yargıcı Bonaventure, "Bu kadar hızlı bir aracın karıştığı kazayı hiç duymamıştım" açıklamalarında bulundu.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİNDEN ÜMİTLİYDİ! BEŞİKTAŞ, RAKİPLERİNE 125 MİLYON LİRA DAĞITTI

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 yaparak büyük primlerden mahrum kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Devler Ligi'nden gelecek parayla kadromuzu güçlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu, ancak hedefler tutmadı. Beşiktaş, Avrupa'daki rakiplerine tam 125 milyon lira dağıttı.

Kara Kartal için Avrupa macerasının ilk 4 maçlık bölümü kötü sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar hem sportif hem ekonomik anlamda ağır darbe aldı. Beşiktaş, gelire ihtiyaç duyulan dönemde Şampiyonlar Ligi ödüllerinden mahrum kaldı.

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BEŞİKTAŞ'I YAŞ ORTALAMASI ORTAYA ÇIKTI! 3 FUTBOLCUNUN YAŞI 105 EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynayan takımların arasında en yaşlısı Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın sadece orta sahadaki üç futbolcusunun toplam yaşının 105 olması dikkat çekti. Orta sahada yer alan futbolculardan kaptan Atiba 38, Mehmet Topal 35 ve Josef 32 yaşının toplamı tam 105 ediyor.

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RONALDO SONRASI KARİM BENZEMA VE REAL MADRİD TARİH YAZDI

Shakhtar'ı 2-1 yenen Real Madrid Madrid, Benzema'nın attığı golle Avrupa Kupaları'nda 1000. gole ulaşan ilk takım oldu. Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde 75 gol barajını geçen dördüncü oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Madrid, Ukrayna ekibi deplasmanda da 5-0 mağlup etmişti. Maçta perdeyi 14'te Benzema açtı. Benzema bu golle, Real Madrid'in Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydetti. Kendisi de, bir kulübün Avrupa Kupaları'ndaki 1000. golünü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti.

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SON DAKİKA: YENİ MHK, ÇOK TARTIŞILACAK ATAMALAR YAPTI! BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇINI ERKAN ÖZDAMAR YÖNETECEK

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.

Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

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