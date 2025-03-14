BEUN Rektörü Özölçer, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

BEUN Konukevi'nde gerçekleştirilen programda, Rektör Özölçer, üniversitenin 100 yıllık geçmişini, 2024 başarılarını ve 2025 hedeflerini gazetecilerle paylaşarak, eğitim, araştırma, sağlık ve toplumsal katkı alanlarındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde aktardı.

İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özölçer, üniversitenin köklü tarihine vurgu yaparak "Kökleri 1924 yılında kurulan Zonguldak Maden Mühendislik Mektebi'ne dayanan ve 2012 yılına kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adını taşıyan üniversitemizin kuruluş tarihinin 1992 yılı yerine 1924 olarak kabul edilmesine ilişkin başvuru kabul edildi. Bu kabule istinaden yaşadığımız mutluluğun ilk taçlandırmasını da üniversitemizin nişanı olan logomuzu güncelleyerek başlattık" dedi.

Yeni logonun anlamını detaylandıran Özölçer, "Logomuzun dış çeperi, şanlı al bayrağımızın ve şehitlerimizin kanını temsilen kırmızı olarak belirlenmiştir. Kırmızı renk ayrıca Zonguldak'ın zengin kömür ve doğalgaz rezervlerine sahip olması nedeniyle ülkemizin enerji üssü olma özelliğinden ötürü enerjiyi ve cevheri de temsil etmektedir. Ayrıca her birini ayrı bir cevher olarak nitelendirdiğimiz kıymetli öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın enerjisini de simgelemektedir. Logomuzun merkezinde ise Cumhuriyetimizin 50. yılı anısına Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yaptırılan 'Uzun Mehmet Anıtı' yer almaktadır. Bu anıt şehrimizde 'Üç Mehmet Anıtı' olarak anılmaktadır. Birinci Mehmet şehit asker Mehmet'i, İkinci Mehmet şehit madenci Mehmet'i ve Üçüncü Mehmet ise madenlerin ilk kurbanı ve efsanevi şehidi olan Şehit Uzun Mehmet'i simgelemektedir. Logomuzun merkezinde yer alan bu anıt, Zonguldak'ın tasvirinde kullanılan 'Mavi ile Yeşilin Buluştuğu Kent' imajını vurgulamak için bu iki rengin birleşimi olan turkuaz renkte tasarlanmıştır. Ayrıca turkuaz dünya çapında 'Türk' rengi olarak bilinmektedir. Böylece turkuaz renkli Uzun Mehmet Anıtı, üniversitemizi temsilen altına yerleştirilen kitap ve dış çeperimizdeki kırmızı renk ile oluşturulan yeni logomuz; bayrağımız, şanlı tarihimize, şehitlerimize ve vatanımızın doğal güzelliklerine sahip çıkma misyonumuzu her daim koruduğumuzu göstermektedir. Bu kapsamda meşakkatli bir çalışma sonucunda kurumsal kimliğimizi 2024 Ekim ayı itibarıyla tamamlamış bulunmaktayız" dedi.

"Çabalar çok daha iyi noktaya taşımak için sürüyor"

Üniversitenin mevcut durumunu özetleyen Özölçer, "Halihazırda üniversitemiz eğitim-öğretim, AR-GE ve topluma hizmet etme faaliyetlerini her gün artırarak 13 ayrı kampüste 15 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 36 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile mevcut konumunu çok daha ileri bir noktaya taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir. 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla aktif olarak üniversitemiz 16.838 lisans, 12.687 ön lisans, 2.344 lisansüstü ve 1.934 uluslararası (73 farklı ülkeden) ile toplamda 31.869 öğrencisine eğitim vermeye devam etmektedir. Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde toplam 113.665 mezun vermiş ve mezunlarımız edindikleri donanımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında çalışma hayatına atılmıştır. Bilhassa görevi devraldığımız andan bu yana bünyesindeki donanımlı, nitelikli, başarılı akademisyenlerin ve idari personellerin artmasını ve yükselmesini destekleyen üniversitemiz, bugün gelinen noktada 167 profesör, 147 doçent, 324 doktor öğretim üyesi, 312 öğretim görevlisi, 322 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 1.282 akademisyeni ve 2.483 idari personeliyle başarılı yarınlara emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.

Araştırma faaliyetlerinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini detaylandıran Rektör, "5 marka başvurusu yapılmış ve tamamı tescil edilmiştir. 3 patent alınmış olup ayrıca 1 adet Faydalı Model Tescili gerçekleştirilmiştir. 4 adet BIDEB 2237 başvurumuz destek almaya layık görülmüştür. TÜBİTAK ARDEB kapsamında toplam 4 proje, TÜBİTAK 1001 programından 4 proje, TÜBİTAK 1002 programından 6 proje ve TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı'ndan 6 proje desteklenmiştir. TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı'ndan 5 etkinlik destek almıştır. 4 uluslararası proje desteği alınmış olup, bunlardan birinin bütçesi yaklaşık 1,2 milyon Euro'dur. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından 2022 yılında kabul edilen 62 projeye 37.685.530 TL, 2023 yılında 44 projeye 37.387.070 TL, 2024 yılında 104 projeye ise 69.946.753 TL destek verildi. BAP birimimiz TÜBİTAK kaynaklı projeleri de desteklemiştir. Bu kapsamda 2022 yılında 4 proje 502.329,74 TL, 2023 yılında 10 projeye 2.931.295 TL, 2024 yılında ise 10 projeye 3.741.639,90 TL destek sağlandı," açıklamasında bulundu.

Toplumsal katkı projelerine de değinen Özölçer, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ÜNIDES çerçevesinde 15 öğrenci topluluğumuz birinci ve ikinci etap çağrılarında destek almaya hak kazandı. 3, 4 ve 5. etap çağrılarına başvuru için öğrencilerimize akademik destek sağlamak üzere etkinlikler düzenlenmeye devam etmektedir. İş birliklerimiz kapsamında 2022 yılında 30, 2023 yılında 22, 2024 yılında ise 39 ulusal ve uluslararası iş birliği protokolü yaptık" dedi.

Teknopark'tan bölgeye büyük katkı

Zonguldak Teknopark'ın başarılarını paylaşan Özölçer, "Zonguldak Teknopark; üniversitemiz, İl Özel İdare ve ilimizdeki ticaret ve sanayi odalarının ortaklığında kurulmuş olup 2018 yılının son çeyreğinde firma kabulüne başlamıştır. Yaklaşık 6 senedir bölgemizde, AR-GE ve yazılım faaliyetlerinin gelişmesi noktasında en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Kuruluşundan bugüne 55 firma faaliyet göstermiş, 80 projeye ev sahipliği yapılmış, bölgede 340 personel istihdam edilmiş, 1 milyon dolar ihracat yapılmış, 75 milyon Türk lirası proje geliri, 52 milyon ise proje dışı gelir elde edilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TGB Performans Endeksi 2022 sonuçlarına göre Zonguldak Teknopark, Batı Karadeniz Bölgesi'nin lideri olarak 1. sırada yer aldı. Tüm Karadeniz'de ise Samsun'dan sonra 2. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise 40. sıradayız. Teknopark'a kazandırdığımız yeni bina ve devam eden tadilat çalışmalarımız neticesinde faaliyet gösteren firma sayısını 54'e, göreve geldiğimizde 20 olan mevcut çalışan firma sayısını ise 36'ya yükselttik" diye ekledi.

Bilimsel yayınlarda rekor artış

Bilimsel yayınlardaki gelişmeleri aktaran Özölçer, "Aralık 2024 tarihli yapılan taramalar sonucunda akademisyenlerimizin yaptıkları nitelikli (TR, WOS, SCOPUS) bilimsel yayınları kayda değer artış göstermiştir. 2024 yılı sonu itibarıyla SCI indeksli dergilerde yayın sayımız 351, SSCI indeksli dergilerde yayın sayımız 68, AHCI indeksli dergilerde yayın sayımız 6, ESCI yayın sayımız 68, Scopus yayın sayımız ise 24'tür. Bilim, kültür, sanat ve spor etkinliği sayımızı, göreve geldiğimizdeki verilerin üç katına çıkardık" şeklinde konuştu.

Altyapı ve sürdürülebilirlik yatırımları sürüyor

Üniversitenin fiziki yatırımlarını anlatan Rektör, "Modern tıp standartlarına uygun olarak tasarlanmış olan yeni ek poliklinik binası; inşaat taban alanı 1835 metrekare, toplam inşaat alanı ise 7375 metrekare olarak planlandı. 4 kat olarak tasarlanan bu bina, yapımına başlandı ve inşaatı süratle devam etmektedir. Merkezi derslik ve laboratuvar binası (Eczacılık Fakültesi) çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanmış olup inşaat taban alanı 1168,69, toplam inşaat alanı 8.612,55 metrekare olarak planlanan yeni fakülte binası, zemin kat ile birlikte toplam 6 kat olarak yapımına başlandı. Ereğli Eğitim Vakfı iş birliği ile yapılan Ereğli Doruk Kampüsü'nde modern binaların inşaatı ise halen devam ediyor. 2024 yılı itibarıyla, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Mühendislik Fakültesi binamızın çatısında 2200 metrekarelik bir alanı kapsayan yeşil çatı uygulamasını gerçekleştirdik. Ayrıca, Farabi Kampüsü'ndeki yemekhane binasına kurduğumuz güneş enerjisi santralini tamamlayarak faaliyete geçirdik. Bu santral sayesinde yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 62,5'ini sürdürülebilir kaynaklardan karşılayacağız. Farabi Kampüsü, 15 Temmuz Şehitler Kampüsü ve İbn-i Sina Kampüsü'nde üçer adet olmak üzere toplamda dokuz adet şarj istasyonu kurduk. Farabi Kampüsümüzde ilk kez, uzun zamandır süren kampüs içi bağlantı yolu ihtiyacımızı çözüme ulaştırarak Farabi Kampüsü Ara Bağlantı Yolu Çalışmamızı tamamlayarak hizmete açtık" dedi.

Fiziki gelişmeleri detaylandıran Özölçer, "İnciharmanı Kampüsümüzde drenaj çalışması gerçekleştirirken, Ereğli Eğitim Fakültemizde Kampüs Sınır Çalışması yaptık. Öğrencilerimizin spor yapma imkanlarını geliştirmek maksadıyla Kilimli ilçemizde bulunan Zonguldak Meslek Yüksekokulu'na modern bir basketbol sahası kazandırdık. Yine Farabi Kampüsümüzde bulunan halı saha yenileme çalışmamızı tamamladık. Farklı birimlerde engelli öğrencilerin kampüs hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar, binaların yalıtımı, boya işlemi, çevre düzenlemesi ve fiziki eksiklerinin giderilmesi için işlemler yaptık. İbni Sina Kampüsümüzde doğalgaz dönüşümü, Üniversite Hastanesi'nin ilgili yerlerinde bakım ve onarım işleri, kütüphane, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve Obezite binası için bakım, onarım ve altyapı çalışmalarına kaynak ayırarak tamamladık. Zonguldak Meslek Yüksekokulu kampüs alanını genişlettik ve yeni bir spor tesisi inşa ettik" diye ekledi.

Hastanede büyük dönüşüm

Sağlık hizmetlerindeki ilerlemeleri paylaşan Özölçer, "Hastanemiz hizmete girdiği 23 Ekim 2000 tarihinde 5000 m kapalı alana ve 70 yatak kapasitesine sahip iken, 2024 Aralık sonu itibarıyla bu sayı 56.400 m kapalı alana ve 619 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Kurumumuz 24 yıllık zaman zarfında, tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadroyla teşhis, tetkik, ameliyat, yoğun bakım, ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri üst düzey kalitede sunarak çalışmalarına devam etmektedir. 2024 yılında Tıp Fakültesi'nde göreve başlayan 27 öğretim üyesi ile akademisyen sayısını artırarak bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacına çözüm olmaya devam edeceğiz. 2023-2024 yıllarında yapılan yenilikler ve tedarik edilen cihazlarla hastanemiz, Dijital Röntgen, Anjiyografi, Floroskopi, MR, Bilgisayarlı Tomografi, PET-BT, Radyoterapi, Sintigrafi, Renkli Doppler Ultrasonografi gibi son teknoloji cihazlarla hizmet sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'ni tanıttık. Kanser Araştırma ve Tanı Merkezimizin ihtiyacı doğrultusunda tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama hizmeti alımı yapılarak günde 40 hastaya kadar kemoterapi hizmeti verilmeye devam edilmektedir" dedi.

Hastanedeki yenilikleri sıralayan Özölçer, "Hastanemizde 40 branşta poliklinik hizmeti verilmekte olup, 2023-2024 yılları arasında Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Çocuk Göğüs, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji Polikliniği açıldı. Kemik İliği Merkezi Ruhsatı alındı ve en yakın zamanda hasta kabulüne başlanacak. İnme Merkezi Ünitesi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar tamamlandı. 2023 ve 2024'te eskimiş cihazların yenilenmesi için 128.066.000 TL harcama yapılarak Göz Lazer Cihazı, Seyyar Dijital Röntgen, Fizik Tedavi Yüksek Yoğunluklu Lazer Cihazı gibi yüksek teknoloji gerektiren cihazlar hastanemize kazandırıldı. 2. MR cihazı kurularak randevu süreleri aynı güne çekildi. Hastanemizin deforme olan yerleri ve asansörleri yenilenmiş, 2023-2024'te yaklaşık 30.000.000 TL harcama yapılmıştır. Üroloji, Jinekoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, KBB, Göz ve Göğüs Cerrahisi servisleri yenilenmiş, bloklar arası tüp geçitlerde tadilat işlemleri yapılmış, otopark düzenlenmiş ve Turuncu blok girişi iyileştirilmiştir. Soğutma Grubu, Onkoloji Binası iklimlendirme sistemi ve Genel Yoğun Bakım Klima santrali yenilenmiştir. 2025'te sağlık ve eğitim hizmetlerini daha ileri götürmek için insan kaynakları, altyapı ve cihaz iyileştirmelerimize devam edeceğiz. Bölgemizde tüm onkolojik tanı ve tedavi ünitelerini barındıran tek merkez olarak, ikinci bir Radyoterapi Sistemi'ni aldık" diye konuştu.

Hasta verilerini paylaşan Özölçer, "Hastanemiz, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hasta sayımızı 142.444'e, Obezite ve Diyabet Merkezi'nde 47.853'e yükselttik. Poliklinikte yatan hasta sayımız %80 artarak 471.658'e, hastanemizde yatan hasta sayımız %50 artarak 74.415'e, acil servisteki hasta sayımız %50 artarak 60 bin bandını geçti. Diş Hekimliği'nde işlem sayısı %60 artarak 345.254'e yükseldi," dedi.

Kalite çalışmalarını aktaran Rektör, "Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında tüm üniversitemiz 2 yıl akredite olmuştur. 2024 itibarıyla 15 programımız Tam Akredite unvanına sahiptir. MEDEK tarafından 4 programımız akredite oldu. 2024'te Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Tıp Fakültesi olmak üzere 6 adet Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu aldık. 2024'te ilk kez Times Higher Education 2025 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda 601+ bandında yer aldık, Türkiye'den 45 üniversitenin dahil olduğu sıralamada 29'uncu olduk. THE 2025 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1500+ bandında yer aldık. YÖK'ün 2024 raporuna göre dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerde 7., sosyal sorumluluk projelerinde 11., bağış miktarında 12., ödül sayısında 15., öğrenci kulüp sayısında 17. olduk. 9 akademisyenimiz 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı. THE 2024 Etki Sıralaması'nda İklim Eylemleri kategorisinde Türkiye'de ilk 4'e girdik. RUR Finansal Sürdürülebilirlik'te Türkiye'de 47'nci olduk" dedi.

Bölüm başarılarını sıralayan Özölçer, "SCImago'ya göre Makine Mühendisliği Türkiye'de 1., İnşaat Mühendisliği 4., Enerji 7., Matematik 9., Bilgisayar Mühendisliği 11., Fizik ve Astronomi 22., Mühendislik 33. oldu. 2024 Araştırma Endeksi'nde Türkiye'de 45'inci sıradayız. Diş Hekimliği Fakültesi, DUS'ta 8. oldu. 3 ISO Tescil Belgesi aldık. 2024 YKS'de ön lisansta %100, lisansta %97 doluluk oranı sağladık. 86 ülkeden 2.034 uluslararası öğrencimiz var, Erasmus+ anlaşma sayımız 220. 26 ülkeden 68 üniversite ile iş birliği yaptık. YÖK-TPAO-OTC iş birliğiyle Çaycuma Kampüsü'nde Açık Deniz Teknolojileri Merkezi'nde ilk mezunlarımızı vereceğiz" diye ekledi.

Öğrenci desteklerini vurgulayan Özölçer, "Karaelmas Üniversitesi Vakfı ile 2023-2024'te 550 öğrenciye burs verdik. 'Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışma Koordinatörlüğü' kurduk, 1.378 öğrenciye destek verdik. 2024'te 420 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Kütüphanede öğrenci başına basılı kitap sayısını 5,61'e çıkardık. Erasmus anlaşma sayısını %50 artırarak 253'e, uluslararası yüksek lisans öğrenci sayısını 119'a, doktora öğrenci sayısını 56'ya yükselttik. Toplam öğretim üyesi sayımız 665, akademik personel sayımız 1300 oldu" dedi.

2025 hedeflerini paylaşan Özölçer, "Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma payesini almamızın ardından, 'Yüz Yılın Hikayesi' kitabımızı hazırlıyoruz. 'Kampüsün Sesi' dergimizi e-dergi olarak yayımlamaya başladık. Bilim İletişimi Ofisi'ni kurduk. TEKNOFEST'te B-Dispate Uzay Takımımız Türkiye 3.'sü, OVAT ve ISA REVO takımlarımız 7. ve 14. oldu. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle etkinlik temamızı 'Aile' olarak belirledik. Ramazan'da ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için koliler hazırlıyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Özölçer, "Kıymetli katılımınız için teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. İftar, samimi bir sohbetle sona erdi. - ZONGULDAK