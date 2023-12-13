TFF ve Kulüpler Birliği toplantıları düzenlenecek

TFF, HALİL UMUT MELER OLAYI VE LİGİN SEYRİ İÇİN TOPLANACAK
13.00 TFF RİVA Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşı ve TFF Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenleyecek.
KULÜPLER BİRLİĞİ, HALİL UMUT MELER OLAYI VE LİGİN SEYRİ İÇİN TOPLANACAK
14.00 Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde toplantı gerçekleşecek
FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇINA DOĞRU
16.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak. (SAMANDIRA)
18.00 Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını tamamlayacak. (SAMANDIRA)
18.30 Slovakya ekibi çalışmalarını noktalayacak. (ÜLKER STADYUMU)
19.00 Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. (ÜLKER STADYUMU)
LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
14.00 Siyah-beyazlı takım Sabiha Gökçen'den Zürih'e uçacak.
16.00 İsviçre temsilcisi son çalışmasını yapacak. (Stadio Cornaredo)
19.30 Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
20.00 Temsilcimiz maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
21.00 Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.45 Leipzig (Almanya) - Young Boys (İsviçre)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lazio (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Milan (İtalya)
23.00 Porto (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Royal Antwerp (Belçika) - Barcelona (İspanya)
VOLEYBOL
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
09.00 VakıfBank - Sport Center Women's
Challenge Cup Erkekler
21.00 Penzügyör Se Budapest - Galatasaray HDI Sigorta
BASKETBOL
EuroCup
20.00 SK Prometey - Beşiktaş Emlakjet
21.45 Buducnost Podgorica - Türk Telekom
FIBA Şampiyonlar Ligi
22.00 Ewe Baskets Oldenburg - Pınar Karşıyaka
22.30 Benfica - Galatasaray Ekmas
FIBA Avrupa Kupası
20.30 CEZ Nymburk - Manisa Büyükşehir Bld.Spor
22.30 Sporting Club - Bahçeşehir Koleji
EuroLeague Kadınlar
21.30 Basket Landes - ÇBK Mersin
EuroCup Kadınlar
18.30 Melikgazi Kayseri B. - Estudiantes
20.30 Zabiny Brno - Beşiktaş
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