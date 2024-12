2025\'ten Beklentiler Kötü

Yerel

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle 2025 yılından bir beklentileri olmadığını ifade etti. Aksaraylı Önder Yüksel, "2024 yılında aklımda kan, savaş kaldı. Ekonomik kriz var. 2025 yılından hiç beklentim yok. Hiçbir umudum yok. Ne ekonomik yönden ne siyasi yönden ne savaş yönünden hiçbir şeyden beklentim yok" dedi.

Aksaray'da yaşayan vatandaşlar, 2024 yılını değerlendirirken, 2025 yılından beklentilerini anlattı. Mustafa Özmen, şunları söyledi:

"Kocadık, 80 yaşındayım. Ekonomi sıkıntı. 12 bin TL ile adam geçinir mi? İşte öyle geçinip gidiyoruz vallahi. Ekonomik sıkıntılarının atılmasını beklerim. Memleketin düzelmesi bekliyoruz. Bu ne böyle. Her şey aldı başını gidiyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Akşamdan bir fiyat, sabaha bir fiyat. Akşama bir fiyat daha haftada beş defa zam geliyor. Bu böyle kontrolsüz olmaz ki bir kontrol lazım böyle başıboşluk olmaz. Beklentimiz sağlık sisteminin, adalet sisteminin, eğitim sisteminin düzelmesi. Her şey başıboş, bozuldu gidiyor. Herkes geçinir, et yemezsen, tatlı yemezsen geçinirsin. Hiç evi olmayan da geçiniyor. Adam açlığından ölmüyor ki o da geçiniyor yani. Her geçim, geçim sayılmaz. İnsan gibi kim yaşıyor? Türkiye'de yüzde 10'luk kesim insan gibi yaşar, yüzde 90'ı perişan. Yaşıyor ama nasıl yaşıyoruz? Nasıl yaşadığını biliyor musun sen? Ev kirası çıkmış 15 bin TL'ye."

"2024 yılında çok mağdur olduk"

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş ise "2024 yılında çok ciddi fiyat artışı oldu. Gübre, mazot, motorin, ton buğday üzerine ama sattığımız ürünlerde hiçbir artış olmadı, çok mağdur olduk. Çiftçilerden bazıları traktörünü satıp da borcunu ödeyen arkadaşlarımız oldu. Tabi toprağı olan kazandı ama toprağı olmayan kazanamadı, mağdur oldu ister istemez. 2025 yılında böyle olmamasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah 2025 yılının iyi olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kardeşimin güvenliğinden emin olmak istiyorum"

İsmail Kerem Çağlayan ise "2024 yılında aklımda malum surlar olayı kaldı diyebilirim. Sur olayı, başka bir şey gelmiyor aklıma. Kardeşim falan okula gidiyor mesela hani okula giderken güvenli bir şekilde gittiğinden emin olmak istiyorum ama olamıyorum. Kendim için bile korktuğum oluyor bazen. Ben kendim bir tık savunabilirim en azından ama kızlarımız, kardeşlerimizin biraz sıkıntıda olduklarını söyleyebilirim. Biraz klişe olacak ama yine her zamanki gibi ben öncelikle ekonomik sorunlarımız da var, eğitimle alakalı sorunlarımız da var ama adaletin olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"2025 yılından hiçbir beklentim yok"

Önder Yüksel ise "50 yaşındayım 2024 yılında aklımda kan, savaş kaldı. Ekonomik kriz var. 2025 yılından hiç beklentim yok. Hiçbir umudum yok. Ne ekonomik yönden ne siyasi yönden ne savaş yönünden hiçbir şeyden beklentim yok. Berbat gidecek gibi bana galiba" ifadelerini kullandı.

25-30 sene boyunca İstanbul'da hurdacılık yaptığını son 5- 6 senede Aksaray'a geldiğini ifade eden Ali Balta, "Fabrikaya girdik, babamın tavsiyesiyle fakat fabrikalarının durumu kötü olduğundan çıkmak zorunda kaldık ve şimdi de boştayız. Şu anda bir şey bulamıyoruz iş bulamıyoruz. Yaş şu an da 48. 2024'te aklımıza gelen savaşlar var, zulüm var, ölümler var, çocuk ölümleri var. Hükümetin yanlış politikaları var. Böyle devam ederse zaten 2025 daha kötüye gidecek gibi görünüyor. Allah hayırlısını nasip etsin bilmiyorum bakalım ne gösterecek zaman ama pek iyiye gitmiyor durumumuz. Ne zaman ki bu eğitim, sağlık durumunda düzenlemeler olursa, hükümetimiz de işte ekonomik olarak tedbirlerini alırsa ancak öyle. Hükümet ekonomiye bir el at atıncaya kadar bir şey göremiyorum. Çünkü gerçekten zor durumdayız. Şu anda kış döneminde mesela hiç iş yok. Arkadaşların yanına uğradım, hal hatır sorayım diye çay içmeye geliyorum. Arkadaşların da durumları vahim yani çünkü iş yok. Umudumuz yok" diye konuştu.

"Battık, mahvolduk"

50 yaşında olduğunu ifade eden vatandaş Nurgül Tekin ise "Battık, mahvolduk. Şu an gurbetçiyim ama yiyebiliyorum, fakirler hiçbir şey yiyemiyor. İnşallah 2025'te her şey düşer diye umut ediyorum. Alışverişlerimiz düşer inşallah, emekliler yiyebiliyor ama ev kirasını ödeyemiyor. Yine ben köy yerindeyim, ekmek yiyebiliyoruz ama şehirdekiler her şeyi yiyemiyor, alamıyor. Birini alan birini alamıyor, birini bulsa birini bulamıyor. Beklentim inşallah alışverişlerimiz düşer, gençlerimiz ortada geziyor, çalışmıyorlar" şeklinde ifade etti.