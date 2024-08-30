93. İzmir Enternasyonal Fuarı \'Teknoloji\' temasıyla kapılarını açtı

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Bu yıl 93'üncü kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 'Teknoloji' teması ile kapılarını açtı. Fuar, 9 Eylül'e dek birbirinden özel programlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde 93'üncü kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programı, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Düzenlenen açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep birlikte geçen sene 14-28 Mayıs'ı yaşadık. Travmasını en yüksek hisseden kent şüphesiz İzmir'di. İzmir Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk'ün partisinin iktidar olmasını bekliyordu. Yüksek bir motivasyon ve büyük bir inanç vardı. Sürecin öncesinde ve sonrasında yaşananlar geride kaldı. İzmir'de gençlerin gözünün feri sönmüştü, ileri yaştakilerin omuzları iyice düşmüş kimse birbirine umut cümleleri kuramıyordu" dedi.

"Değişime ilk inanan İzmir oldu"

CHP'de yaşanan değişime ilişkin mesajlar da aktaran Özgür Özel, "Biz CHP'de neredeyse çocuk yaşlarda siyaset yapmış, çok görevde bulunmuş ve bu hikayenin sonunun böyle olmaması gerektiğine inanan kadrolar olarak 'CHP değişirse Türkiye değişir' dedik. O ateş yakıldığında sözümüzü birlikte söylediğimiz arkadaşlarımız azdı. Ama gün geçtikte CHP'de yaşanan değişimin Türkiye'ye iyi geleceğine ilk inanan İzmir oldu. Bunu takip eden şehirler arasında memleketim Manisa da vardı ama insan hangisine memleketim diyeceğini şaşırıyor. Sesimi en iyi İzmir'in duyduğunu ve İzmir'in dediklerinin yapmanın doğru olduğunu bizzat deneyimledim" ifadelerine yer verdi.

"Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etti"

Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerinden de bahseden Özel, demokrasi mücadelesinin sonunda tarihi bir değişimin olduğunu ve arkasında yerel seçim gündeminin bulunduğunu söyledi. Özel, "Yerel seçimlerde tüm adaylar önemli ve seçimin sonucundan çok kendisine nasıl baktığınız önemli. Örneğin çok sayıda kadın belediye başkanıyla çıkmalıydık ve gençlerin iddia ortaya koyduğu sorumluluk aldığı kadrolar bekliyordu. Karamsarlar vardı, iyi niyetli karamsarlar, öğrenilmiş çaresizlikten karamsar olmuş olanlar ve çok iyi niyeti olmayan felaket çağıran karamsarlar vardı. Ama hepsine kulak tıkadık. Çünkü karamsarlık ülkemize de Atatürk'ün kurduğu partiye de yakışmazdı. Oluşan parti meclisimizin yaş ortalaması 43'tür. Deneyimli büyüklerimiz, cıvıl cıvıl gençlerimiz de var. Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etti. İlk kilit gençlerdi. İkinci anahtarı da kadınlara güven diyerek bize emanet etti, onu da kadınlar açtı" açıklamalarında bulundu.

Yapay zeka vurgusu

Yapay zeka ile belirlenen belediye başkan adaylarında başarı yakalandığına dikkat çeken Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Mutlaka bu fuarın çağı teknolojiyi, inovasyon anlamında önemli işlere zemin oluşturması gerekiyordu. Ben bu fuarda Amerika ile Rusya'nın teknoloji savaşlarına şahitlik yapmış bir çocuğum. İzmir hem Türkiye'deki hem de dünyadaki yeriyle 40-60'larda yapacağını bugün yapsa yarışacak hale gelebilir. Bu sene temanın böyle belirlenmesini memnuniyetle karşıladım. Mevcut belediye başkanlarını, adayları, aday adaylarını ölçmeli ve yetmez sahada performanslarını takip etmeliyiz. Daha önce partimizden bütçemizin 355 bin anket ile aday belirledik, önce mevcut adayları değerlendirdik. ya mevcut adayları yeniden gösterdik ya da o isimlerin yerine yenisini de anketlerle belirledik. 20 firma çağırdı 12'si geldi 8'i yeterlilik aldı 2'si elendi ve 6 firma ile anketleri yaptık. 20 firmadan 6'sının uyduğu şart yapay zeka denetimiydi. Bunu söylediğimizde gülüp 'yapay zekanın adayları' dedi."

"31 adaydan 29'unu seçtirmenin mutluluğunu duyuyorum"

Sözlerini sürdüren Özel, "Ben seçimden 3 gün önce konuşma düşünmeye başladım. 'Bilerek kötü haberler yayılıyor, geride gözüküyor ama seçimi alabiliriz sandıkları terk etmeyin' diyorduk. Bu defa ölçme değerlendirme yapay zekanın gücüyle çalıştık. Seçimlere 10 gün kala belediye başkanlarına güçlü ve güçsüz mahalleleri, hangi kelimelerin ikna ettiğini gönderdik. Birileri felaket beklerken bizim önceden hazırladığımız SMS sandıklar açıldıktan 45 dakika sonra gönderildi. 'Güzel haberler alacaksınız, görev yerinizi terk etmeyin. Son ıslak tutanaklı imzayı teslim edene kadar görev yerinizden ayrılmayın. Sizler bizim demokrasi kahramanlarımızsınız' dedik. Ben, bu zafere ve mutluluğa inanmış İzmir'de gösterdiğimiz 31 adaydan 29'unu seçtirmenin mutluluğunu duyuyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Tugay'a övgü

Konuşmasında Başkan Tugay'a da övgülerde bulunan CHP Genel Başkanı Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Süreç analizinde geleceği görmede, teknolojiden yararlanmada Türkiye'de en iyisi olan Tugay'ın İzmir'de de en iyisini yapacağına ve bu takıma kaptanlık yapacak inancımı tekrardan ifade ediyorum. Belli bir dönem İzmir ne istiyor, İzmir ne bekliyor ve bu insanların gerçek derdi ne ya da standart taleplerini karşılamadan başka vizyonlar ortaya koyma meselesi bu sefer anlaşıldı. Kimin görevine devam ettiğine kimin etmediğine bakınca İzmirli iyi niyeti çabayı ve ölçe değerlendirmenin doğrusunu gördü. Bu duygudaki insanlara hak ettiğini verme zamanı. Onlara bu sefer oy verin demiyorum, projelerini ve kente hizmet yapabilmeleri için sizlerin kamuoyu desteğine ihtiyaçları var. İhtiyaç duyduğu desteğin sizler tarafından sağlanmasıyla bu kente devrimi yaşatacak. Bu kente çağ yaşatacak."

İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler sonrasında tutuklanan ve ardından bugün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun iadeiziyarette bulunduğunu aktaran Özel, "Dilruba İzmir'de mikrofona birkaç cümle söyledi. Cezaevinde ziyaret ettik, o zaten özeleştirisini yapmış. Biz cezaevine gidip kapının önünde çıkıp şunu da yapacağız, yakacağız demek yerine hakkı teslim edip, haksızlığa itiraz ettik. Cezaevinde bir davet yaparsanız kısa sürede karşılığını bulur. Dilruba kardeşimi ziyaret ettim ve 'sen buradan çıkacaksın. Ben seni kapıda konuşma yapıp bir yere davet edeceğim ve benim misafirim olacaksın' dedim. 'Ümit ederim öyle olur' dedi. Ben çıktım ve dediğimi yaptım. Dilruba ile vedalaşırken ona 'burada racondur, ziyarete gelene iadeyi ziyarete gitmen lazım' dedim. İyi ki varsın Dilruba. CHP, düşünce özgürlüğünü sonuna kadar savunuyor" dedi.

"Biz özgürlükler partisiyiz"

" Suavi'ye konser iptal ettirdiler, Çine'ye gittik. Amasya'daydık, Cumhurbaşkanı yardımcısı ile konuştuk. 'Dumlupınar'da konuşturmayız' dediler" diyen Özel, şunları söyledi:

"Artık bıçak kemiğe dayandı. Türkiye'nin birinci partisi Türkiye'yi kucaklıyor. Tüm CHP'li belediyenin sahneleri tüm sanatçıları açıktır. Yolun sonu gözüküyor. O törene Devlet Bey geliyorsa o da konuşacak, Recep Tayyip Erdoğan geliyorsa o da konuşacak. Kimseden mikrofon kaçırmayacağız, biz özgürlükler partisiyiz. Biz Türkiye'nin partisiyiz."

Başkan Tugay, yapay zeka robotu Sophia ile konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise konuşmasına başlamadan önce, 2016 yılında Hong Kong merkezli bir şirket tarafından geliştirilen kadın robot Sophia ile konuştu. Tugay, "Heyecan ve şaşkınlıkla izledim. İlk defa bir robot tarafından bayramımız kutlandı. Sophia seni görmek çok güzel" diyerek duygularını aktardı. Sophia da Tugay'a yanıt olarak, "Başkan, her ne kadar sizin hakkınızda milyonlarca veriye sahip olsam da sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

"İzmir fuarı tarih boyunca zamanın ötesine geçmiştir"

Konuşmasında Türkiye fuarcılığının temellerinin atıldığını belirten Tugay, "Dünyanın en eski genel ticaret fuarlarından, Türkiye'nin ise ilk fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nı, 'Teknoloji' temasıyla ve 'Zamanın ötesine geçiyoruz' sloganıyla düzenliyoruz. İzmir Fuarı zaten tarihi boyunca hep zamanının ötesine geçmiştir. Çünkü Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, zamanın ötesindeki ülküsü cumhuriyeti henüz planlarken fuarımızın temellerini atmıştır. Atatürk, 29 Ekim 1923'e giden süreçte, kuracağı cumhuriyetin ekonomi politikasını belirlemek için 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Kemeraltı'ndaki kongre binasının girişinde, yerli mallarının sergilendiği Numune Sergisi açıldı. Amaç, ülkedeki zirai ve sınai ürünlerin tanıtılması, yerli mallara ilginin artması, ülke ekonomisinin canlanmasıydı. İzmir Fuarı'nın da Türkiye fuarcılığının da temelleri işte o sergide atıldı" ifadelerini kullandı.

"İnsanların yaşama dört elle sarılmasının sembolü oldu"

Fuarın, tarihi boyunca pek çok ekonomik krize, savaşa, politik sıkıntılara şahit olduğuna ancak hep yoluna devam ettiğini dile getiren Başkan Tugay, fuarın sadece Türkiye'de değil, dünyada da insanların yaşama dört elle sarılmasının sembolü olduğunun altını çizdi. "1929 Ekonomik Buhranında kısa bir ara verilse de ekonomik krizin etkilerinin sürdüğü 1933'te, uluslararası ilgiyle düzenlendi" diyen Özel, İkinci Dünya Savaşı yıllarında da fuara ara verilmediğini belirtti.

"Küllerinden yeniden doğdu"

İzmir'de meydana gelen yangınların ardından fuarın moral verdiğini söyleyen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarımız bugünlerde İzmir halkı olarak bize de yaşadığımız üzücü olayların ardından moral veriyor. Karşıyaka'da, Tire'de, Bayındır'da, Menderes'te, Bergama'da, Urla'da, Çeşme'de üzücü yangınlar yaşadık. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın, ilçe belediyelerimizin büyük gayretleriyle mücadele ettik. Fuarı, bu yangınların ertesinde açıyoruz. İnanıyoruz ki küllerimizden yeniden doğacağız. Tıpkı, şu an içinde bulunduğumuz Kültürpark'ın, Kurtuluş Savaşı'nın ardından çıkan Büyük İzmir Yangını sonrası küllerinden yeniden doğması gibi."

Yapay zeka hayata geçecek

Büyükşehir'de yapay zeka uygulamalarını hayata geçireceklerini duyuran Tugay, "İzmir Fuarı, getirdiği yeniliklerle de hep zamanın ötesine geçti. Yeni teknolojiler, yeni ürün ve markalar, yıllar içinde hep dünyadan Türkiye'ye, İzmir Fuarı'nın açtığı kapıdan girdi. Bu yıl teknoloji temasını seçerken hedefimiz; İzmir'in geleceği hayal eden, hayallerini gerçeğe dönüştüren ve çağı yakalayan bir kent olmasıydı. Teknoloji temasıyla kentimizi geleceğe taşımayı hedeflediğimiz 93. İEF, uluslararası ve ulusal firmaların iş bağlantılarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Teknoloji sektöründeki girişimciler ve start-uplar kendilerine ayrılmış özel alanlarda, yeni iş fikirlerini ve yenilikçi çözümlerini sergileyecekler. Genç girişimcileri destekleyebilmek amacıyla 50 start-up firmasına ücretsiz stant tahsis ettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ ile İzmir'de yeni yapay zeka uygulamaları hayata geçireceğiz. İzmir Fuarı, özellikle İzmirlilerin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Hepimizin büyüme hikayesinde yerini almıştır. Anne babalarımızın elinden tutarak geldiğimiz fuara daha sonra çocuklarımızı getirdik, kimimiz torunlarını getirdi. Yeni ürünlerle, yeni teknolojilerle olduğu kadar gazinolarla, tiyatroyla, sinemayla da buluştuğumuz yerdir burası. Tüm Türkiye'nin eğlence ve sanat dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir kültür mirasıdır, İzmir Fuarı. Bu yıl fuarımızın kapılarını; Kurtuluş Savaşı'mızın son evresi Büyük Taarruz'u anmak üzere kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açıyoruz. Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın cesaretiyle esaretten kurtuluşumuzu, zaferimizi, bağımsızlığımızı kutluyoruz. Kapanışı ise Kurtuluş Savaşı'nın nihai zafere ulaştığı 9 Eylül'de, İzmir'in 102. kurtuluş yıl dönümünde yapacağız" dedi.

"Fuar eski günlerine geri dönecek"

"Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın" diyen Tugay, "Ata'mızın mirasını, her yıl daha da geliştirerek koruyacağız. Eski fuar dönemi neşesini, canlılığını tekrar yakalayacağız. Eski ihtişamlı, görkemli fuarları birlikte var edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Fuarın ardından CHP Genel Başkanı Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, fuar alanındaki stantları gezip bilgiler aldı. Fuar, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında katılımcılara kapılarını açacak. 11 gün boyunca, teknoloji odaklı uygulamalar, konserler, spor, bilgi yarışmaları ve dans gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek. - İZMİR