El Nino Resmen Başladı, Küresel Sıcaklıklar Yükseliyor - Son Dakika
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El Nino Resmen Başladı, Küresel Sıcaklıklar Yükseliyor

El Nino Resmen Başladı, Küresel Sıcaklıklar Yükseliyor
12.06.2026 22:46
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NOAA, El Nino'nun başlamasıyla sıcaklıkların artacağını ve etkilerin küresel gıda zincirini vurabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Pasifik Okyanusu'nda oluşarak küresel sıcaklıkları yükselten hava olayı El Nino'nun resmen başladığını duyurdu.

ABD'li kurumdan bilim insanları, deniz yüzeyi sıcaklıklarının son aylarda keskin biçimde artmasının ardından tropikal Pasifik'te El Niño koşullarının başladığını ilan etti.

Bunun "süper" El Nino'ya dönüşebileceğine ve hatta bugüne kadar kaydedilen en güçlü hava olayları arasında yer alabileceğine dair tahminler çok.

Etkileri iklim değişikliğiyle birleşerek aşırı hava olaylarıyla birlikte 2027'de küresel sıcaklıkların yeni bir rekor kırması muhtemel görülüyor.

Bunun yanında küresel gıda zincirinde ve ekonomide sorunlara yol açması bekleniyor.

NOAA'nın açıklaması sürpriz değil zira ısınma evresi, sıcaklıkları düşürme etkisi olan "kardeş" hava olayı La Nina'yı takip ediyor. La Niña bu yılın başlarında sona ermişti.

ABD'li bilim insanlarının orta ve tropikal Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklık artışının 0,5C'yi geçmesi durumunu El Nino'nun başlangıcı olarak kabul ediyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, orta ve doğu ekvatoral Pasifik Okyanusu boyunca deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde arttığı ve bunun El Niño koşullarının geçen ay içinde geliştiğini gösterdiği belirtildi.

NOAA ayrıca ekvatoral Pasifik üzerindeki rüzgarların da değişmeye başladığını gözlemlediğini açıkladı.

Bu, ısınmanın okyanusla sınırlı kalmadığı, atmosferin de buna tepki verdiğinin bir işareti.

'Tarihin en güçlü hava olaylarından biri'

Araştırmacıları şaşırtan şey, bu yılki hava olayının gücü konusunda bilgisayar modellerinin tahminlerinin kesinliği oldu.

El Nino'nun şiddeti, Pasifik'in kritik bir bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın ne kadar üzerine çıktığına göre ölçülüyor.

Güçlü bir olay, ortalama sıcaklıkların 1,5C'den fazla artmasıyla; çok güçlü bir olay ise 2C'den fazla artmasıyla tanımlanıyor.

Kuruma göre, "Kasım-Ocak döneminde çok güçlü bir El Nino görülme olasılığı %63. Bu da 1950'den bugüne tarihsel kayıtlardaki en büyük El Nino olayları arasında yer alacağı" anlamına geliyor.

O tarihten bu yana en güçlü üç olay 1982/83, 1997/98 ve 2015/16 yıllarında gerçekleşti.

ABD ve Avrupa'ya ait en güncel iklim modellerinden bazıları daha da ileri giderek, tropikal Pasifik'te sıcaklıkların yıl sonuna kadar ortalamaya göre 3C'den fazla artabileceğini söylüyor.

Ancak Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden bilim insanları, bu güç öngörüsünün ne anlama geldiği konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı:

"Çok güçlü El Nino olayları bile beklenen etkiye her yerde yol açmaz ancak daha güçlü olaylar beklenen sonuçların gerçekleşme olasılığını daha belirgin şekilde artırabilir."

'Sıcaklıkların benzeri görülmemiş düzeyde artabileceği anlamına geliyor'

Daha büyük endişe kaynağı ise, tüm bunların halihazırda çok daha sıcak bir gezegende gerçekleşiyor olması.

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi'nden Prof Adam Scaife, "Etkiler konusunda endişelenmemiz gerekiyor" dedi.

"Mevcut El Nino… hatırı sayılır miktarda küresel ısınmanın üzerine ekleniyor. Bu, etkilenen bölgelerdeki gerçek sıcaklıkların benzeri görülmemiş düzeylere ulaşabileceği anlamına geliyor çünkü El Nino'nun ısıtma etkisi iklim değişikliğiyle pekişiyor."

Çok güçlü bir El Nino genellikle küresel hava sıcaklıklarını yaklaşık 0,2C artırıyor ve okyanusta depolanan ısıyı atmosfere salıyor. Bu etki dünyada halihazırda kırılan sıcaklık rekorlarına ekleniyor.

Bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olan 2024'te, çok da güçlü olmayan bir El Nino'nun etkisi olmuştu.

Ve bir La Nina olayının soğutucu etkisine rağmen, 2025 hâlâ kayıtlara geçen en sıcak üçüncü yıl oldu; hatta süper El Nino yılı olan 2016'dan bile daha sıcaktı.

Prof Scaife, "Bu yılın sonunda ve 2027'de küresel olarak çok yüksek sıcaklıklar göreceğiz" diyor.

"2027'de, halihazırda mevcut küresel ısınmanın üstünde ek ısınmaya şahit olmamız muhtemel ve bu 1,5 derecenin geçildiği bir seneye daha [19. yüzyılın sonlarındaki seviyelere göre] yol açabilir."

Hiçbir El Nino birbiriyle aynı etkiyi göstermiyor ancak bunlar en keskin biçimde tropikal bölgelerde hissediliyor.

Kuzey Peru ve güney Ekvador'da sel yaygınken; etkisi Doğu Afrika, Orta Asya ile ABD'nin güneyindeki bazı bölgelere kadar ulaşabilir.

Aynı zamanda kuraklık ve orman yangını riski Avustralya'nın büyük bölümü, Endonezya ve Güney Amerika'nın kuzeyinde artıyor; bu da tarımı ve küresel gıda stoklarını etkiliyor.

El Nino ayrıca Atlantik'teki kasırgaları bastırma eğilimi gösteriyor ve şimdiden ortalamanın altında bir sezon olacağı yönünde öngörüler var.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde iklim riski ve dayanıklılığı üzerine uzmanlaşmış Profesör Liz Stephens, "Bu kulağa iyi bir şey gibi gelse de Orta Amerika için, çok daha az yağış ve potansiyel kuraklık koşulları anlamına geliyor" diyor.

Birleşik Krallık bile bunu, zayıf da olsa hissediyor: El Nino, kışın ılıman başlayıp sert bitmesi olasılığını artırabiliyor ancak bu bağlantılar zayıf görülüyor.

Birçok kişi için tahminler somut sonuçlar anlamına geliyor.

Kampanya grubu Power Shift Africa'nın direktörü Mohamed Adow, "El Nino ilanı sadece bir hava tahmini değil milyonlarca insan için korkulması gereken ölümcül bir alarm özelliğinde" dedi.

"Bu, az yağış, mahsullerde düşüş, gıda fiyatlarında artış ve ailelerin bir kez daha sınırın eşiğine itilmesi anlamına geliyor. Özellikle Doğu Afrika'da bu durum, son yıllarda kuraklıklar ve sellerden zaten zarar görmüş nüfusa ek yük olacak."

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), El Nino koşullarının mevcut olduğu değerlendirmesiyle NOAA ile benzer bir görüşe sahip. Ayrıca bunun sonbahara kadar sürmesinin neredeyse kesin olduğunu belirtiyor.

Ancak tüm kurumlar El Nino'nun başladığına dair henüz aynı fikirde değil. Avustralya Meteoroloji Bürosu (BoM), deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın 0,8C üzerine çıkmasını gerektiren daha sıkı bir ölçüt kullanıyor.

Bu hafta, tropikal Pasifik'te "El Nino koşullarına yaklaşıldığını", orta Pasifik'te sıcaklıkların kendi eşiklerini zaten aştığını açıkladı ancak olayın başladığını resmen ilan etmekten kaçındı.

El Nino'nun bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelişmesini bekliyor ve güçlü olabileceğini söylüyor.

El Nino iki ila yedi yılda bir meydana geliyor ve genellikle yaklaşık bir yıl sürüyor.

İklim değişikliğinin bu olayları daha güçlü ya da daha sık hale getirdiğine dair hâlâ kesin bir kanıt yok ancak ısınan bir dünya etkilerini güçlendirebiliyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji El Nino Resmen Başladı, Küresel Sıcaklıklar Yükseliyor - Son Dakika

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