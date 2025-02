Mocaverse Türkiye\'ye geliyor! Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz güçlerini birleştirdi

Teknoloji

Türkiye, Web3 ekosisteminde kritik bir dönüm noktasına geliyor. Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz gibi öncü şirketlerin katılımıyla, Mocaverse ekosistemi Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 7 Şubat 2025'te İstanbul'da düzenlenecek GMoca Türkiye etkinliği, Web3 dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin dijital ekosistemindeki potansiyeli dünyaya duyuracak.

Moca Network'ün Türkiye girişimi, yerel Web3 geliştiricilerine, yaratıcı ekonomiye ve oyun sektörüne büyük katkılar sağlayarak, Türkiye'yi bölgesel bir Web3 inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Web3 ekosisteminin en büyük aktörlerinden Animoca Brands'in vizyonu, Türkiye'deki geliştiricilere, içerik üreticilere ve girişimcilere yeni fırsatlar sunmak ve Türkiye'yi küresel Web3 haritasına taşımak.

TÜRKİYE'NİN WEB3 EKOSİSTEMİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

GMoca Türkiye , Web3 dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin Web3 ekosistemine yeni bir soluk getirecek. Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz gibi öncü şirketlerin katılımıyla, geliştiricilere, yatırımcılara ve yaratıcı ekonomiye odaklanan profesyonellere eşsiz fırsatlar sunulacak.

Etkinlik, Mocaverse'in Türkiye pazarına girişini duyurmak amacıyla düzenleniyor ve ekosistem için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Mocaverse, Web3 teknolojilerini ve dijital kimlik sistemlerini güçlendiren vizyonuyla, Türkiye'deki toplulukları ve projeleri destekleyerek küresel ekosistemde daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacak.

STRATEJİK ORTAKLIKLARIN TEMELİNİ ATACAK

GMoca Türkiye, paneller, atölyeler ve networking oturumlarıyla katılımcılara Web3 dünyasının en yeni trendlerini keşfetme ve sektörün lider isimleriyle doğrudan bağlantı kurma şansı tanıyacak. NFT'ler, metaverse, blockchain tabanlı oyunlar ve fan token ekosistemleri gibi yenilikçi alanlara odaklanan bu etkinlik, Türkiye'deki Web3 ekosisteminin gelişimi için güçlü bir zemin hazırlayacak.

GMoca Türkiye, Mocaverse'in Türkiye pazarına girişini duyurmanın ötesinde, Web3 alanındaki yenilikçi projelerin uluslararası pazarlara açılmasını destekleyecek. Dijital kimlikler, merkeziyetsiz finans (DeFi), oyun ve metaverse ekosistemleri gibi alanlarda Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü bir konum edinmesini sağlayacak stratejik ortaklıkların temelini atacak.

TÜRKİYE NEDEN WEB3 İÇİN STRATEJİK BİR MERKEZ?

Türkiye, genç ve teknolojiye açık nüfusu, yüksek kripto adaptasyonu, stratejik konumu ve hızla büyüyen oyun ve blockchain ekosistemiyle Web3 dünyasında kilit bir oyuncu haline geliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında bir köprü işlevi gören Türkiye, hem yerel projelerin küresel pazarlara açılmasını sağlıyor hem de uluslararası markalar için önemli bir yatırım ve inovasyon merkezi haline geliyor. Oyun sektöründeki başarıları, NFT ve metaverse projelerine olan ilgisi ve güçlü girişimcilik ruhuyla Türkiye, Web3 ekosisteminde yeni iş birlikleri, yatırımlar ve yenilikçi projeler için büyük bir potansiyel sunuyor. GMoca Türkiye, bu dinamik ortamı güçlendirmek ve Türkiye'yi Web3 ekosisteminin küresel merkezlerinden biri haline getirmek için önemli bir adım olacak.

MOCAVERSE TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ:

1- Geliştiriciler için Güçlü Araçlar

Yerel geliştiriciler, Mocaverse platformları üzerinden en yeni Web3 araçları ve kaynaklarına erişerek projelerini hızlandırabilecek.

2- Blockchain & Yapay Zeka Entegrasyonu

AI ve blockchain teknolojileri, finans, oyun, sağlık ve e-ticaret gibi sektörlere entegre edilerek inovasyon desteklenecek.

Merkeziyetsiz AI modelleri ile daha güvenilir ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri sağlanacak.

3- Eğitim, Fonlama ve İş Birliği

Yatırım fonları ve kuluçka programları ile Web3 girişimcilerine finansal destek sağlanacak.

Geliştiricilere özel hackathonlar ve yarışmalar düzenlenerek yenilikçi projeler teşvik edilecek.

Yapay zeka, blockchain, NFT ve metaverse alanlarında eğitim programları ve mentorluk fırsatları sunulacak.

4- Web3 Girişimcileri ve Topluluk İçin HUB

Dijital kimlik, spor, oyun ve müzik alanlarında MOCANA ile iş birlikleri sağlanacak.

NFT koleksiyonları, fan token projeleri ve metaverse entegrasyonları ile yeni kullanım senaryoları oluşturulacak.

5- Türkiye'yi Web3 Merkezi Haline Getirmek

Türkiye merkezli Web3 projeleri, Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına açılacak.

Küresel şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmasını teşvik edecek stratejik iş birlikleri geliştirilecek.

PANEL TARTIŞMALARI, ÜRÜN DENETİMLERİ, NETWORK...

Panel Tartışmaları: Web3 oyunlarının geleceği, blok zincirinde itibar sistemleri ve spor dünyasında tokenizasyonun rolü.

Ürün Deneyimleri: Mocaverse, The Sandbox ve Chiliz ekosistemine ait en yeni inovasyonları keşfetme fırsatı.

Özel Duyurular: Türkiye pazarına özel yeni iş birlikleri, yatırım fırsatları ve Mocaverse yol haritası.

Networking: Web3 dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma ve iş birliği fırsatları.

GELİŞTİRİCİLERE, ÜRETİCİLERE VE YATIRIMCILARA FIRSATLAR SUNACAK

GMoca TÜRKİYE, Türkiye'nin Web3 ekosistemine yeni bir ivme kazandırarak geliştiricilere, içerik üreticilere ve yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunacak. Mocaverse'in Türkiye pazarına girişi, dijital dünyanın geleceğini şekillendiren yenilikçi projeler için yeni iş birlikleri ve küresel bağlantılar kurma imkanı sağlayacak. Etkinlik, Türkiye'nin Web3 alanındaki potansiyelini dünya çapında duyururken, katılımcılara stratejik fırsatlar ve büyüme yolları sunacak.

THE SANDBOX HAKKINDA

Animoca Brands'in bir yan kuruluşu olan The Sandbox, Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Cut the Rope, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Invincible, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, SM Entertainment, Şirinler, Care Bears ve Atari gibi büyük markalarla ortaklık kurarak son zamanlarda sanal emlak talebindeki artışı körükleyen merkeziyetsiz sanal dünyalardan biridir. Mobil cihazlarda 40 milyondan fazla küresel kurulumu olan mevcut The Sandbox IP'sini temel alan The Sandbox metaverse, oyunculara ve içerik oluşturuculara sürükleyici 3D dünyalar ve oyun deneyimleri yaratmak ve yarattıklarını güvenli bir şekilde depolamak, ticaret yapmak ve bunlardan para kazanmak için merkeziyetsiz ve sezgisel bir platform sunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.sandbox.game adresini ziyaret edin ve Twitter, Medium ve Discord'daki düzenli güncellemeleri takip edin.

CHILIZ HAKKINDA

Chiliz (CHZ), spor ve e-spor endüstrilerinde taraftar etkileşimini devrim niteliğinde bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan, blockchain tabanlı bir platformdur. Bu platform, Chiliz'in Layer 1 EVM uyumlu blockchain'inde çıkarılan fan token'ları ve dijital varlıkları kullanarak, taraftarlara takım kararlarına katılma, özel etkinliklere erişim sağlama ve benzersiz avantajlardan yararlanma imkânı sunar. Platform, taraftarların bu token'ları satın alıp yönetebileceği Socios.com üzerinden çalışır ve böylece taraftarlar ile favori takımları arasında daha derin bir bağ kurulmasına olanak tanır.

MOCAVERSE HAKKINDA

Mocaverse, tüketicilerin Web3 deneyimlerine ve ödüllerine girmeleri, deneyimlemeleri ve Web3 maruziyetlerini en üst düzeye çıkarmaları için bir Web3 platformu haline gelmeyi amaçlayan Animoca Brands'in amiral gemisi projesidir. Animoca Brands'in 540 portföy şirketi tarafından başlatılan Mocaverse, ortakların Web3 katılımı için farklı tüketici uygulamalarını birlikte oluşturabilecekleri tek bir giriş giriş noktasına sahip bir ağlar ağı olan Moca Network'ü oluşturuyor. Temel katılım ürünü olarak Realm SDK ile Mocaverse, milyonlarca kullanıcının ortaklardan katılımını, birlikte çalışabilir cüzdan, kimlik, itibar ve puan sistemleri aracılığıyla merkezden uzaklaştırmayı hedefliyor.

ANIMOCA BRANDS HAKKINDA

Deloitte Tech Fast birincisi, Fortune Crypto 40 şirketi, 2024 En İyi 50 Blok Zinciri Oyun Şirketinden biri ve Financial Times'ın Asya-Pasifik 2023 Yüksek Büyüme Şirketlerinden biri olan Animoca Brands (ACN: 122 921 813), açık metaverse'in kurulmasına yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere dijital mülkiyet hakları sunmak üzere blok zincirinden yararlanan bir Web3 lideridir. Şirket, Anichess, The Sandbox, PHANTOM GALAXIES™, Life Beyond ve Crazy Defense Heroes gibi orijinal oyunlar ve The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ ve Formula E gibi spor ve eğlence dünyasından popüler fikri mülkleri kullanan ürünler de dahil olmak üzere geniş bir ürün portföyü geliştirmekte ve yayınlamaktadır. Animoca Brands'in en önemli projelerinden biri, tüketicilerin tek bir giriş noktası ile deneyimlere ve ödüllere Web3 maruziyetlerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan bir platform olan Mocaverse'dir. Animoca Brands The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn ve Azarus dahil olmak üzere birçok yan kuruluşa sahiptir. Animoca Brands, Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games ve çok daha fazlası dahil olmak üzere hem doğrudan hem de Animoca Ventures aracılığıyla 540'ın üzerinde Web3 yatırımından oluşan bir portföy ile Web3'teki en aktif yatırımcılardan biridir.