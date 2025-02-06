Mocaverse Türkiye\'ye geliyor! Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz güçlerini birleştirdi

Türkiye, Web3 ekosisteminde kritik bir dönüm noktasına geliyor. Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz gibi öncü şirketlerin katılımıyla, Mocaverse ekosistemi Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 7 Şubat 2025'te İstanbul'da düzenlenecek GMoca Türkiye etkinliği, Web3 dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin dijital ekosistemindeki potansiyeli dünyaya duyuracak.
Moca Network'ün Türkiye girişimi, yerel Web3 geliştiricilerine, yaratıcı ekonomiye ve oyun sektörüne büyük katkılar sağlayarak, Türkiye'yi bölgesel bir Web3 inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Web3 ekosisteminin en büyük aktörlerinden Animoca Brands'in vizyonu, Türkiye'deki geliştiricilere, içerik üreticilere ve girişimcilere yeni fırsatlar sunmak ve Türkiye'yi küresel Web3 haritasına taşımak.
GMoca Türkiye , Web3 dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirerek Türkiye'nin Web3 ekosistemine yeni bir soluk getirecek. Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz gibi öncü şirketlerin katılımıyla, geliştiricilere, yatırımcılara ve yaratıcı ekonomiye odaklanan profesyonellere eşsiz fırsatlar sunulacak.
Etkinlik, Mocaverse'in Türkiye pazarına girişini duyurmak amacıyla düzenleniyor ve ekosistem için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Mocaverse, Web3 teknolojilerini ve dijital kimlik sistemlerini güçlendiren vizyonuyla, Türkiye'deki toplulukları ve projeleri destekleyerek küresel ekosistemde daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacak.
GMoca Türkiye, paneller, atölyeler ve networking oturumlarıyla katılımcılara Web3 dünyasının en yeni trendlerini keşfetme ve sektörün lider isimleriyle doğrudan bağlantı kurma şansı tanıyacak. NFT'ler, metaverse, blockchain tabanlı oyunlar ve fan token ekosistemleri gibi yenilikçi alanlara odaklanan bu etkinlik, Türkiye'deki Web3 ekosisteminin gelişimi için güçlü bir zemin hazırlayacak.
GMoca Türkiye, Mocaverse'in Türkiye pazarına girişini duyurmanın ötesinde, Web3 alanındaki yenilikçi projelerin uluslararası pazarlara açılmasını destekleyecek. Dijital kimlikler, merkeziyetsiz finans (DeFi), oyun ve metaverse ekosistemleri gibi alanlarda Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü bir konum edinmesini sağlayacak stratejik ortaklıkların temelini atacak.
Türkiye, genç ve teknolojiye açık nüfusu, yüksek kripto adaptasyonu, stratejik konumu ve hızla büyüyen oyun ve blockchain ekosistemiyle Web3 dünyasında kilit bir oyuncu haline geliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında bir köprü işlevi gören Türkiye, hem yerel projelerin küresel pazarlara açılmasını sağlıyor hem de uluslararası markalar için önemli bir yatırım ve inovasyon merkezi haline geliyor. Oyun sektöründeki başarıları, NFT ve metaverse projelerine olan ilgisi ve güçlü girişimcilik ruhuyla Türkiye, Web3 ekosisteminde yeni iş birlikleri, yatırımlar ve yenilikçi projeler için büyük bir potansiyel sunuyor. GMoca Türkiye, bu dinamik ortamı güçlendirmek ve Türkiye'yi Web3 ekosisteminin küresel merkezlerinden biri haline getirmek için önemli bir adım olacak.
1- Geliştiriciler için Güçlü Araçlar
2- Blockchain & Yapay Zeka Entegrasyonu
3- Eğitim, Fonlama ve İş Birliği
4- Web3 Girişimcileri ve Topluluk İçin HUB
5- Türkiye'yi Web3 Merkezi Haline Getirmek
GMoca TÜRKİYE, Türkiye'nin Web3 ekosistemine yeni bir ivme kazandırarak geliştiricilere, içerik üreticilere ve yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunacak. Mocaverse'in Türkiye pazarına girişi, dijital dünyanın geleceğini şekillendiren yenilikçi projeler için yeni iş birlikleri ve küresel bağlantılar kurma imkanı sağlayacak. Etkinlik, Türkiye'nin Web3 alanındaki potansiyelini dünya çapında duyururken, katılımcılara stratejik fırsatlar ve büyüme yolları sunacak.
Animoca Brands'in bir yan kuruluşu olan The Sandbox, Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Cut the Rope, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Invincible, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, SM Entertainment, Şirinler, Care Bears ve Atari gibi büyük markalarla ortaklık kurarak son zamanlarda sanal emlak talebindeki artışı körükleyen merkeziyetsiz sanal dünyalardan biridir. Mobil cihazlarda 40 milyondan fazla küresel kurulumu olan mevcut The Sandbox IP'sini temel alan The Sandbox metaverse, oyunculara ve içerik oluşturuculara sürükleyici 3D dünyalar ve oyun deneyimleri yaratmak ve yarattıklarını güvenli bir şekilde depolamak, ticaret yapmak ve bunlardan para kazanmak için merkeziyetsiz ve sezgisel bir platform sunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.sandbox.game adresini ziyaret edin ve Twitter, Medium ve Discord'daki düzenli güncellemeleri takip edin.
Chiliz (CHZ), spor ve e-spor endüstrilerinde taraftar etkileşimini devrim niteliğinde bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan, blockchain tabanlı bir platformdur. Bu platform, Chiliz'in Layer 1 EVM uyumlu blockchain'inde çıkarılan fan token'ları ve dijital varlıkları kullanarak, taraftarlara takım kararlarına katılma, özel etkinliklere erişim sağlama ve benzersiz avantajlardan yararlanma imkânı sunar. Platform, taraftarların bu token'ları satın alıp yönetebileceği Socios.com üzerinden çalışır ve böylece taraftarlar ile favori takımları arasında daha derin bir bağ kurulmasına olanak tanır.
Mocaverse, tüketicilerin Web3 deneyimlerine ve ödüllerine girmeleri, deneyimlemeleri ve Web3 maruziyetlerini en üst düzeye çıkarmaları için bir Web3 platformu haline gelmeyi amaçlayan Animoca Brands'in amiral gemisi projesidir. Animoca Brands'in 540 portföy şirketi tarafından başlatılan Mocaverse, ortakların Web3 katılımı için farklı tüketici uygulamalarını birlikte oluşturabilecekleri tek bir giriş giriş noktasına sahip bir ağlar ağı olan Moca Network'ü oluşturuyor. Temel katılım ürünü olarak Realm SDK ile Mocaverse, milyonlarca kullanıcının ortaklardan katılımını, birlikte çalışabilir cüzdan, kimlik, itibar ve puan sistemleri aracılığıyla merkezden uzaklaştırmayı hedefliyor.
Deloitte Tech Fast birincisi, Fortune Crypto 40 şirketi, 2024 En İyi 50 Blok Zinciri Oyun Şirketinden biri ve Financial Times'ın Asya-Pasifik 2023 Yüksek Büyüme Şirketlerinden biri olan Animoca Brands (ACN: 122 921 813), açık metaverse'in kurulmasına yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere dijital mülkiyet hakları sunmak üzere blok zincirinden yararlanan bir Web3 lideridir. Şirket, Anichess, The Sandbox, PHANTOM GALAXIES™, Life Beyond ve Crazy Defense Heroes gibi orijinal oyunlar ve The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ ve Formula E gibi spor ve eğlence dünyasından popüler fikri mülkleri kullanan ürünler de dahil olmak üzere geniş bir ürün portföyü geliştirmekte ve yayınlamaktadır. Animoca Brands'in en önemli projelerinden biri, tüketicilerin tek bir giriş noktası ile deneyimlere ve ödüllere Web3 maruziyetlerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan bir platform olan Mocaverse'dir. Animoca Brands The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn ve Azarus dahil olmak üzere birçok yan kuruluşa sahiptir. Animoca Brands, Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games ve çok daha fazlası dahil olmak üzere hem doğrudan hem de Animoca Ventures aracılığıyla 540'ın üzerinde Web3 yatırımından oluşan bir portföy ile Web3'teki en aktif yatırımcılardan biridir.
Son Dakika › Teknoloji › Mocaverse Türkiye'ye geliyor! Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz güçlerini birleştirdi - Son Dakika
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