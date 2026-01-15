Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde \'\'Enerji İçin Yapay Zeka\'\' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın da katıldığı organizasyonda "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" gündemi ele alındı.

Forumda, Eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez'in moderatörlüğünde "Enerji ve Yapay Zeka" başlığıyla gerçekleşen oturumda şu konuşmacılar yer aldı:

Prof. Dr. Plamen TEODOSIEV – Sofya Kütüphane Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi

Prof. Dr. Burhaneddin İZGİ – İTÜ, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU – Özyeğin Üniversitesi, Yapay Zekâ Hukuku

Doç. Dr. Mert BAL – Yıldız Teknik Üniversitesi, Enerji ve Yapay Zekâ, Derin Öğrenme

Mustafa Efe TOPALOĞLU – TÜMBİAD Genel Başkanı, Teknoloji Stratejisti

Dr. Ekrem TEYMUR – Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı

"10. AYDER FORUMU'NDA BU ÇATININ ALTINDA İNSAN SAYISI KADAR ROBOT OLACAK"

Yapay zekanın gelecekte karar vermede de uygulamada da insanlardan ileri seviyede olacağını vurgulayan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur, "10. Ayder Forumu'nda bu çatının altında insan sayısı kadar robot da olacak. Bu robotların bazıları kürsüde bazıları dinleyicilerin yerinde olacak, bazıları da çeşitli hizmetleri gerçekleştirecek. Çok ciddi bir enerji dar boğazıyla karşı karşıya kalacağız. Dünyada belki de insan sayısı kadar robotun piyasaya çıkması ve 7/24 elektrik harcaması durumunda enerji ihtiyacı çok yüksek boyutlara ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"ENERJİDE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI EKOSİSTEMİN BAŞTAN AŞAĞI YENİDEN İNŞA EDİLMESİDİR"

Dr. Ekrem Teymur sözlerine şöyle devam etti:

"Enerjide yapay zekanın kullanımı bir yazılım işi değildir, bir teknik proje değildir. O ekosistemin baştan aşağı yeniden inşa edilmesidir. Bunun için de sadece yazılım yetmez. Benim önerim Enerji Bakanlığı bünyesinde "Enerji İçin Yapay Zeka" adında bir AR-GE, bir laboratuvar kurulması. İklim değişikliğinden tutalım, evimizdeki aydınlatmaya kadar bütün sürecin A'dan Z'ye burada ele alınarak yapay zeka destekli bir şekle dönüştürülmesi. Bunu gerçekleştirdiğimizde geleceğe güvenle bakabiliriz."

"YAPAY ZEKA ENERJİ ALANINDA DESTEK TEKNOLOJİSİ DEĞİL, KARAR ALMA KAPASİTESİNİ ARTIRAN BİR TEKNOLOJİ"

Yapay zekayı enerji altyapısına entegre edebilen ülkelerin daha sürdürülebilir, rekabetçi ve dirençli bir enerji ekosistemi oluşturabileceğini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Bal, "Geleneksel enerji sistemlerini baktığımızda daha çok geçmiş verileri, merkezi bir planlamayı ve insan odaklı karar almaya odaklı olduklarını görüyoruz. Ancak günümüzde sistemler, söylediğim gibi, daha dinamik, daha karmaşık olduğu için artık geleneksel yöntemler burada biraz yetersiz kalıyor. Tabii, yapay zekayla neler yapabiliyoruz? Güneş enerjisinde bulut hareketlerinin tahmin edilmesinden, rüzgar enerjisinde atmosferik değişimlere kadar yapay zeka algoritmaları ile bunları artık öngörebilir durumdayız. Hangi saatlerde enerji talebinin zirve yapacağını da yine yapay zeka algoritmaları ile önceden öngörebiliyoruz. Nükleer enerjide güvenlik, fosil yakıtlı santrallerde verimlilik, biyokütle tesislerinde süreç optimizasyonu gibi alanlarda yapay zeka, insan hatasını azaltarak daha verimli ve güvenli bir üretim imkanı sağlıyor. Bu noktada aslında baktığımızda, yapay zekanın enerji alanında destek teknolojisi değil, karar alma kapasitesini artıran bir teknoloji olduğunu da söyleyebiliriz. Talep tahminindeki belirsizliklerin azalması, üretim-tüketim dengesinin gerçek zamanlı optimize edilmesi, arızaların oluşmadan önce öngörülmesi, ki bu çok önemli. Enerji, arızanın sürekliliği açısından da önemli bir durum bu. Kayıpların minimize edilmesi günümüzde yapay zeka algoritmaları ile mümkün hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.