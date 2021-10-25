Üye Girişi
Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray maçından notlar

25.10.2021 19:58
Galatasaray maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 2 değişiklikUmut Meraş ligde ilk kez 11'deNecip Uysal 6 maç sonra 11'de3 Türk oyuncu kale ve savunmadaHücum hattı bozulmadıMontero'ya 300'üncü gol plaketiFatih Terim'den 3 değişiklikMarcao ligde 8 maç sonra 11'deBoey ve Arda Turan kadroda yokOLGUCAN KALKAN - ATA SELÇUK...

Sergen Yalçın'dan 2 değişiklik

Umut Meraş ligde ilk kez 11'de

Necip Uysal 6 maç sonra 11'de3 Türk oyuncu kale ve savunmadaHücum hattı bozulmadıMontero'ya 300'üncü gol plaketi Fatih Terim'den 3 değişiklik Marcao ligde 8 maç sonra 11'deBoey ve Arda Turan kadroda yokOLGUCAN KALKAN - ATA SELÇUK/ İSTANBUL,- Süper Lig'de 10'uncu haftanın kapanışındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'ede başlayan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendiBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 kaybedilen karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. Yalçın, savunmada Welinton'un yerine Necip Uysal, N'Sakala'nın yerine ise Umut Meraş'a şans verdi.Kaleyi Ersin Destanooğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'in değiştirmeyen Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Pjanic ve Teixeira, solunda ise Larin'i sahaya sürdü. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi."UMUT MERAŞ, LİGDE İLK KEZ 11'DEBeşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Umut Meraş, siyahlı-beyazlı formayla ligde siftah yaptı. Daha önce Ajax ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başlayan 25 yaşındaki sol bek ligde ise Galatasaray karşılaşmasına kadar 11'de görev alamamıştı. Altay ve Sivasspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Umut Meraş, ligde Galatasaray derbisiyle ilk kez 11'de görev yapmış oldu. NECİP UYSAL 6 MAÇ SONRA 11'DESiyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre formasından ayrı kalan, ardından Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Necip Uysal, 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Antalyaspor karşısında sağ bek olarak karşılaşmaya başlayan Necip Uysal, bu kez stoperde görev aldı.3 TÜRK OYUNCU KALE VE SAVUNMADABeşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3 Türk oyuncu tercihini kalede Ersin Destanoğlu, stoper Necip Uysal ve sol bekte Umut Meraş'tan yana kullandı. Genellikle stoperde Vida'nın Welinton'u görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattını bozmamak adına Türk oyuncu tercihini Necip Uysal'dan yana kullandı. Yalçın, stoperde Vida'nın partneri olarak Necip Uysal'a görev verdi.HÜCUM HATTI BOZULMADIBeşiktaş'ta Galatasaray derbisinde de hücum hattı bozulmadı. Takımda yaşanan sakatlıkların atlatılmasının ardından Teixeira ve Pjanic'i 11'e monte eden Yalçın, sağda Ghezzal, solda ise Larin'e şans veriyordu. Santrfor bölgesinde ise Batshuayi görev alıyordu. Sergen Yalçın, bu hücum hattını derbide de bozmadı. Tecrübeli teknik adam, hücum hattını bozmamak adına Türk oyuncu tercihlerini savunmadan yana kullandı. Yalçın, hücum hattından feragat etmemek için savunmada Welinton'un yerine Necip Uysal'ı 11'e koydu.MONTERO'YA 300'ÜNCÜ GOL PLAKETİBeşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesinde Francisco Montero'ya Vodafone Park'taki 300'üncü golü attığı için plaket verildi.Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında takımının tek golünü kaydeden Francisco Montero, Vodafone Park'taki 300'üncü golü atmıştı. İspanyol stoper, derbi öncesinde plaket ile ödüllendirildi. Aynı gol ayrıca Montero'nun profesyonel futbol kariyerinde de attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.TRİBÜNLER DOLDUBeşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında Beşiktaşlı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Pandemi kuralları nedeniyle deplasman takımı taraftarları stadyumda yer alamadı. Beşiktaşlı taraftarlar ise kendilerine ayrılan yüzde 50'lik kapasiteyi doldurdu.FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ine göre Beşiktaş maçında 3 değişikliğe gitti. Terim, santrfor pozisyonunda Mustafa Muhammed yerine Mbaye Diagne'ye, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz yerine Olimpiu Morutan'a, sol kanatta ise Ryan Babel yerine Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de görev verdi.Sarı-kırmızılı takım derbide sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.MARCAO LİGDE 8 HAFTA SONRA SAHADAGalatasaray'ın ligin ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 maçlık cezaya çarptırılan Marcao, cezasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş maçında ilk 11'deki yerini aldı. Avrupa Ligi maçlarında teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'e monte edilen Marcao, cezasının sona ermesinin ardından ligde de ilk 11'deki yerine kavuştu.BOEY VE ARDA TURAN KADRODA YOKGalatasaray'da tedavileri devam eden Sacha Boey ve Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Boey ve Arda Turan, dev derbide takımlarını yalnız bıraktı. Teknik direktör Fatih Terim, toparlanma sürecine giren Sacha Boey'i riske etmek istemezken, son dönemde performansı artan DeAndre Yedlin'e ilk 11'de şans verdi ve Boey'i kadroya dahil etmedi.

Sergen Yalçın, Galatasaray, Arda Turan, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti 20:22 Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var 19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler 19:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler
Düğün sonrası eğlencesinde 19:03 Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında 18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı 17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı 16:04 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu         
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti         
19:32
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar         
19:19
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu         
18:56
Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti         
18:29
Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı         
16:58
Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim         
16:09
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 21:09:43. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement