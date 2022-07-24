Ankara Büyükşehir Belediyesi '3. Motofest Ankara Festivali'ne Ev Sahipliği Yaptı

Başkentte spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Karaköy Mesire Alanı'nda '3. Ankara Motosiklet Festivali'ne ev sahipliği yaptı. ABB, ANFA Güvenlik, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara İtfaiyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce motor tutkununa; güvenlik, konser sahnesi, kahvaltı, çadır, stant ve su desteği sağlandı. Festival alanını ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, motor tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ödüllü yarışmalardan serbest motor sürüş gösterilerine, çadır kampından konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı motofest Kurtalan Ekspres'in verdiği konserle sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

ABB, yenileme çalışmalarının ardından Başkentin gözde mesire alanı olmaya başlayan Karaköy Mesire Alanı, "3. Ankara Motosiklet Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ziyaret ettiği festivalde, motor tutkunları Yavaş'a yoğun ilgi gösterdi. ANFA Güvenlik, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara İtfaiyesi ekipleri tarafından düzenlenen 'motofest'te Türkiye'nin dört bir yanından gelen motor tutkunlarına; güvenlikten konser sahnesine, kahvaltıdan çadıra, stantlardan su ihtiyacına kadar birçok konuda destek sağladı.

"ETKİNLİK ALANINDA BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Motosiklet festivaline katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar, "Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Motosiklet Festivaline Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkentine yakışır şekilde Ankara'yı hem kültürün hem de etkinliklerin Başkenti yapmaya çalışıyoruz. Etkinlik alanında bütün önlemleri aldık ve ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Sporcuları ve motorseverleri desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Dernek Başkanı Orhan Keskin de festival hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin her yerinden 7'den 70'e akın akın insanlar geliyor. Etkinlik alanını, stantları, konser sahnesini, elektrik ve su gibi çeşitli destekleri Büyükşehir Belediyesi bize sağlıyor. Karaköy Mesire Alanını biz de ilk kez gördük. Dop dolu bir programımız var. Motosikletçileri tanımak isteyen herkesi davet ediyorum. Bu tip sosyal etkinliklere desteğinden dolayı da Büyükşehir'e teşekkür ediyorum."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BİZİM İÇİN ANKARA'DA YAPTIĞI BU FESTİVAL ÇOK GÜZEL OLDU"

Ödüllü yarışmalardan serbest motor sürüş gösterilerine, çadır kampından konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı festivalde, Kurtalan Ekspres de konser verdi. Kurtalan Ekspres müzik grubunun baş gitaristi Ahmet Güvenç festivale katılmaktan duydukları mutluluğu, "Büyükşehir Belediyesi'nin bizim için Ankara'da yaptığı bu festival çok güzel oldu. Türkiye'nin her yerinden motorcular geliyor buraya. Biz de motorcuların katıldığı tüm festivallere katılmaya çalışıyoruz. Güzel bir festival ve konser oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Açtıkları stantlarda ürün satışı yapan ve festival alanında çadır kuran motorseverler, 'Ankara Motofest'e ev sahipliği yapan ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Ferhat Durmuş(BB Ajans Organizatörü): "Muhteşem bir festival geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri bizi çok mutlu etti. Festivale ilgi büyüktü. Farkındalığımızı artırmak amacıyla bize katkı sağlandığı için teşekkür ediyorum."

-Ahmet Polat: "Motorcuyum ve her sene festivalin yapılmasını istiyorum. Eğleniyor ve güzel zaman geçiriyoruz."

-Batuhan Emir: "Festivalde her şey çok güzel. Arkadaşlarımızla keyifli zaman geçiriyorum. Mükemmel bir yer. Bu alan festival için çok uygun olmuş."

-Burak Türk: "Gayet eğlenceli geçiyor. Burada tanıtım yapma imkanı bulduk. Büyükşehir de bizi güzel ağırlıyor, sağ olsunlar."

-Cem Güneş: "Böyle güzel bir festivalde bulunmak gurur verici. Çocuğumla birlikte motor sürüyoruz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz festivalde. Çeşitli etkinliklerde yapılıyor gayet keyifli."

"HER ŞEY ÇOK RENKLİ"

-Şimal Kayar: "Güzel bir organizasyon olmuş. Stantları gezdik her şey çok renkli."

-Ahmet Koç: "Büyükşehir'in böyle bir festivale destek vermesi bizi memnun etti, moral verdi. Her şey gayet güzel teşekkür ederiz."

-İlker Öner: "Mesire alanını çok beğendim. İlk kez burada organizasyon yapılıyor. Çok güzel bir ortam var. Hem yeni arkadaşlar edindik hem de bizim için farklı bir atmosfer ve etkinlik oldu."

-Onur Kocaoğlu: "Eskişehir'den tüm federasyon ve derneklerimiz ile katılıyorum. Güzel bir ortam var burada. Mesire alanı festival için elverişli."