Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 Başakşehir - Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor (Gain Park)
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılarda Eyüpspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Gaziantep FK maçı hazırlıkların başlayacak.
BEŞİKTAŞ
12.30 Kulüpteki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, basın toplantısı düzenleyecek.
TRABZONSPOR
09.00 Bordo-mavili kulüpte Olağan Seçimli Genel Kurul yapılacak. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan, tek aday olarak seçime girecek.
1. LİG
13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK (Diyarbakır)
16.00 İstanbulspor - Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Çorum FK - Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
- 2. Lig ve 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray (Gazanfer Bilge)
18.00 Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji (ENKA)
20.30 Bursaspor Yörsan - Karşıyaka (TOFAŞ)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
13.00 Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit
15.00 Zeren Spor - Türk Hava Yolları
18.00 Bahçelievler Bld. - Fenerbahçe Medicana
18.30 Sarıyer Bld. - Aydın BBSK
- Efeler Ligi
18.00 Altekma - Spor Toto
TAEKWONDO
- Hong Kong'da düzenlenen Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası başlıyor. Ülkemizi; 4 erkek ve 4 kadın sporcu, toplam 12 kategoride temsil edecek.
HENTBOL
22.30 A Milli Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu 2'nci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Spor Gündemi: Futbol, Basketbol ve Taekwondo Heyecanı - Son Dakika
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