Galatasaray maçından notlar

Umut Meraş ligde ilk kez 11'de

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti

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