Spor Gündemi: Futbol, Basketbol ve Taekwondo Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Spor Gündemi: Futbol, Basketbol ve Taekwondo Heyecanı

Bugün Türkiye genelinde çeşitli futbol liglerinde mücadeleler gerçekleşirken, basketbol ve voleybol maçları da dikkat çekiyor. Ayrıca, dünya çapında yapılan Taekwondo Poomsae Şampiyonası da başladı.

30.11.2024 10:18
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Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 Başakşehir - Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor (Gain Park)

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılarda Eyüpspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Gaziantep FK maçı hazırlıkların başlayacak.

BEŞİKTAŞ

12.30 Kulüpteki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, basın toplantısı düzenleyecek.

TRABZONSPOR

09.00 Bordo-mavili kulüpte Olağan Seçimli Genel Kurul yapılacak. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan, tek aday olarak seçime girecek.

1. LİG

13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 İstanbulspor - Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Çorum FK - Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

- 2. Lig ve 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray (Gazanfer Bilge)

18.00 Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji (ENKA)

20.30 Bursaspor Yörsan - Karşıyaka (TOFAŞ)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

13.00 Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit

15.00 Zeren Spor - Türk Hava Yolları

18.00 Bahçelievler Bld. - Fenerbahçe Medicana

18.30 Sarıyer Bld. - Aydın BBSK

- Efeler Ligi

18.00 Altekma - Spor Toto

TAEKWONDO

- Hong Kong'da düzenlenen Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası başlıyor. Ülkemizi; 4 erkek ve 4 kadın sporcu, toplam 12 kategoride temsil edecek.

HENTBOL

22.30 A Milli Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu 2'nci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Basketbol, Voleybol, 3-sayfa, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Gündemi: Futbol, Basketbol ve Taekwondo Heyecanı - Son Dakika

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