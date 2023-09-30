AK Parti'de 11 grup başkanvekili İstanbul'a çıkarma yaptı! Ortak açıklamada CHP'li belediyeleri topa tuttular

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin AK Parti grup başkanvekilleri İstanbul'da bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarına sert eleştiriler yer aldı.

TEK TEK HEPSİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hatay'da çöplerin toplanması, ilaçlama yapılması, park ve bahçelerin bakımı gibi en rutin belediye hizmetlerinin bile yapılamıyor olması beceri noksanlığıdır. Asrın felaketiyle sarsılan Hataylılar, belediyecilik anlamında yalnız bırakılmıştır. Hatay Büyükşehir Belediyesinin, yaraların sarılması konusunda devletin kurumlarına ayak uyduramaması problem körlüğüdür. 4,5 milyarlık devasa bütçesi olmasına rağmen, altyapıya dair hiçbir çalışma yapmayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğiyle oynamaktadır. Eskişehir'in ulaşım sorunuyla ilgili devletimizin ve bakanlıklarımızın yaptığı yol, köprü ve alt geçit gibi hizmetlerin dışında hiçbir çalışma yapılmaması, CHP'li başkanların iş yapma niyetsizliğini ortaya koymaktadır. Ege'nin İncisi İzmir'i pis kokuyla özdeşleştiren CHP'li yönetim, 25 yıldır İzmir'in altyapısına dair kafa yormamıştır. Ankara'da belediyenin öz kaynaklarıyla 58 km metro yapacağım diye yola çıkanların, bugün 1 km metro hattını bile tamamlamamış olması işte bu samimiyetsizliğin göstergesidir."

"ŞEHİRLERİ GELECEĞE TAŞIYACAK İRADE AK PARTİ KADROLARINDA VAR"

Yayımlanan metinde "Şehirlerinizin kaybettiği yılları geri kazandıracak ve şehirlerinizi geleceğe taşıyacak irade, samimiyet ve heyecan, AK Parti kadrolarında vardır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir şahlanışa kalktığı bu günlerde, yaşadığınız şehirler de bu şahlanışa dâhil olacaktır" ifadelerine yer verildi.

"İBB BAŞKANI SÖZLERİNİN YÜZDE 91'İNİ TUTMADI"

Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul'da yaşanan sorunlara dikkat çekilirken, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almamıştır. Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin %91'ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir." sözleri kullanıldı.

GÖKSU "ADAY OLACAK MISINIZ?" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

CHP'li Başkanlar tarafından yönetilen 11 Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul'da bir araya geldi. Daha önce 5 ilde gerçekleştirilen istişare toplantılarının 6'ncısı İBB AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Fatih'te bulunan Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen toplantıda ortak basın açıklaması da yapıldı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, gazetecilerin "Aday olacak mısınız?" sorusunu, "Başka soru var mı?" diyerek yanıtsız bıraktı.

"İMAMOĞLU İSTANBUL'UN BÜYÜKLÜĞÜYLE YARIŞIR YALANLAR ÜRETİYOR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "En büyük pişmanlık, en büyük hayal kırıklığı, en büyük aldatılmışlık duygusu maalesef İstanbul'da yaşanmaktadır. Zira İBB Başkanı, İstanbul'un büyüklüğüne mütenasip işler yapmak yerine, adeta İstanbul'un büyüklüğüyle yarışır yalanlar üretmektedir" dedi.

"BELEDİYEYİ BORÇLANAMAZ HALE GETİREREK İFLAS ETTİRDİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almamıştır. Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin %91'ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir. İstanbul, son 5 yılda her alanda geriye gitmiştir. 'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir' diye göreve gelen CHP'li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar TL olan İBB'nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB'yi iflas ettirmiştir" diye konuştu.

"TWEET ATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMADI"

İmamoğlu'nun "Öz kaynakları iki katına çıkaracağım" sözü ile ilgili konuşan Göksu, "CHP'li İBB başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. Yani İBB'yi 4 kat küçültmüş ve belediyeyi finansal olarak yönetilemez hale getirmiştir. 2017 yılında İBB bütçesinin %56,9'u yatırıma ayrılırken, 2020-2022 yıllar arasında bütçedeki yatırım oranları %36 seviyelerine gerilemiştir. Bir başka deyişle, İstanbul'daki yatırımları 3'te 1 oranında küçültmüştür. Göreve gelir gelmez, deprem bütçesini 6 kat düşüren CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'un en hayati meselesi olan depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunda her yıl bir tweet atmaktan başka bir şey yapmamıştır. CHP'li İBB başkanı için deprem sadece bir iletişim konusu olmuştur. '100 bin konut dönüştüreceğim' diyen CHP'li başkan, bırakın yeni konut üretebilmeyi, AK Parti döneminde yapılan Bayrampaşa KİPTAŞ konutlarının teslimini bile yapmayı becerememiştir. Raylı hizmetler başta olmak üzere, yol kavşak, otopark, yeşil çevre yatırımlarının tamamı geriye gitmiştir. 100 bin araçlık otopark sözü veren CHP'li başkan, 5 yılın sonunda 1 adet otoparkın sadece ihalesini yapabilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TEVAZU GÖRÜNTÜLERİ, KAMERA ÖNÜNDE YÖNETİCİ AZARLAMA KİBRİNE DÖNDÜ"

Göksu konuşmasının devamında, "İETT otobüslerinin bakımı için yapılan 6,9 milyar liralık ihalenin 4,1 milyar liralık kısmı, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu bir firmaya verilmiştir. Sırf yandaş olduğu için tercih edilen firma, otobüslerin bakımını yapamamış, milyonlarca İstanbullu yollarda sıkıntı çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. 5 yılda çevre-yeşil konusunda elle tutulur hiçbir yatırım yapmayan CHP'li İBB yönetimi, arıtma tesisi projelerini durdurmuş, İstanbul'a dikilen ağaç sayısını yüzde 75 azaltmış ve İstanbul'un geleceğine kastetmiştir. Dünyada iklim krizlerinin ve su savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, İstanbul gibi bir metropol için, bir bardak yeni su kaynağı üretmemişlerdir. Bu yönetim kuraklığı ve İBB Başkanının beceriksizliği son zamanlarda gerginliğe sebebiyet vermiş, belediyenin mutfağında musakka şovla başlayan tevazu görüntüleri yerini kameralar önünde partisinin yöneticilerini dahi azarlama kibrine dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

"SAMİMİYETSİZ VE MÜSRİF BİR YÖNETİM SERGİLEDİ"

İstanbulluların aldatıldığını söyleyen Göksu, "Tüm yatırımların durdurulması, yeni proje üretilmemesi, İstanbul'a dair yeni vizyonların ortaya konulmaması, şehrin fiziki gelişimi ve geleceği açısından çok acı bir durumdur. Ama bundan daha acı olan İstanbulluların aldatılmasıdır. İstanbul için sürdürülebilir kalkınma hedefi oluşturamayan, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretemeyen İBB Başkanı, sürdürülebilir olduğunu düşündüğü yalanlara başvurmuştur. Kamuoyu önünde bir kez daha yüksek sesle ifade etmek isteriz ki; CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen diğer 10 büyükşehir belediyesinde olduğu gibi, İstanbul'u yöneten CHP'li İBB Başkanı da 5 yıl boyunca beceriksiz, samimiyetsiz, vizyonsuz ve müsrif bir yönetim sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U PAZARLIK MASALARINDA MEZE YAPTI"

İmamoğlu'nun İstanbul'u gündemine almadığını ifade eden Göksu, "Beceriksizlikten daha acı olan konu ise, İstanbul'un ve İstanbulluların türlü algılarla aldatılması ve istismar edilmesidir. CHP'li İBB Başkanı kendi siyasi çıkarları uğruna, İstanbul gibi kadim bir kenti, 'pazarlık masalarında meze' yapmıştır. İstanbul'un kaynaklarını ve İstanbul'un itibarını kendi siyasi beklentisi uğruna heba etmeye kalkmıştır. CHP'li İBB Başkanı, göreve geldiği günden bu yana hiçbir zaman İstanbul'u gündemine almamıştır. İstanbul'a başkanlık yapmak yerine önüne gelen her makama aday olmuştur. Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi hala kursağında olan CHP'li İBB başkanının tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin masası ve kasasıdır. Bizler CHP'li başkanlar tarafından yönetilen 11 büyükşehrin AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak İstanbul'dan bir kez daha sesleniyoruz; 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP'li başkanlar şehirlerine hiçbir katkıda bulunmamıştır. Gösterdikleri zayıf performansla aslında belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm Türkiye'ye göstermişlerdir. Geride kalan 5 yıl, Türkiye'ye bu gerçeği gösterirken, bu şehirlerimiz için ise maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur" dedi.

"BU ŞEHİRLER YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

11 büyükşehir sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza seslenen Göksu, "Lütfen müsterih olunuz. Şehirlerinizin kaybettiği yılları geri kazandıracak ve şehirlerinizi geleceğe taşıyacak irade, samimiyet ve heyecan, AK Parti kadrolarında vardır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir şahlanışa kalktığı bu günlerde, yaşadığınız şehirler de bu şahlanışa dahil olacaktır. Milletimizin takdiri, bizlerin de samimi gayretleri ile bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.



